【中古騎士錄】醫療團變封建王國，「條頓騎士團」如何創造中世紀神話？

中世紀時，封建制度下的歐洲很流行成立以救急扶危之名的組織，並由騎士貴族帶領，稱之為「騎士團」。在歐洲歷史上，最著名的三大騎士團為聖殿騎士團（Knights Templar）、醫院騎士團（Knights Hospitaller）和本文主角——條頓騎士團（Teutonic Knights）。

在阿卡成立醫療隊伍

條頓騎士團成立的理念很崇高無私。西元1189年，十字軍圍攻穆斯林控制下的阿卡（Acre），一些德意志商人在那裡建立了醫療隊伍，照顧因戰爭受傷的士兵和平民。不久後，十字軍成功攻陷阿卡，這支醫療隊伍便在當地找了一所醫院作為他們的根據地，並命名為「聖母醫院」，繼續進行義務的救助工作。

羅馬教廷對於他們的工作很讚賞，給予他們正式的承認和將之軍事化，以作為其中一支保護聖地的力量，稱之為條頓騎士團（註1），他們最大的特徵是白色的長袍和黑色的十字架，這可是後來建立的普魯士王國和德意志帝國所承繼的顏色呢！

由於阿卡是戰爭前線的橋頭堡，條頓騎士團與其他鎮守聖地的騎士團一樣，都在當地修築了很多要塞，建立了紮根當地的力量。雖然騎士團的主要任務是保護十字軍佔領的聖地免受穆斯林的侵襲，但是各騎士團之間難免會為利益而彼此競爭。那時候，條頓騎士團聯合了醫院騎士團，與他們的主要對手——著名的聖殿騎士團相互爭鬥。這些明爭暗鬥造成了十字軍內部的損耗。

就在西元1291年，阿卡重新陷落於穆斯林手中，這些曾經彼此競爭的騎士團此後各走各路，而條頓騎士團，便把他們的目光放回歐洲。

在匈牙利紮根的南科一夢

其實在阿卡陷落之前，條頓騎士團曾經有過在歐洲土地上落地生根的機會。話說騎士團成立不久後，他們收到了來自匈牙利國王安德烈二世（Andrew II, King of Hungary）的邀請，進入王國一處名叫貝爾新蘭（Burzenland）的地方。貝爾新蘭是個山區，裡頭住著很多非匈牙利裔的民族，而且也是很多土匪的根據地。安德烈二世希望條頓騎士團能夠替他控制貝爾新蘭的進出口，達到樹立權威的效果。

安德烈二世答應讓條頓騎士團的自主性不受匈牙利當局的干預，卻不允許他們在貝爾新蘭修築城堡，原因在於他不希望條頓騎士團在當地建立政治影響力。不過，騎士團卻無視他的這個規定，擅自在當地築起城堡來。

雖然他們違反了與安德烈二世的協議，但由於他們剿滅土匪有功，安德烈二世只好同意分配部份被其征服的土地予騎士團作為獎勵。但是，隨著信奉天主教的條頓騎士團在當地的勢力逐漸成形，一些信奉東正教的匈牙利地方領主卻開始對其愈發不滿繼而叛變。安德烈二世只好毫不留情地把條頓騎士團趕出匈牙利。

條頓騎士團失去了一次紮根在歐洲的機會，但這次失敗的教訓卻使他們在日後成功建立更強大的王國。

格倫瓦德之戰，波蘭－立陶宛－條頓戰爭的一部分｜Photo Credit: Jan Matejko@Wiki Public Domain

在波羅的地區的征服

在匈牙利的失利，條頓騎士團把目光轉移到波羅的地區（Baltic Region）。當時，波蘭馬佐夫舍公爵康拉德一世（Konrad I, High Duke of Masovia）正向普魯士地區擴張，與異教徒普魯士人（註2）作戰。不過，康拉德一世在侵略戰爭中失利被反攻，敵人一度接近他的居所普洛克城堡（Plock Castle）。

受到普魯士人威脅的康拉德一世，終於在西元1226年邀請條頓騎士團介入為他解圍。騎士團汲取了在匈牙利失敗的教訓，事前先要求康拉德一世割讓位於戰事前線、名叫庫爾姆（Kulm）的土地給他們，而康拉德一世也爽快答應了。於是，條頓騎士團終於在歐洲土壤上取得了屬於他們的土地。

條頓騎士團在庫爾姆建立據點後，普魯士人的惡夢便開始了。騎士團把他們的野心放在征服普魯士地區，透過對普魯士地區政治操作、軍事行動、散播恐怖和外交孤立等等，最終花了五十年成功消滅了普魯士人的政權，直接統治了普魯士地區，建立了由騎士團統治的「條頓騎士團國」（State of the Teutonic Order），當時普魯士人幾乎被騎士團滅絕。這種行為，實在與他們當初成立的目的和理念背道而馳。

在東歐地區建立了條頓騎士團國後，他們便逐漸把重心從阿卡搬到這裡。當初的理念，到此已經完全消失。騎士團繼續透過各種手段擴張他們的勢力，除了傳統以武力征服周邊的地區外，還以金錢購買土地。此外，騎士團也曾吞併立陶宛的寶劍騎士團（Livonian Brothers of the Sword），接收了屬於他們的土地。

騎士團的衰落與滅亡

條頓騎士團達至其歷史顛峰時是在十四世紀。他們基本上控制了波羅的地區的出海口，財富也因此快速增加，其軍事擴張更為波蘭人（Polish）和立陶宛人（Lithuanians）帶來了威脅。西元1408年，位於立陶宛的薩莫吉希亞地區（Samogitia）起義反抗條頓騎士團的統治，波蘭和立陶宛迅速軍事支援該地區。雖然條頓騎士團在這場戰爭中的損失，只是被迫從薩莫吉希亞和多布任（Dobrzyń）地區中撤離，但他們的軍事實力卻因此受到極大打擊。

元氣大傷的條頓騎士團無論在權威或財政上都大幅被削弱。面對波蘭的持續推進，本來臣服於條頓騎士團的領主紛紛倒戈。直至發生十三年戰爭後（Thirteen Years’ War, 1454－1466），條頓騎士團被徹底打敗，失去極多土地，只剩東普魯士還在其手裡，騎士團團長更成為波蘭的傀儡。而且這支本是純德意志血統的騎士團，從此被迫接受波蘭人的加入。

後來在西元1525年，受到宗教改革的影響下，當時的團長普魯士的阿爾布雷希特（Albert of Prussia）改信路德宗，宣佈條頓騎士團國世俗化為普魯士公國（Duchy of Prussia）並臣服於波蘭下。此時的條頓騎士團已經剩下不多的土地，土地後來也陸續給其他國家佔據，財產也給充公。西元1809年，席捲歐洲的拿破崙（Napoleon Bonaparte）宣佈解散條頓騎士團的軍事組織。

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騎士團的結構和特質

中世紀的條頓騎士團組織結構與其他騎士團大同小異。團長（Grand Master）為騎士團的最高指揮，核心管理層由管理眾多領地的代表和騎士團幹部組成。核心管理層在封建制度流行的中世紀歐洲裡，組成方法卻有民主元素。首先，一名騎士團成員會被提名為競選領導人，然後他會選出另外一名競選委員，然後這兩名騎士又再會選出第三名委員，以此類推直到十三名委員全被選出。這十三名委員為騎士團全體成員的代表，然後團長經由這十三名委員選出。

一般來說，中世紀騎士團是由騎士階級組成，本身有一定的貴族地位。不過，條頓騎士團卻有些不同。在他們成立初期的十二世紀，其大部份成員只是僕人階級，社會地位與農奴分別不大。不過，隨著條頓騎士團的日益壯大，成員的社會地位迅速提升，他們會被聘為封建領主的騎士，成為封建制度下的貴族階級，這情況在當時社會階級極不流動的中世紀是相當罕見，但在條頓騎士團崛起期間卻相當常見。到了十四世紀時，騎士團成員已經全是貴族，再無以僕人為身份的人了。社會地位已經等同其他騎士團的條頓騎士團，往後更會接納一些外來騎士加入。

除了騎士團的正式成員外，每位正式成員都會有一名稱為「半弟兄」（Halbbrüder）的同伴。這些「半弟兄」不穿白色長袍，而是穿灰色長袍以茲識別。在打仗時，他們會充當重步兵；在平時，他們則會進行耕種工作。「半弟兄」不須遵守正式成員必須嚴守的宗教規條，這代表了他們可以結婚。

那麼，騎士團打仗時的軍隊由什麼人組成？其實，單靠正式成員和「半弟兄」打仗，數目是遠不足以成為一支軍隊的。條頓騎士團的中堅力量，其實來自被征服的普魯士人。這些普魯士人不被認可為騎士團的一部份，他們是作為軍事力量聽從騎士團指揮打仗。除了普魯士人外，騎士團也會僱用傭兵作戰。隨著征戰愈來愈頻密，僱用傭兵的次數也愈多，導致了騎士團不得不在自己的領地征收重稅。

除了征稅外，騎士團還有三種收入來源。第一種是貿易，由於他們控制了波羅的地區，代表控制了當地的貿易路線，而貿易便是他們主要收入來源之一。第二種是殖民，他們會在一些征服了卻未開發的地區建立都市，以達到擴大經濟的效果。最後一種是製造業。騎士團會出產商品如馬匹、半毛、羽毛、大麥、水果和鹽。不過，這些商品不允許自由買賣，其買賣皆由騎士團嚴格安排和控制。

最後，條頓騎士團還有個有趣的軍事特性。波羅的地區位於歐洲北部，在冬天時經常出現暴風雪，在夏天時則經常出現河流泛濫。因此，若要在這樣多變的地區作戰，補給線便變得非常重要。要確保補給線完整，最有效的辦法便是在軍隊推進的同時建立大量要塞，那麼補給便不會受到天氣多變影響。因此，當條頓騎士團征服普魯士和其他地區時，都會在已征服的土地上修築許多要塞，形成了條頓騎士團國領土裡極多要塞的現象。

在奧地利重生

其實條頓騎士團在今天仍然存在。拿破崙戰爭後，條頓騎士團餘下的成員以奧地利蒂羅爾（Tyrol）為大本營。奧地利帝國皇帝法蘭茲一世（Franz I, Emperor of Austria）在首都維也納（Vienna）重組了條頓騎士團，並賦予其團長「大公」（Archduke）的稱號。不過，此時條頓騎士團已經不再是個軍事組織，他們被限制只能進行慈善和救助活動，回歸初衷。西元1871年，教宗庇護九世（Pope Pius IX）為騎士團設立了新的宗教規條，從此條頓騎士團便正式變為純宗教組織了。

註釋

註1：其正式名稱為「聖母瑪利亞在耶路撒冷的德意志弟兄騎士團」（Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem）。

註2：這裡指的普魯士人並非指後來建立的普魯士公國／王國以德意志血統為主的人民。他們是泛指聚居於普魯士地區的原住民。

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責任編輯：羅元祺

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