八週的精品銷售實習，讓我學到職場上永遠沒有「我不知道」和「我以為」

文：Yvonne.W Gallery

短短十週，讓我對精品世界完全改觀，光鮮亮麗的背後是多少酸甜苦辣的累積，在那之前，我擁有八個月的百貨銷售經驗，經過一番努力，終於得以透過實習的方式一窺高不可攀的名牌殿堂，此文獻給想了解奢華精品的真實面貌及準備好迎向夢想職場的你和妳。

一、職場上，永遠沒有「我不知道」和「我以為」

當踏入國際精品的大門，散發光芒的耀眼珠寶與高貴優雅的環境，對剛入社會的新鮮人來說簡直是夢想中的天堂！光是想到在網路上看到的最新巴黎秀服、名人拿的同款限量包就活生生展示在你眼前，而你正是負責維護它的人時，那種打從心底的尊敬、榮譽與責任感油然而生！但越是光鮮亮麗，背後的代價就越可怕。

「我不知道、我以為」這七個字直到現在還是令我膽戰心驚！當你敢說出這兩種回答時，當下氣氛冷冽到絕對會讓你懷疑這裡是不是北極？而那時的我才報到第二天而已。

時逢年初，正是各大精品衝過年業績的時候。各家精品店早已蓄勢待發，將新款商品迅速陳列上架，並且展現出比平常更高水準的優雅環境。一切都是為了讓業績超前，之後三、四月即使淡季也能讓總額也好看一點。

店經理回店上的第一天和我同是晚班（我報到當天她還在香港出差），昨天的我已經學會關帳、閉店等流程，筆記本上也詳細紀錄好各種細節，而心裡也做好被考驗的準備。當天提早十五分鐘上班，早早將制服穿好、頭髮夾乾淨，確認妝容與指甲後打卡，開啟一天的工作。

而這時一雙高跟鞋踏著堅定穩健的步伐快速走進來 : 「各位早安！十分鐘後開早會！」映入我眼簾的是一位個子不高，但眼神銳利的精明女士。身材細瘦，臉上戴著Dior的黑框眼鏡更顯嚴肅，一頭黑色波浪捲的中長髮用一個鯊魚夾挽紮，腳上踩著全店最高的尖頭制鞋，肩上扛著彷彿快爆炸的Dior藤格紋托特包，她就是店經理。我吞了吞口水，趕緊走出辦公室到賣場就定位。

不到兩分鐘，全店同仁都聚集在店內最隱密，但同時也可以看到大門的角落，店經理重新將頭髮紮好後走出來，眼神輕掃一遍賣場後視線落到我身上 : 「Yvonne，上個星期樓管部新年期間的活動妳可以簡單報告一下嗎？」

我愣了兩秒，沒有多想就說出了我的答案 : 「對不起店經理，我不知道新年活動，我昨天才第一天……。」

「妳說什麼？」

瞬間，她的眼神散發一股火光，我腦袋是沒有半點空間的一片空白。眼神飄向其他前輩，大家默默垂低著頭眼神無語，和店經理凌厲的目光真是成絕佳對比。「呃……我……。」

「妳昨天就來報到了不是嗎？為什麼沒有立刻進入狀況讓自己隨時準備好迎接客人？這裡是公司不是學校，沒人會帶著你學商品或考銷售，一切都要靠自己！在我這裡，永遠沒有我不知道和我以為！明白嗎？」

才第二天上班，我就深深感受到接下來的日子應該會精采得難以想像。其實職場上不是沒人幫你，但你得先自己幫自己！在精品的世界中競爭是分分秒秒的事，沒有時差也沒有語言問題。銷售更是難以言喻的艱辛，就連愛情都有可能三心二意，更何況現世代有這麼多有趣與充滿魅力的品牌？懂得讓自己在洪流之中站穩腳跟，是基礎也是最重要的一步 : 隨時讓自己保持在最佳狀態，別讓「我以為」和「我不知道」阻礙了你前進！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

二、永遠記得準備「第二雙絲襪」

時間跳回第一天報到，那時的我踏著歡欣的步伐走出捷運站，看著周邊的百貨公司和上班人潮，聽著歌、吹著風，一切彷彿因為我即將踏入Dior而閃閃發光。在路途經過的7-11停下來買杯咖啡，順便檢查包包的應帶物品。確認過都沒有問題之後我在預定時間前五分鐘到店。

「嗨Yvonne！我是這裡的主任，今天店經理還在香港，明天才回來。我等一下帶妳熟悉環境！妳先換制服，待會到門口來找我。」

主任的溫暖微笑漸漸消除我心裡的緊張與不安，心想：「太好了！感覺大家都很好相處，之前聽說銷售的黑暗面多可怕甚麼的，原來都是傳言嘛！」我一邊穩定情緒，一邊換制服。

不曉得是因為穿上了傳說中Christian Dior的New Look服裝太緊張所以拉太大力的緣故，我的絲襪在小腿處破了一長條清晰可見的裂痕，頓時我傻住了三秒。心想「怎麼辦？第一天上班而已！為什麼我沒有多準備一雙絲襪呢？丟臉到家了！」

最後還是提起勇氣主動跟主任表明我的絲襪破了，需要一點時間再去買一雙，主任也只是笑笑著說以後記得準備好就好了。現在想來感到非常萬幸，慶幸第一天報到時是和主任上班，如果是店經理的話後果絕對不堪設想（光用想的就頭皮發麻）！

從此以後我的置物櫃裡起碼有三雙全新的絲襪，甚至有次還借給主任穿呢！當天下班後自我反省了一番，其實不論任何行業，尤其是高級名品，細心是非常重要的環節。今天我沒有考慮到絲襪會破掉的風險，若有一天我不小心掉了一件珠寶作品呢？也能像早上一樣再去買一條新的嗎？別給自己有機會製造粗心，魔鬼就藏在細節裡！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

三、做正確的事，別做容易的事！

上班進入第二週，已經可以獨立進行開閉店流程，不需要前輩們一一指點了。店經理這兩天也沒有那麼嚴厲，儘管今天只和她一起早班，但可以不用太擔心。

於是我到店後一邊開心的準備開店流程，一邊想著等等要吃什麼午餐時，店經理突然在我背後大吼：「Yvonne妳到底在幹嘛？」

我立刻停下手上的工作，轉身面對店經理：「報告店經理，我在將枯萎的花瓣摘除清掉！」店經理的眼神仍然嚴肅，我也呆呆的看著她。

過了五秒，她緩緩地開口：「那妳為什麼要用衛生紙包枯萎的花瓣呢？」

「呃店經理……。」

「Yvonne我們列表機的櫃子下面放了什麼妳告訴我？」

「店經理，櫃子的左邊是剩一面可用的回收紙，右邊是兩面都已經不能用的回收紙。」

「對！那為什麼我們要放兩面都不能印的回收紙在那裏呢？妳有沒有想過？」「我都是拿來墊便當或是確認筆還有沒有水時拿來試畫的……。」

「很好！既然妳會拿來墊便當，那妳有沒有想過它也可以拿來包這些要丟掉的花瓣而不是用衛生紙包？我前天看到妳也用衛生紙包花但我沒說話，今天我看到就必須要說，一樣都是包花，妳選擇用最簡單直接的方式去做，而不是思考有什麼方法可以做的更正確時，妳的工作視野就會變得狹隘，過了一段時間妳就會開始覺得無聊了。想想妳的每一個決定是不是都太容易了？年輕人你們可以慢慢想，但沒人有資格浪費生命。」

店經理這番話徹底震撼了我，一方面驚訝她沒有對我大開殺戒，一方面反省自己到底是為了什麼或是成為什麼來到Dior？店經理說完後以一貫的裝束在店內來回走動檢查環境清潔，她今天穿的一樣是那雙黑色尖頭制鞋，但不知道為什麼高跟鞋聲響比平常還要冷顫清冽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

四、他們說的不懂就問，千萬別相信

還記得當初報到時，前輩們抓著我的手，認真的對我說：「記住！有問題或是不懂的，千萬不要自己去做，一定要先問店經理或是主任喔！」從那時起，我把這句話當聖旨一般遵從，只要有自己沒做過或是沒看過前輩們做的事情，我都問清楚答案再去做。

有一天，總公司送來兩大箱的包裝盒以及品牌袋，但因為倉庫內專門放品牌袋的櫃子都滿了，只剩包裝盒的櫃子空間，我決定先將包裝盒拆好放妥，完成後立即向正在打電腦的店經理報告：「店經理，總公司寄來的包裝盒我已經放好在倉庫了，但倉庫已經放不下品牌袋了，請問我要把寄來的品牌袋放在哪裡呢？」

店經理停下打字的手，坐在椅子上轉過來歪著頭看著我。

「Yvonne，妳來多久了？」

「店經理，我後天就滿一個月了。」

「那妳告訴我，我什麼時候才能聽到妳的處理方式？」

我愣了一下，什麼處理方式？我應該是不被許可有「自以為」的處理方式啊？

「對不起，我不懂店經理您的意思是……？」

店經理似乎對我這樣的反應習以為常了，於是她接著說：

「從妳可以獨立作業之後，我還是很常聽到妳問別人問題，當然，不懂就問這一點沒有不對，但妳沒有下一步！例如像剛剛那個問題，我認為沒有必要非常謹慎的徵求到我的允許，我認為妳可以思考怎麼做才對，然後來跟我報告，而不是我叫妳做什麼妳才去做，這樣團隊無法建立正確的合作關係，妳也不會成長，懂嗎？」

深呼吸一口氣，我想自己果然太過於畏首畏尾，往往害怕責備而不去嘗試用更好的方法突破，我冷靜思考後看著店經理說：「店經理，我明白了！關於倉庫的包裝盒，我建議用直立放置的方式，增加收納空間也減少盒子被弄髒的機會。多出來的空間可暫時放置品牌袋，我會順帶將品牌袋的大小分類好，大的較靠近包裝盒櫃，小的放在近走道的櫃子。不曉得這樣處理的方式您認為還妥當嗎？」店經理聽完我的回答後將椅子轉回電腦前繼續敲鍵盤，然後我聽見她的聲音 : 「Yvonne妳辛苦了。」

那瞬間，我突然覺得這一個月累積的不適應與難過徹底煙消雲散了，我甚至突然有想抱住店經理大哭的念頭，回想第一天的戰戰兢兢到現在，明明才過一個月，卻感覺從前好遙遠。也是從那天起，店經理再也沒罵過我。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

五、誠實面對自己，你就成功了一半

時間飛快，到了第八個星期已經大致理解精品的生態以及輪廓，相同的是對品牌的熱愛與崇尚，不同的是已深刻體認到銷售並非自己真正渴望的道路。

一件商品從設計到材料選定、生產、包裝，精品最擅長的行銷影片就是從無到有以及純手工製作，這些都是順應這時代下的策略以及美感呈現。但漸漸的，會從驚喜訝異轉為平淡無感。

初始看到實體時，會訝異於如此細膩的手工與鮮豔無比的色澤。寶石的對比效果與大膽應用，烤漆應用還有創作的理念都深深打動人心，但最後其實心裡仍然會想起那一句：「這個月要做多少業績？」

我看著整條街滿滿的精品還有銷售員。想著他們即使下班後還是要與客戶聯繫的生活，想著普羅大眾在開心放連假時，他們正準備衝下一波的活動邀客以及銷售規劃。一年四季，春時秋冬秀，冬時春夏展，時尚與生活緊緊相連，行銷部隨時忙著翻譯並執行總部的要求，商品部永遠都在確認國外貨品的缺貨與供貨。即使自家品牌忙碌如此，也不能忘了去熟知其他品牌的行銷活動。

「那家的展覽會不會和新店開幕時撞期？」、「這家百貨公司的週年慶最早，那麼我們的活動就晚一點開始！」、「對了！最近時事可以和哪件作品結合讓客人願意聽？」

銷售員要承受的壓力來自四面八方，除了自我期許，還有品牌訂的目標、百貨給的壓力，這些都伴隨著久站與外表高雅但實質上非常難穿的尖頭高跟鞋。表面是光鮮亮麗，帶你走進奢華世界的精品銷售員，其實心裡的糾結憂鬱深似海，旁人實在難以想像。

確定心意後，最難也最怕的是如何向店經理開口？那天，我提早半個小時到店，進店後看到店經理正在用二面回收紙包花瓣，我走近向她打聲招呼 : 「店經理午安！不好意思我有件事情想跟您說。」店經理輕巧答聲後讓我到會議室等她，我卻比剛才更緊張。過了五分鐘左右，店經理的高跟鞋聲從遠方漸漸靠近，我挺胸坐直，將手放在大腿上，就像第一次來這間店面試時一樣。然後用再堅定不過的語氣與誠懇的眼神，對店經理說明我決定離職的原因與未來的計劃，店經理的神情反而悠然恬淡，似乎早已看出我的想法和來意。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「Yvonne妳知道嗎？今天妳這樣做對於妳其實是成功的。」

「店經理，您不怪我才做十個星期就離職？」店經理聳聳肩。

「我剛才說對於妳是成功的，這的確這會造成我們店人手不足的困擾，但是我沒有任何抱怨，因為這是妳的選擇。我認為妳願意誠實面對並做出承擔的決定，我為妳感到驕傲！」即使如此，我還是不能如釋重負，我擠出最後一點勇氣詢問 : 「店經理……您該不會是覺得終於擺脫我這個麻煩精才開心的吧？您說實話沒關係！這樣我還會覺得好過一點……。」

「妳想太多了。」店經理直截了當的打斷我：「我無法判斷妳的決定到底是否正確，但我可以告訴妳我支持妳的原因。一個人的成功要怎麼定義？我的定義是我可以靠自己生活，靠自己的能力賺自己的錢。但這個定義花了我整整二十年，才終於真正面對。只因為我當初怕被別人說我的成功基於錢很膚淺、我不願意寄錢給老是賭博的父母很不孝，所以我努力賺錢，活的卻是別人的人生。

「所以現在當我知道年輕人有屬於自己的衝勁時，我會衷心的祝福，讓他們去嘗試、去闖自己的路。所以今天妳願意面對，也實踐妳的想法。我認為這是最直接也明白的方式，理解一個人如何對自己負責，而且妳的離職申請是令人舒服且讓我感覺被尊重，妳沒有用上班時間而是用自己的時間，也說明妳的誠懇和積極。我欣賞妳，也祝福妳。」

離職半年後的我，仍然對店經理心存感激。她讓我理解一個人可以擁有多深的堅持與原則，卻又讓我看到一顆心能有多大的包容與開闊。短短十個星期，從精品職場體悟到各行各業都適用的真諦，除了分享，更希望大家能時刻維持初衷的熱情，理解自己、放大他人，透過不斷追求的過程中能找出自己最熱愛的事物，並且勇敢的堅持下去！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航