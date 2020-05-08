連續26天無本土確診：暫停營業的店家若做好防疫，將可重新營業

台灣今（8）日沒有新增確診，是連續26天沒有本土案例。指揮中心之前曾宣布室內100人以上、室外500人以上的集會應暫停，八大行業也應暫停營業。指揮中心今日宣布，集會場所或業者如果落實防疫措施，經各縣市政府評估後可開放營業。關於近期紓困之亂，陳時中表示，原則是「寧可多發，不要少發」，也建議大家體諒政府、請領民眾、地方公所的辛苦，應改稱「紓困之苦」。

落實防疫的店家，不受室內集會100人、室外500人的限制

中央流行疫情指揮中心今日宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業；此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

指揮中心指出，凡是符合下列防疫及安全措施的業者，民眾均可以放心前往消費：

保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。 落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。 建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。 消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

指揮中心進一步表示，符合上述條件之業者，就不受集會室內100人、室外500人的限制。有關社交距離注意事項、營業場所消毒、人流管制措施等資訊，可參閱疾病管制署全球資訊網「武漢肺炎專區」之「保持社交距離相關指引」頁面。

此外，指揮中心表示，疾管署與連署合作，啟動「1922防疫達人」的Messenger，未來民眾也可以用Messenger查詢相關疫情。

原本是由指揮中心「下達禁令」，為何「解禁」由各縣市自行決定？

有記者提問，當初是指揮中心決定暫停營業，為何現在是各縣市政府決定要不要開放？也有另一位記者提問，各縣市首長、交通部長都在等指揮中心一聲令下解禁，有沒有明確解禁的標準，比如連續幾天沒有確診，就解禁？

陳時中表示，之所以是由各政府決定，是因為這牽涉到個人有沒有做好防護、業者管理能力如何、地方政府的管理量能，「只要不超過我們原則，就讓地方政府來做決定。」

陳時中表示，「我們處理這事件，除了邊境管制，很少『一聲令下』。」陳時中表示，指揮中心會做相關的指引，集會主辦單位在這樣的指引的規範內會提出來，地方主管機關會審查必要性，如果有需要討論，就與中央事業主管機關討論，如果無法達成共識，需要防疫的建議，再提到指揮中心，指揮中心再給予相關建議。

陳時中建議：「紓困之亂」改成「紓困之苦」

有記者提到近期的「紓困之亂」，蘇貞昌曾說，擴大紓困方案未來改成「地方免責、中央審核」。但是記者表示，依規定資料審核以中央為主，但有些地方能審就直接發錢了，希望指揮中心做說明。

陳時中表示，因為一下子湧進很多案件，申請的人有的資料相對不全，所以承辦人就會有這樣壓力，但他說：「可是資料不全的人本來就資料不全，你要求他提出來會有些困難，這些人都是社會上弱勢，所以每個地方政府寬嚴不一、認知不同。」他表示，指揮中心今天會提出簡單的公式，讓地方政府審查時比較方便，公式原則是「寧願錯發，不要少發」。

對於近期的「紓困之亂」，陳時中特別提到：「是不是改一個比較貼切的名詞，改成『紓困之苦』，因為要領的人也很苦：要領很久、排隊很久、要填很多單子；承辦的也很苦：因為跟他以往機構的文化相對的不同；我們也很苦，我們次長昨天就被一直罵。每個人都想把事情做好，又是發錢要去幫助人家的好事情，所以是不是改成『紓困之苦』，大家比較會體驗到這件事的艱苦。」

台灣解隔離後復陽比例僅1%

有記者詢問，中國解除隔離後復陽比例有15%，台灣復陽的比例如何？張上淳表示，台灣因為三陰後才離開醫院解除隔離，目前就只有4例復陽，大概不到1%。但各國可離開醫院的標準不同，有的一陰、有的二陰就可以離開，所以後面再被檢出復陽的機率就比較高。但張上淳也說，如果是疾病後期「時陰時陽」的狀況，不會列入復陽個案的計算中。

無新增病例，累計79名確診者住院中

國內今日無新增病例，陳時中說，台灣已經26天沒有新增本土病例。昨日新增422例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬6460例（含6萬5211例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，355人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心表示，全球累計387萬5316例確診，分布於186個國家／地區；病例數以美國127萬7936例、西班牙22萬1447例、義大利21萬5858例、法國20萬9444例及英國20萬6715例為多；病例中26萬8446例死亡，以美國7萬6533例、英國3萬615例、義大利2萬9958例、西班牙2萬6070例及法國2萬5987例為多。

核稿編輯：楊士範