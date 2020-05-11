你知道東南亞與「台灣味」的關係嗎？ 《尋找台灣味》再究台灣與東南亞的食農共生關係

學術的訓練和知識的傳播，如何與社會建立更好的連結與溝通？台灣社會的新南向，如何透過學術研究達成認識東南亞的目標？

台灣大學地理角團隊所著《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》，是由台大地理環境資源學系副教授洪伯邑及其指導的研究生們，透過台灣與東南亞關於食農的實地田野研究，從第一手取得的田野資料起，將所見所聞用親民的語言與社會大眾溝通、聯繫，進而達到實際的「新南向」──促進人們對東南亞的連結，同時也對台灣土地上發生的食農議題有更多的認識。該書集結了多位作者在台灣與東南亞針對特定食農領域進行實地考察研究，成為他們的學位論文後，再用大眾容易理解的語言成書。

《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》，左岸文化出版。

以往談論新南向時，往往以經貿與各種對外政策為主軸，經營以東南亞為主的潛在市場，發展台灣對外的實質關係。政策雖然目標明確，但一般老百姓不容易聯想到「為何台灣需要認識東南亞」。在食農的領域中，擁有先進農業技術的台灣，與東南亞是長期的農業合作夥伴，而東南亞則是支撐起「台灣味」原料供應的重要來源。針對食農領域透過田野調查的學術研究方法，實地對特定主題的人事物進行近距離甚至是融入當地生活的考察，能夠讓我們認識該領域中不容易在報章雜誌上看到的另一面貌。

社會科學的研究視角

社會科學學術研究發展至今，在學科上的分野是趨向模糊的，而研究方法則是共通的，不同的是用什麼樣的觀點提出問題。

在《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》一書呈現的地理學領域，關心從過去到當代、農業土地的地景改變的樣貌，這個地景可以包括居住的人、所在的土地等。在該書中，讀者會發現作者在給出一個主要議題後，接著書中會呈現相當多的對話與描述。對話很多是圍繞在當地人或相關產業的人回應作者提問的內容，包括他表達的觀點和行為舉止等。然後作者給予這樣的內容一定的描述，像是描述為何當地人會這麼說，他這麼說背後代表的意義，或是文史的脈絡的解讀等。這樣講故事的方式有學術訓練的支持，因此能呈現文中內容相對可信，同時也具有精彩的故事性。

譬如研究馬來西亞華人燕窩產業的郭育安，就提到2011年在馬來西亞爆發的「血燕事件」。燕窩商人捏造稱血燕之所以呈現紅色，乃因燕鳥築巢吐血而成的，經燕窩商人大肆宣傳、哄抬價格下，終於受到中國政府的追查，打擊了馬來西亞養燕產業，並導致燕窩大量滯銷、價格下滑。這些事情對於在迪化街採買燕窩或購買燕窩美容產品的台灣人而言很陌生，但對於那些遠在馬來西亞以養燕為生的人們而言，則經歷了一段艱苦的奮鬥歷程。台灣因為地理環境的關係，幾乎不產燕窩，因此很大的供應來源是來自東南亞，如印尼、馬來西亞、越南等。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 《尋找台灣味》作者郭育安

而研究寮國咖啡的陳思安，則從資料記載開始聊起寮國咖啡的起始。正當寮國咖啡業正要興起之時，由於受到美國越戰波及，寮國高地上被噴灑的落葉劑，重創了寮國的咖啡業。而後隨著國際喝咖啡的需求提升，寮國咖啡一步步發展起來，甚至以有機為特點的咖啡在台灣的咖啡展中被看見。這使得人們在品嘗寮國咖啡的同時，也多認識了當地咖啡業的發展脈絡，同時對於有機咖啡得到更詳盡的詮釋。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 《尋找台灣味》作者陳思安接受本文作者蔡宇傑採訪

至於研究屏東泰武原住民咖啡的張宇忻，本來就對食農議題感到興趣。偶然在報紙上得知屏東原住民也有產咖啡，便提起了研究的興趣。為了完成研究，她甚至每三到四個月到當地待上一週，進行當地的田野調查。從她的字裡行間，可以看到咖啡對於當地排灣族原住民的重要性，打破了一般人們以為原住民就是小米酒的想像。同時，在文章中也能看到原住民對於咖啡業想法的深刻討論，如莫拉克颱風後對該地區咖啡業造成的影響及變遷，以及選擇經濟作物和傳統作物之間等複雜的因素等，很難用好或不好來一以概之。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 《尋找台灣味》作者張宇忻

雖然語言仍是跨國學術研究的一項難題，但是作者們提出聚焦的研究議題，使得他們能夠蒐集重要的資訊，並透過學術的專業去蕪存菁，終能將有意義的內容呈現在讀者面前，使讀者在閱讀時容易領略關於台灣與東南亞之間存在的食農依存關係，以及台灣土地上正在發生的食農議題，甚至是原產地人們對於農業發展的取捨。

在學術之後的前程

這本書聚焦於台灣與東南亞之間食農方面的議題，以學術研究為出發點，轉化為台灣社會大眾容易理解的精彩田野故事。其對於台灣社會大眾認識東南亞及相關的食農議題有所幫助。特別是平常生活較少接觸東南亞的朋友，許多東南亞食農的疑慮都能透過此書的田野實境故事得到進一步的思考空間。

學術研究後的產出不只能服務於學術，更有助於與社會大眾的溝通，甚至成為實務經營。而對東南亞的認識與實務有賴於對客觀資訊的完整掌握。誰能說，這樣的研究成果只能高枕於學術殿堂裡呢？

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元