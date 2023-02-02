2023/02/02,
科學

渡渡鳥滅絕逾300年，科學家盼藉科技讓牠復活

渡渡鳥滅絕逾300年，科學家盼藉科技讓牠復活
「渡渡鳥」（dodo）是種長相奇特且不會飛的鳥類，17世紀末因人類而絕種。（圖取自Colossal生物科學公司網頁colossal.com）

我們想讓你知道的是

夏皮洛是Colossal生物科學公司的首席古遺傳學家。這家公司由科技企業家藍姆（Ben Lamm）與哈佛醫學院遺傳學家邱契（George Church）共同創立，目前正執行另一項同樣具有雄心的計畫，要讓長毛象和又稱「塔斯馬尼亞虎」的袋狼復活。

（中央社）「渡渡鳥」（dodo）是種長相奇特且不會飛的鳥類，生活在印度洋的島嶼上，直到17世紀末因人類而絕種。如今有科學家團隊想藉科技讓渡渡鳥復活，並開發鳥類保育技術。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，童話故事《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）中的角色渡渡鳥，其實真有其「鳥」。

渡渡鳥生活在印度洋模里西斯共和國（Mauritius）的島嶼上，由於登島的水手帶來老鼠等外來物種並在島上狩獵，讓不怕人類的渡渡鳥在短短數十年內絕種。

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童話故事《愛麗絲夢遊仙境》中有個角色是渡渡鳥。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

如今，科學家團隊有個大膽的計畫，希望結合古代DNA定序、基因編輯技術和合成生物技術等先進科技，讓渡渡鳥「死而復生」，也期盼藉由這項計畫開發出鳥類保育的新技術。

美國加州大學聖克魯斯分校（University of California, Santa Cruz）生態學與演化生物學教授夏皮洛（Beth Shapiro）表示：「我們無疑處於滅絕危機之中，我們有責任提出引人入勝的故事，讓人們感到興奮，進而引發他們思考目前正在發生的滅絕危機。」

夏皮洛是Colossal生物科學公司的首席古遺傳學家。這家公司由科技企業家藍姆（Ben Lamm）與哈佛醫學院遺傳學家邱契（George Church）共同創立，目前正執行另一項同樣具有雄心的計畫，要讓長毛象和又稱「塔斯馬尼亞虎」的袋狼復活。

夏皮洛說，她已經完成讓渡渡鳥復活的關鍵第一步，也就是從丹麥的渡渡鳥遺骸取出的遺傳物質，完成渡渡鳥的基因組古代DNA定序。

下一步則是將這些遺傳訊息與渡渡鳥在鳩鴿科中的近親綠蓑鴿（Nicobar pigeon）等物種進行比對，讓科學家們找出讓「渡渡鳥成為渡渡鳥」的基因組突變。

不過，就算科學家團隊真能克服重重挑戰復育出渡渡鳥，也很難和近4個世紀前的渡渡鳥一模一樣，而是一種經過微調的混血物種。

新聞來源

  • 渡渡鳥滅絕逾300年 科學家盼藉科技讓牠復活（中央社）

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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