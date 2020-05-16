專訪青鳥書店創辦人蔡瑞珊：開一間會思考的書店，在巷弄裡飛翔

文：Stella Tsai

早上十點，位在台北市中心的華山文創園區看上去睡眼惺忪，而藏身在園區二樓的玻璃屋卻早已被瀰漫的濃郁咖啡香喚醒。沒有顯著的招牌，要發現這裡可不容易，爬上空橋，穿過隱身厚牆後的小樓梯，推開一座神秘的小門，書香、樂聲，與灑落的晨光交織融合了這個小小的店面，形成天堂般的心靈療癒角落，這裡是「華山青鳥Bleu & Book」書店，一如店名，每一位訪客就像是比利時童話故事中追尋青鳥的兄妹，穿越重重關卡、真正踏進書店，就能找到閱讀的自由。

九點半、十點，青鳥書店創辦人蔡瑞珊設定的開店時間總是特別早，採訪這天，她老早就坐在書店裡，喝完第一杯咖啡、與店員話家常，「早起」是這位過去任職媒體界、策展人的創業家十多年來的日常。「中文系教授最喜歡早上八點的課，我就是大學時養成的習慣。」蔡瑞珊笑說，求學時期住在內湖，總是一大早轉兩班公車前往輔仁大學上課，早上八點的課，六點鐘就得出門，這個習慣也一路延續到畢業出社會後，「無論時間多緊繃，我都會快速將自己打點好，用最好的狀態開啟每一天。」蔡瑞珊精神奕奕的說著。

Photo Credit: 蔡瑞珊提供 位於華山文創園區玻璃屋二樓的「青鳥書店」，宛如塵囂中的一方淨土

穿越千山萬水 在書店裡找到青鳥

談起發現華山青鳥店址的契機，「當初因緣際會收到華山的邀請，我一眼就相中了這個位在玻璃屋二樓的方寸之地，儘管這裡前身是一個小小雜亂的倉庫，但我的眼睛裡看見的卻是一間書店」，蔡瑞珊說。不過起初經營也讓她傷透腦筋，「華山是個很獨特的場域，店家和展覽更換得很頻繁，沒有固定的鄰居。」她認為，華山的受眾不似一般巷弄裡的書店，有固定的鄰居與人流，要對上這裡的頻率，就必須讓書店保持新鮮度。因此華山青鳥決定朝向「書店策展」的方向經營，透過每月一次的選書和主題佈置，帶來毫不無聊的書店體驗。

蔡瑞珊的書店之路也在此正式開啟，往後三年內接連開了5間書店，包括以建築為主題的「文心藝所」書店；以歷史為主題，將屏東孫立人將軍行館改建的「南國青鳥」；位於大稻埕百年老屋2樓的「青鳥居所」；還有以台灣作家為主題，為期180天，一舉打響青鳥書店的名號，創下單日最高造訪率與購書率的「和平青鳥」；與今年甫開幕，從四四南村的南村劇場改建而成，跨界劇場、書店與設計的「南村青鳥」。

Photo Credit: 蔡瑞珊提供 位於內湖的「文心藝所」，室內充滿設計巧思與獨特的品味

開一間會思考的書店 在巷弄裡飛翔

為每一間書店設定主題，是蔡瑞珊讓書店走出個性、發展合作，並吸引讀者踏進書店的重要關鍵，走進任何一間青鳥書店，會先被店門口的主題選書吸引，開啟對話的主題；接著是一系列多元思考觀點的推薦選書，打開你的想像力；繞書店一圈，彷彿與專業人士完成一場對談。你可以選擇帶走一本書，加深彼此的緣分；也可以坐下來，用一杯咖啡的時間認真感受。每一間青鳥書店都有自己的靈魂，會思考、也會帶著入門的你一起思考。

Photo Credit: 蔡瑞珊提供 「青鳥居所」保留歷史建物的古味，注入人文書香味

享受意外 讓每一個經驗都成為助力

如今問起，當初怎麼有勇氣在低迷的書市中開設獨立書店，蔡瑞珊笑著說：「一切都是一連串意外」，雖然大學就讀四年中文系，但從未有過開書店的想法。「我那時想到書店，只想到一個老先生坐在堆滿書的房子裡，沒有冷氣，拿著扇子猛搧風。」她笑著說起過去的想像，彼時的她也深信「書店＝夕陽產業」。自嘲考大學時國文最差，卻為了訓練自己的文字表達能力而選了中文系，蔡瑞珊骨子裡有著積極解決問題的血液。畢業後她進了華視業務部，儘管全身細胞都在抗拒這份工作，她還是給自己訂下三年期限，不做到絕不離開。意外的是，這份與中文系大相徑庭的工作，不僅成為她這輩子交最多朋友的時期，更累積了無數的人脈與能力，成為往後創業的重要基石。在華視的期間，她一路從業務部到節目部，從企劃到主持人、編審，此時的她甚至未滿三十歲，從未停止的耳語和黑函，她也不多加辯解，只努力讓自己內心更強大。

後來進入「夢田文創」，她終能發揮所長，將過往累積的業務、企劃、節目製作與人際關係等能力整合運用，創造了人生的新高峰。2014年擔任起電視劇《巷弄裡的那家書店》的企劃，為了延續書店的美好，原本做為戲劇場景的「閱樂書店」被保留下來，但起初卻是止不住的虧損。當時與老闆蘇麗媚的一場早餐約會，「那時蘇副總跟我說，不如你來試試看吧！」她說，身兼多個部門主管的她，儘管工作能力備受肯定，卻從未想過要「經營」一間書店。但接受挑戰也是蔡瑞珊的日常，趁著工作空檔，正式接手「閱樂書店」的店長，成為共同創辦人。

上任第一件事，是將營業時間從早上十一點改到早上九點，她每天八點半就來開店，看著陽光灑落書架、打開咖啡機，享受著無人的書店早晨。過去製作人的腦袋帶著她從開源與節流開始；為了打平開支，她動腦筋每年舉辦上百場活動、合作直播節目，透過文創產業彼此的加乘效果，為書店開源，也為書店行銷曝光加分。再來是「書」，繞了書店一圈，她感覺無法從選書看到書店的靈魂，牙一咬就大膽邀請當時甫回台的《號外》總編輯張鐵志擔任書店總顧問，一本一本精挑細選，慢慢讓書店長出個性。就這樣，謙稱不懂經營的蔡瑞珊，靠著血液裡那股積極解決問題的熱情，一步步讓書店轉虧為盈，而她也彷彿找到心之所嚮，再也不願離開。

Photo Credit: 蔡瑞珊提供 因應電視劇《巷弄裡的那家書店》而打造的「閱樂書店」，是蔡瑞珊的書店生涯起點

創業的路上沒有敵人

說話總帶著笑意，慧黠的眼神也始終在觀察四周，問及工作多年的心得，蔡瑞珊倒是毫不猶豫的說：「創業的路上沒有敵人。」她笑說，儘管當年討厭當業務，這句話卻是當時學到最重要的事。放眼青鳥書店，每一間都有著她過往經歷的痕跡，從業務、節目製作、行銷、創投，與無數的人脈累積，讓手上資源獲得最大化的運用，就是她獨有的經營能力。

現在的蔡瑞珊，享受著每天睜開眼就在書店的日子，書店就是她的青鳥，行遍千山萬水終於在原點找到的熱情。行動力和創造力是蔡瑞珊尋找與實踐心中幸福的方法，也勉勵年輕創作者不停滯的往前，終會找到屬於自己內心的自由和幸福。

Photo Credit: 蔡瑞珊提供

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航