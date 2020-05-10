不難想像，藍絲群組很快就會用這事來大造文章，就如「13歲點做記者？」、「假記者 真暴徒」之類的說話，他們會傳得不亦樂乎。

這樣的說話背後，隱含了一種想法：年齡與能力有必然的正比關係。

我不是說這想法完全有錯，但一定不會是絕對，不然的話，這個世界必然會被年紀大的人控制，不會有世代更替，也就當然不會有「廢老」這回事。

假如你有看過他被帶走時的片段，他面對一眾警察時仍然清楚講出自己學生記者的身分，同時更強調自己「無受薪」，言下之意，他已經知道了警察想要質疑他的身分和背後動機，並作出相應對答；而且，在被警察斥責「死返屋企」時，仍然保持平靜，不卑不亢——自問也有一些如此面對警察的經驗：他們舉起槍時，我頭皮發麻；他們欺凌人時，我暴怒不已，如此這般，已教我對這位孩子敬佩不已。

而從警署步出後，記者問他為何會選擇以記者身份參與，他講出了自己擔任不同角色的考慮，更表示「看到了記者的身份」——所以他不是玩玩下，而是明知辛苦，依然選擇以這樣的身份參與其中。

當然，假如我們要討論學生記者能否完全滿足作為記者的專業要求、小朋友一句「記者喺示威現場被警察咁對待」是否有違記者作報道的中立原則，尚可以有更多、更長篇、更深入的探討，但以年齡來釐定一切，抱歉，恕我不能認同。

或許在他們眼中，只會看到這孩子的年紀，我看到的，卻是他的思考能力、勇氣、同理心和一身正氣。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文見作者Medium。

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