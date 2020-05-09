《我媽的寶就是我》：「媽媽很笨」，卻是最把我的存在當一回事的人

文：陳又津

媽媽好笨

我想騎腳踏車。

不是有輔助輪，而是只有兩個輪子，像鄰居哥哥姊姊騎的那種。

──這是我幼稚園中班時，唯一的願望。

家中有我爸撿來的小腳踏車，但鄰居都陸陸續續拆了輔助輪，我也不想落後，要加速踏板超越他們。拆去輔助輪的車主，總是驕傲地在別人面前滑行、轉彎，甚至樂意把自己的車借給還不會騎車的小孩，大家彼此扶持維持平衡。

我踩上別人的腳踏車，雙腳踩不到地，但我不怕，只要腳掌都在踏板上，就能站著騎，摔了幾次，終於可以掌握身體重心加速的時候─我發現我不會轉彎或煞車，直直地撞向牆壁，腳背連接小腿的地方流血了。但我也非常確定，我會騎腳踏車了。

「我在妳學會以後，才開始學腳踏車，因為妳說『媽媽好笨』，我才想到對啊，為什麼我不會呢？」我媽說。

我不記得自己說過這句話，但確實記得那段時光，有車的借給沒車的，會騎的幫不會騎的推車。好多人在剛落成的公園騎車繞圈，地面有水窪也不會閃，跌了幾次以後，就真的會騎了。我媽那時候，大概也三十六、七歲了，這個年紀還願意挑戰騎腳踏車，可以說很不容易，後來她都是騎車去買菜、看醫生、到河堤運動。現在她六十多歲，換她看不起那些沒有交通工具的婆婆媽媽，她會說：「為什麼她們這麼笨呢？」

剛來到台灣，鄰居都以為我媽不識字，但她讀過幾年私塾，認得幾個字，只是都用客家話唸，所以她說的國語沒人聽得懂。有一天，一向對印尼人沒好感的老阿嬤發現我媽識字，問她，「妳怎麼看得懂？」我媽不想解釋，就回：「因為我聰明。」意思是，連我從印尼來的都看得懂，妳笨到沒救了。這一點小小的反擊，讓她很得意。

後來我聽過類似的經歷，有人從小就跟著父母移民國外，但別人看了她的名字就知道是外國人。剛開學，她什麼都還沒做，就有陌生同學特地來挑釁：「妳會講國語嗎？」她也懶得解釋，只回：「我說得比你好。」我們知道自己是誰，只是你自不量力，討來一頓沒趣。

笨不笨，是相對的概念。鄰居阿姨生了一個智能障礙的兒子，偶爾得空帶著成年的女兒跟我媽出門，女兒從頭到尾都不跟阿姨說話，阿姨不間斷地跟我媽說話，聲量大得讓旁邊乘客受不了，罵她：「說話幹嘛這麼大聲！」那女兒沒制止她媽，像個陌生人一樣，反倒是阿姨趕緊安慰我媽沒關係，我媽哭笑不得地說，「人家是在罵妳。」阿姨不覺得生氣，只說：「沒關係，他跟我兒子一樣頭腦不好。」樂觀到這個程度，活下去確實比較容易。

媽媽不知道的事很多。

比方說，搭完汽車，她不知道要隨手關門就走了，駕駛也沒辦法自己關上後座的門。比方說，吃東西嘴巴要閉起來。大概是我長大之後被誰指正了吧，才改正這習慣，之前我總以為只要吃得很快、吃完就好了。但知道了閉嘴吃飯這件事之後，發現周圍的人早就默默遵行基本的餐桌禮儀。媽媽跟我在家通常是面對電視吃飯，不會看見誰的嘴巴。她吃飯時不會閉上嘴巴，食物像進了滾筒洗衣機一樣攪拌壓碎，提醒過她幾次，也或許急了一輩子，沒辦法改了，但看她在印尼的姊妹都不會這樣啊。我們只能盡量不要跟別人聚餐。

也因為她的國語口音不標準，芋頭是「義頭」，高雄是「溝熊」，應徵工作時就算拿出身分證，也沒辦法證明自己是台灣人，別人照樣以為她是「大陸妹」。告訴她附近哪個小吃店徵人，她都像是沒聽到，繼續抱怨找不到工作。跟她說話，同義詞總是只能用最簡單的，出門在外，她會說去「拉尿」。我有時會忍不住慶幸，幸好我長大了，旁邊沒人聽見我們說奇怪的話，附近也沒有任何認識我的人。

她會問：「為什麼你們到家了都會傳訊息給別人，但是不告訴我？」我才理解了，因為妳從來沒做過，我卻特地報告不是很奇怪嗎？而且我們早就習慣了：「別人有的事物，跟我們沒關係。」原來她希望也有人那樣告訴她，只是我們過了很久才知道。

任何知識都要靠自己才能得到，否則永遠沒人會告訴你。一路上，我穩穩當當升學了，但考大學時卻有了盲點。國文老師推薦我去申請戲劇系，那是我人生第一次聽說舞台劇，高三時另一個營隊老師，買了票請我去皇冠小劇場，記得上演的是徐堰鈴的《踏青去》。但我知道有戲劇系的時候，已經錯過了台北藝術大學獨立招生的時間，幸好還有聯合招生的申請、推甄和指考這些管道。若不是因為這些貴人，我要接近寫作的機會，大概還要繞更多遠路。

大約是在十七歲這個時間點，我發現了棉條這個新大陸。

其實我所處的求學環境相對性別友善，常常有人大喊：「誰有衛生棉借我～」但就算是這麼開放了，我從未聽過有人提起棉條，護理課老師也沒教，是我自己上網發現，後來還免費提供一根十來元、特地去台北東區藥局買來的進口紙導管棉條，讓同學試用，不用一下子買一箱。果然同學也說好用，皮膚不會起疹子或破皮，甚至能減輕經痛。但就算這樣，也沒有多少人願意嘗試。這時，我也難免跟我媽一樣疑惑：「這些人為什麼這麼笨？」

再過了幾年，知道了月亮杯，去歐洲旅遊順道去藥局買了，就算不好用，反正一個幾百元的東西，丟了也不會多心疼。結果月亮杯克服了棉條的許多缺點，時間更長、游泳時也不會倒吸水份——這個從一九九九年開始商業化的商品，截至寫稿的當下，我自認自己的同溫層很厚了，卻只知道有兩三個台灣女生朋友使用。我真的不明白。

就算試了覺得怪怪的，改進技巧、更換型號和品牌，總能找到自己適合的吧？身為女性，這輩子不見得會有人生伴侶，總是要面對月經吧？為什麼寧可浪費時間，也不願意尋找適合自己的物品呢？

結婚以後，先生跟我帶公公、婆婆、我媽一起去泰國過年，交通食宿的預算列好之後，就按照人頭分攤收取，不怕欠誰人情。先前我們各自帶過長輩去日本，知道他們的喜好，只是人多了一點，應該不至於有太多變化。怕讓他們走路，我們盡量叫計程車，沒想到曼谷計程車比我們預估的難叫，五個乘客必須拆兩批，前後落差了半小時。

我們跟民宿訂了三間房間，布置各有特色。公婆先到，選了離門口最近的房間進去休息。我跟我媽半小時之後才到，還有兩間房間，媽媽選了最小的一間，後來處處看不順眼，第二天我們要跟她換又不要。某天，她忽然改口大家看她沒錢，才讓她住這間。但我們很早就跟大家收了旅費，就是為了避免「出錢的人最大」。我猜，就算大家同時抵達選房間，她也不敢住最大的房間，因為她只有一個人，不像其他人是一對。對她來說，她也想得到最好的，但身為長女讓她習慣退讓，還是旅行社那樣統一規格最好，沒人得到好的，也沒人得到差的。

到了異國，媽媽去哪裡都要跟著人，就算是她不喜歡的逛街行程，也不願意先回去休息或分頭行動，事後再批評別人的選擇很無聊，自己又提不出想去哪裡。某天晚餐過後，看她累了，多問了她幾次，要不要我跟她先回去，別人繼續逛夜市。

「我不累！我不回去！妳以為妳多了不起？妳看不起我！我老了沒用了！」我從來沒看過她這樣發脾氣。我想我有許多地方做不好，但是「看不起」她，是我從來沒想過的。也許是別人表現得比她好，人在國外，語言不通，格外覺得自己脆弱吧。

有一回，媽媽難得出國想買支錶，但我們怎麼想都應該去日本掃，或在台灣買都好。旅行回來後不久，她說她在台北地下街買好了。她其實不需要全世界CP值最高的錶，只是想提醒自己曾在哪裡停留，有過哪些回憶。年紀越大，越想得到立即的滿足，不再抱持不切實際的妄想。簡單、負擔得起的錶就夠了，只是我當時沒發現這點。

離開曼谷時，公婆兩人先搭一台計程車去捷運站，我們叫另一台車去會合，但後來的司機怎樣都不肯在尖峰時段載我們去指定捷運站。最後是婆婆自己帶著公公，比手畫腳搭機場捷運到了機場，距離結束登機手續時間只剩五分鐘。這需要更強大的勇氣和臨機應變的能力。若是換作是我媽，之前教她看登機證、登機口和航班資訊，從來都沒認真聽。直到我在印尼的阿姨笑媽媽不會自己搭飛機，我媽才意識到，這其實跟學歷無關，只要會基本的字母和數字就行了。

偶然在某天，她說她去應徵過我說的小吃店，但對方不跟她聯絡。她不是懶惰不做事，也許是她老了，也許是別的原因。

在世人普遍的目光中，我現在也算是沒有穩定工作，反倒是花了很長的時間正視了「媽媽很笨」這件事，她確實是這個世界上，最初把我的存在當做一回事的人。顯然我也不是全世界最聰明、最漂亮、最會賺錢，符合這社會價值的人，只是身為她的女兒，她就願意無條件接受。

而我理解了她以後，似乎也就不用她來理解我了。

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書籍介紹

本文摘錄自《我媽的寶就是我：一個女兒寫下對母親的驕傲愛意》，悅知文化出版

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作者：陳又津

繪者：一球 ino lai

媽寶界翹楚．陳又津 向偉大的媽媽們致意

一起大喊：我媽寶，我驕傲！

「我是我媽的寶，我一直都知道。」

每一個女孩都是看著媽媽的背影長大的。

兩人逛夜市、美髮院弄頭髮、用衛生紙包著的珍貴物件，

就像是一幕幕魔幻電影場景，灑下的光影滿溢著母女兩人的愛意。

從仰望，到平視；從被保護，到保護。女兒與媽媽之間難解不斷的情緣，或許是這一世情人與上一世情人的對決，有時拔刀相向也在所難免。

書寫媽媽與自己的生活瑣事，最是平凡，更顯彌足珍貴。其中有隨著時間的情感流淌，還有在地的回憶——生長於三重市的童年、榮民父親與印尼華僑母親、環繞著二重疏洪道展開的奇妙探險，以及年少至成人所看見的世情百態。

第一幕｜我從哪裡來？

「事物模糊不清的時候，我們總是很有想像力。但看她擔心了這麼多年、這麼久，可見我不是撿來的孩子。」

長大以後才知道有很多人像我一樣，覺得自己是從垃圾堆撿來的。我們的童年還沒有垃圾不落地政策，垃圾堆就是我爸的二十四小時不打烊百貨公司。淡水河的二重疏洪道充滿了各種傳說，三重隨便兩條巷子六間宮廟的超高密度更是坐實了這想像。

第二幕｜那些在我旁邊的人們呀～

「小孩子一下子就長大了，而他們沒說的是，我們還得花更長的時間老去。」

三重被譽為「新北高譚市」。我是城市邊緣蹲在麥田的捕手，看著玩耍的孩子，告訴他們後面很危險。沒有人從懸崖那裡回來，後來這些孩子長大了，接下守望的位置，也不知道懸崖後面是什麼景色。

第三幕｜她們往哪裡去？

「我媽從來沒有把外婆的那句『我不喜歡你』拿來情感勒索，而是用勞碌命在餐桌放滿我愛吃的菜。」

依循童年、少女、進入社會的時間軸，堤防彼端疏洪道的荒地，蓋起了停車場和豪宅。關於成長與老去，從來都不是時間的問題，而是我們如何鼓起勇氣，探索未知的世界。

關於書封的兩三小事：這次邀請一球來幫忙繪製封面插畫。書寫小時候的故事，每一個女孩就像魔女琪琪，或是瑪蒂達一樣，每一次的陳述都充滿魔幻色彩，乘坐著寵物去找尋自己的歸屬──媽媽的懷抱。我相信你在夢中，一定這麼做過。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航