地產霸權再出發：土地共享之官商勾結「友嘉」冇減

當初政府搞「土地共享」，話要「善用私人市場資源補足公營房屋供應」，死都唔肯用收回地產商囤地，過程中由顧問小組提供第三方意見，釋除官商勾結嘅疑慮。今日剛剛就委任左黃友嘉做土地共享顧問小組主席，睇番佢過往對發展商囤地嘅態度，就令人好懷疑，到底佢係避免，定係加劇緊官商勾結既嫌疑？

2012年，黃友嘉時為工商專聯主席，佢曾經代商界推銷公私合營發展新界農地。當年工商專聯回應政府的「優化土地供應策略」時，曾在文件[1]最後一段提到發展商擁有大量農地。煞有介事咁話「雖然公共關注同觀感都重要」，政府可以以「彈性嘅方法處理」新界農地，以釋放更多土地。佢仲提到透過仲裁機制以釋除政府偏袒地產商嘅公眾疑慮。

然後今日黃友嘉做土地共享顧問小組主席。呢份文件清楚顯示，黃友嘉嘅取向本身就企喺幫工商界嗰邊（工商聯會主席喎大佬），最早期揾方法釋放啲新界囤地；個仲裁機制根本只係整色整水比人覺得政府唔係傾向地產商利益，而唔係用嚟制衡發展商。試問黃友嘉點做到「保障公眾利益」同埋「提供第三方意見」以上兩點？

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再睇返黃友嘉對於成個香港土地房屋問題嘅取態，就知道政府其實都係想搵返個自己人：

黃友嘉多次明確表示應該開發郊野公園 [2][3] 。蘋果發現黃友嘉擔任副會長嘅「香港專業及資深行政人員協會」喺2018年「土地大辯論」嗰陣表明支持土地共享，同時對發展粉嶺高球場建議有保留 [4] 。

。蘋果發現黃友嘉擔任副會長嘅「香港專業及資深行政人員協會」喺2018年「土地大辯論」嗰陣表明支持土地共享，同時對發展粉嶺高球場建議有保留 。 2018年，施政報告講到明日大嶼，黃生順應土供組「土地供應不足」嘅論述，大大力支持填海人工島，期間仲講出「我唔知係咪有一個叫地產霸權嘅存在」[5]，睇嚟佢唔單止覺得地產商無問題，仲認為填海唔會助長地產商添。

土地共享✅、郊野公園✅、反對發展粉嶺高球場✅、否認地產霸權✅。中晒！市民反對嘅佢就支持，市民支持嘅佢就反對，跟足政府條line，試問點保障市民利益，釋除官商勾結嘅疑慮？

從政府委任自己友做主席呢個行為，亦睇得出政府喺土地共享嘅立場，根本唔係咩籍私人土地起公營房屋，而係赤裸裸地貼大床送基建，運用公權幫地產商釋放囤地，官商勾結寫到上額頭。死都唔肯乖乖地用《收回土地條例》一嘢收返啲地產商囤地，整合規劃做公屋發展計劃，攞返土地發展主導權。

注釋：

本文獲本土研究社授權轉載，題目與內文由編輯所擬，原文見此。

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