《我媽的寶就是我》書評：給成人的小孩之書，召喚出你體內殘留的童年

文：許菁芳（作家）

每個小孩的眼睛都是晶瑩剔透的，從他們透明的靈魂反射出去，這個世界是七彩的泡泡，充滿魔幻特異的細節。《我媽的寶就是我》是一本給成人裡頭的小孩之書，from a grown-up child to another，召喚出我們體內還殘留的童年，已經沉入意識的家族故事——我們都還記得，只是等待被喚醒。

每個孩子都曾經以為自己不太正常，心裡藏了很多不敢說的秘密。《我媽的寶就是我》寫童年的小小邪惡，不時困惑，各種故意——許多小事本來都沉入記憶的深處了，讀著讀著，又慢慢浮起來，連同當時的情緒——啊，這個情緒我是認得的，原來已經成人的我，有一部分一直都還是那個小孩。

在公車上故意投七塊錢，五加一加一，也是三個銅板，騙公車司機分不出來不是十二塊。（讓我想起小時候總有人在游泳池偷尿尿。）在作文裡拼寫著沒有去過的地方，沒有過的旅遊，沒有過的趣事。（也讓我想起國小的交換日記，人人活在驚人的幻想裡。）以及，在沒有大人的家裡摔倒了，本來想哭，意識到沒有觀眾，決定坐在原地等待疼痛過去；哭原來是一種表演，有真有假，小孩心裡都分得清楚哪個是真哭，哪個是假哭。（長大之後心裡也還是明白的，獨居時摔傷見血，也都決定省下假哭，先包紮再哭，後面的哭才是一場真哭）。

小孩都是本來無一物，何處惹塵埃；是大人才以為有什麼好勤勤拂拭。小時候的心腸最是光明磊落，所有伎倆都明明白白；是因為成人的世界將善惡二分了，小孩一邊長大一邊習得各種自我批判，所以才內化了一場又一場矛盾，以為自己哪裡不對勁。帶著那樣的自我批判和矛盾，原本是小孩的我們居然也都長大了，甚至遺忘了那些矛盾與批判。要等到看別的小孩，看別的大人談起別的小孩，才隱隱約約，咦，意識深處，也有共鳴，等待還原。

但小孩之間當然惺惺相惜。長大後去教家教，作者說，家教學生在學校廁所放鞭炮，把小便斗炸裂了、排泄物炸得到處都是——「不得不說，記小過是應該的」——不過，平心而論，「用一個小過換一個奇怪的記憶，好像蠻划算的」。此語誠然。其實我們都是長大才知道，記了小過也不會怎麼樣；但毫無記憶的童年，未曾調皮搗蛋過的青少年，反倒有點可惜。因為成年之後不是不想搗蛋了啊！是因為搗蛋的機會少了，後果大了，想及善後不禁瞻前顧後，懶了也累了，索性不玩了。

讀著這段文字我想起，這兩年開始講課之後才深切體會到，其實老師也經常不想去上課，因為教課實在累。可是老師翹課的後果太大了，而且到時候善後的人還是我自己；不如乖乖去上課吧，而且一定好好上，不留尾巴給以後的自己。不過我實在也可以惺惺相惜想翹課的心情，因此偶爾有學生寫信來為缺席致歉，我總會抱著「你做學生的好日子也不多了不如好好享受吧」的想法（略帶一點羨慕），回信說沒關係。

《我媽的寶就是我》寫得最好的，當然是做媽寶。我喜歡作者的理直氣壯，令人忍不住微笑，「我是我媽的寶，我一直都知道」。書一開篇開宗明義說得好啊，我媽寶我驕傲，我就媽寶這全天下誰不是媽寶，小孩總是媽的寶。或者反過來想也是對的，每個小孩都想當媽的寶——所以這詞還真沒有鑑別度，要罵人媽寶前先想想自己大概也是媽寶，你們其中哪個沒想當媽寶的才拿石頭丟媽寶——欸，但連耶穌本人都媽寶，他媽抱著一個媽寶的形象已經流傳幾千百年了。

所有孩子都值得最好的，再好的東西媽媽都捨得給，瑪瑙手鐲、鯉魚玉珮、金鎖片，給小孩太貴重嗎，不會啊剛好而已。台語俗諺說人什麼時候運勢最旺呢，娶某前，生子後，我也感覺此言不虛，但裡面的因果機制我略有淺見。我想人在生小孩後會賺錢，應該是因為小孩子實在是太可愛、太配得世上一切美好了，媽媽一定卯起來賺、卯起來給，不發達也難。而發不發達也沒有甚麼客觀標準，對小孩而言，金鎖片跟果凍綠的自動鉛筆都是媽媽的愛——媽媽的愛永遠剛剛好，媽媽的祝福就是最好也是唯一需要的護身符。

媽媽的寶貝行徑是諸多細節散落在生活中。每天早上起床讓媽媽綁頭髮，閃電型的中線；玩媽媽給的電動，又讓媽媽擔心玩太多會近視；和媽媽一起慶生，蛋糕太大吃不完，吃完一次又一次接著吃，每次吃都好開心。小時候做花童，媽媽要跟著去喜宴看小孩，長大了做媳婦，媽媽也要做三個年菜讓祝福跟去婆家。媽媽的寶貝無論長多大都是媽寶，愛無止盡，能感受並紀錄媽媽的愛，真是做媽寶的殊榮。近來媽寶一詞似乎頗為負面，指稱人依賴、不負責、假設他人要為自己的一切提供照護。但其實，我感覺做媽寶沒有什麼不好，理直氣壯地在媽媽面前做媽寶才是正道——在家裡做媽寶，做好做滿，才不會跑到外面處處想當媽寶，誤以為全天下都是媽媽，別人都要照顧我讓我依賴。

人人都有想做媽寶的渴望，想做媽寶就回家，媽媽愛你寶貝你，你真的也是媽媽的寶。

每個小寶貝都是老老的靈魂轉世，記憶不滅，反覆經驗生命與愛。童年眼光最是精準，少時記事最能引起共鳴。媽寶之書召喚世上所有媽寶——跟著媽寶走，走過橋下的沙洲，吃自助餐的便當，餵流浪貓，抄別人的作業，把所有的髮飾都放進粉紅色的盒子裡。跟著那些童年共享的細節走進已經沉澱的記憶。那裏我們是小小孩，是小寶貝，是人最自然的狀態：我媽愛我，我被愛，我媽帶我來到這個世界為了被愛。

相關書摘 ▶《我媽的寶就是我》：「媽媽很笨」，卻是最把我的存在當一回事的人

書籍介紹

《我媽的寶就是我：一個女兒寫下對母親的驕傲愛意》，悅知文化出版

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作者：陳又津

繪者：一球 ino lai

媽寶界翹楚．陳又津 向偉大的媽媽們致意

一起大喊：我媽寶，我驕傲！

「我是我媽的寶，我一直都知道。」

每一個女孩都是看著媽媽的背影長大的。

兩人逛夜市、美髮院弄頭髮、用衛生紙包著的珍貴物件，

就像是一幕幕魔幻電影場景，灑下的光影滿溢著母女兩人的愛意。

從仰望，到平視；從被保護，到保護。女兒與媽媽之間難解不斷的情緣，或許是這一世情人與上一世情人的對決，有時拔刀相向也在所難免。

書寫媽媽與自己的生活瑣事，最是平凡，更顯彌足珍貴。其中有隨著時間的情感流淌，還有在地的回憶——生長於三重市的童年、榮民父親與印尼華僑母親、環繞著二重疏洪道展開的奇妙探險，以及年少至成人所看見的世情百態。

第一幕｜我從哪裡來？

「事物模糊不清的時候，我們總是很有想像力。但看她擔心了這麼多年、這麼久，可見我不是撿來的孩子。」

長大以後才知道有很多人像我一樣，覺得自己是從垃圾堆撿來的。我們的童年還沒有垃圾不落地政策，垃圾堆就是我爸的二十四小時不打烊百貨公司。淡水河的二重疏洪道充滿了各種傳說，三重隨便兩條巷子六間宮廟的超高密度更是坐實了這想像。

第二幕｜那些在我旁邊的人們呀～

「小孩子一下子就長大了，而他們沒說的是，我們還得花更長的時間老去。」

三重被譽為「新北高譚市」。我是城市邊緣蹲在麥田的捕手，看著玩耍的孩子，告訴他們後面很危險。沒有人從懸崖那裡回來，後來這些孩子長大了，接下守望的位置，也不知道懸崖後面是什麼景色。

第三幕｜她們往哪裡去？

「我媽從來沒有把外婆的那句『我不喜歡你』拿來情感勒索，而是用勞碌命在餐桌放滿我愛吃的菜。」

依循童年、少女、進入社會的時間軸，堤防彼端疏洪道的荒地，蓋起了停車場和豪宅。關於成長與老去，從來都不是時間的問題，而是我們如何鼓起勇氣，探索未知的世界。

關於書封的兩三小事：這次邀請一球來幫忙繪製封面插畫。書寫小時候的故事，每一個女孩就像魔女琪琪，或是瑪蒂達一樣，每一次的陳述都充滿魔幻色彩，乘坐著寵物去找尋自己的歸屬──媽媽的懷抱。我相信你在夢中，一定這麼做過。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航