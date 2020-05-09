英國封城的新商機：農產品自動販賣機、直接向漁夫買海鮮

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

衛報報導，英國農民和食品製造商正在尋找封城期間將產品送到餐桌上的新方法，包括自動販賣機、送魚到府和停車場種沙拉，這些新方法在解除封城後有機會繼續發揮效益。

雖然新鮮食材需求旺盛，許多英國農民仍受到武漢肺炎（COVID-19）疫情影響。封城前，所有的餐飲消費中有一半是外出購物或用餐，要改掉在大型餐飲集團和零售商購買食物的習慣並不容易。

但是，也有些農民和食品業者發現新的商機，還能友善環境、創造利潤，可能鼓勵更多的人仿效。

自助販賣機銷售額增長五倍，部分販賣附近農民的農產品

兩年前，來自阿伯丁郡因弗里裡（Inverurie）的尼爾．史蒂芬（Neil Stephen）投資了自助販賣機，賣農家自製起司、他母親自己烘烤的脆餅、肉、全雞、新鮮水果和蔬菜等各種食品。

這個靈感來自他的祖父。史蒂芬祖父在1970年代後期，會將獨輪車放在家裡農場的門口，裡面裝滿了蘿蔔和白菜，旁邊放一個良心付款箱。

現在，史蒂芬的投資正在回收，因為人們喜歡貨物包裝整齊地裝在玻璃門後的冷藏櫃中。他們只要按號碼、用信用卡付款，接著開窗取貨。

史蒂芬說，他的「Thornybank Farm Shop」農產品無人商店銷售額增長了五倍。「我們貨都來不及補，販賣機表現非常出色。」

這家商店也賣附近農民供應的農產品，蘆筍和草莓來自6英里外，雞蛋和奶製品來自3英里外，利潤比賣給大型超市更好，也省去送貨到府的麻煩。這家商店在社群媒體上形象良好，購物者會從附近的Turriff鎮前來購物。

漁業新型態，期望改變英國人魚類飲食習慣

漁業是另一個深受疫情打擊的產業。一般來說，英國大部分捕撈水產銷往海外市場，包括中國和西班牙。在這些市場，英國水域捕撈的物種對消費者有吸引力。英國人對於鱈魚、黑線鱈和鮪魚以外的水產興趣缺缺，而這些水產大多必須進口。

政府現在宣布向英國漁民提供100萬英鎊，想新的辦法銷售他們的漁獲，並尋找當地市場。直接分銷新鮮漁獲的新服務已經有了，如倫敦的SoleShare和Call4Fish。

這些服務是小船捕撈到什麼就賣什麼。糧食行動者希望此類服務能鼓勵更永續的捕撈方式，因為消費者能嘗試過度捕撈問題不像鱈魚那麼嚴重的魚種，這些魚種過去可能沒什麼市場。

貨櫃中種菜，用水量比農田減少了96％

倫敦人塞巴斯蒂安．塞恩斯伯里（Sebastien Sainsbury）曾經在位於倫敦金絲雀碼頭的投資銀行工作。現在，他擁有一家名為「Plate to Crate」的公司，用裝在貨櫃中的水培塔種植沙拉和其他綠色葉菜類，層層堆疊在裝有加熱燈的空調機組中，環境條件受到仔細監控。

這些貨櫃比較像實驗室而非農場，工人們穿著防護裝備、鞋套和髮網，以防害蟲進入。這裡的萵苣、羽衣甘藍、白菜和藥草都不含農藥、殺蟲劑和除草劑，用水量比農田減少了96％，廢水都用來幫當地的草坪澆水。

首次收成將在5月。一旦所有單位全部投入運作，每年可收成12次。該廠的產量為15至18噸。另一個廠很快將在倫敦象堡投產，將每週供應沙拉給3000個家庭。

塞恩斯伯里認為，這些農產品是挑剔的倫敦人的新未來。「年輕人們更加注意食物的來源、新鮮程度和種類。這次武漢肺炎危機使我們所有人都有機會了解自己到底在吃什麼。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航