被迫超時工作、喝海水，中國漁船涉虐印尼漁工，印尼外交部長召見中國大使抗議

（中央社）受僱中國遠洋漁船的印尼漁工近日向韓國檢舉，在船上每天工作18小時、喝海水、薪資極微薄，過世漁工竟遭棄屍大海。印尼外交部今天召見中國駐印尼大使，要求中國調查、負責。

外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天就此事召開線上記者會。她指出，今天稍早已召見中國駐印尼大使肖千，請他向中國政府傳達，印尼要求調查漁船上的工作條件、釐清為何將過世漁工棄屍大海，中國也應確保給付漁工應得的報酬。

韓國文化廣播公司（MBC）6日揭露這起事件，播放印尼漁工遺體遭拋入大海的影片，在社群媒體引起震撼。印尼時代報（Tempo）今天報導，影片由一名漁工在漁船於4月27日抵達釜山港（Busan Port）後，提供給韓國政府及MBC。

根據時代報的報導，不具名的漁工告訴MBC，被拋入大海的是24歲的阿迪（Adi），他在船上工作一年多。在阿迪之前，19歲的漁工阿爾法他（Alfata）及24歲的瑟比（Sepri）過世後也都遭棄屍大海。

有印尼漁工指出，多數中國船員在船上喝的是在陸地上買的瓶裝水，但印尼漁工被迫喝海水，每天工作18個小時，「我喝完全沒過濾的海水，感到頭暈，從喉嚨咳出黏液」。也有漁工說，除了每6個小時坐下吃飯，曾連續站立工作30個小時。

MBC也報導，有5名印尼漁工工作13個月後，各自才領到170萬印尼盾（約新台幣3370元）。

根據印尼外交部聲明，此案至少涉及4艘中國籍漁船，共46名印尼漁工曾在不同船上工作，3名漁工遺體被拋入海的時間是去年12月至今年3月間。中國籍船長曾解釋，漁工是因傳染疾病過世，海葬符合國際勞工組織規定，且取得其他漁工同意。

勒特諾表示，韓國海巡署已同意協助調查。若證明中國虐待印尼漁工，印尼政府將要求中國負起責任，確保漁工權益。也會把漁工都接回印尼。

另外，韓國環保團體向MBC指出，涉案的中國鮪魚船也捕鯊魚，並割鰭棄身，船上被發現有16箱鯊魚鰭，每箱可能有45公斤重，違反國際公約。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範