《學術突圍》：突破「五四知識型」，中國人文學術的「現代化」有何共同特徵？

文：顏崑陽

何謂中國人文學術的「現代化」與「當代化」？

中國社會文化發展的「現代化」（modernization）展開於晚清，至今已經歷了漫長過程。中國晚清以降，追求「現代化」的風潮，預設了改變對立面之古代傳統社會文化的革命性意圖，甚至一度強烈到非理性地高喊丟棄一切社會文化傳統。

西方一般所謂「現代化」，比較偏向指涉十八世紀以降，由工業革命以及資本主義所帶動科技與經濟生產方式的改良，顯現在表層的物質文明，主要是生活工具、醫療、運輸、資訊傳播等方面的進步。雖然，廣義的「現代化」涵蓋了十八世紀以來，總體社會發展的過程；但是，經常被片面突顯的還是「工業化」（industrialization）過程，「科技」的工具製造與「經濟」的價值生產是關懷的焦點。

中國晚清以降，新知識分子追求「現代化」，其側重面就是在於「物質文明」；跟隨西方社會工業化的趨勢，追求科技、經濟的現代化生產，以達到船堅砲利，富國強兵，這是短視之士主要的改革目標。

至於在「精神文明」方面，通常使用「現代性」（modernity）這一概念。晚近西方有關「現代性」的論述，乃是用來解釋自十八世紀文化思想的啟蒙運動、英國工業革命、法國大革命，直到二十世紀二次世界大戰之後，整個歐洲的文化價值觀、社會倫理、政治制度、經濟生產關係，長期演變的主要性徵及趨勢。其關注的焦點是這種性徵與趨勢的「理性化」過程，因此是比較深層之思想的變遷，尤其是科學精神、社會進步、民主、自由、人權、公平正義、尊重個別差異等觀念的秉持與實踐。

準此，則「現代化」與「現代性」的思潮及社會文化發展進程雖有密切關係；但是，二者的涵義原不等同，卻經常被混用。中國晚清以降，一些很有思想高度的新知識分子，例如嚴復、梁啟超、胡適等，他們所倡導、論述之文化、學術的「現代化」，科學、民主與自由是重點。因此，他們所說的「現代化」，其實也混合著「現代性」的概念。至於台灣學界，有關文化或文學研究，「現代性」一詞幾乎已是到處氾濫的口頭禪；但是，「現代性」的基本概念，很多論者自己也說不清楚。

我們在這裡雖然辨析了「現代化」與「現代性」涵義的差別；但是，順隨晚清以降，嚴復、梁啟超、胡適等新知識分子倡導、論述「現代化」的歷史語境，他們所說的「現代化」其實偏重在追求文化、學術能從傳統的窠臼掙脫出來，邁向西方式的精神文明；而不是特別指涉「科技」與「經濟」生產的進步方式。

因此，我們在這裡使用「現代化」一詞，沿著這樣的歷史語境，就讓它也混合著「現代性」的概念，偏指文化、學術能從傳統創變出來，而開拓現代的詮釋新視域。但是，「反傳統」卻不再是我們固著的「文化意識形態」；相反的，在「後五四」時期，我們認為中國文化、學術的「現代化」，更必須回歸傳統而重新正確、深入地理解傳統；學者們應能自覺地朗現民族文化主體性，而在承繼傳統的基礎上，創變出具有民族性以及時代存在經驗與詮釋視域的文化、學術產品。

相對於古典傳統文化，晚清以降，「現代化」有其漫長歷程，當然也有階段性的變遷。我們所面對當前的時代情境，已不同於晚清民初以及「五四」時期，梁啟超、胡適諸君子所面對的時代情境，這是「歷史時期」的差異性。同時，由於不同區域的人們對古代與現代文化接受的層面有別，社會關係結構與互動實踐方式有異，因此「現代化」也有其「區域空間」的差異性。那麼，台灣經驗的「當代」、大陸經驗的「當代」，以及其他域外漢學地區，例如日本、韓國等，他們的「當代」也都各有差異。

大體而言，中國現代人文學術相對於古典傳統，「現代化」是所有學者身處的「共同情境」；而「當代化」，則是不同「歷史時期」與「社會區域」的學者各自身處的「差異情境」。在共對「現代化」的潮流中，每個不同「歷史時期」與「社會區域」的人文學者，都必須反身回顧自身的「當代」存在情境，以自覺的當代「歷史性主體」追問中國人文學術「現代化」，甚至「當代化」如何可能？例如，台灣現代人文學術的「當代化」，必須滲透二十一世紀這一「歷史時期」與台灣這一「社會區域」特有的存在經驗，而展現其他不同「歷史時期」與「社會區域」之存在經驗的「差異性」，這樣才稱得上「當代化」。人文學術必須「與時俱化」，並且「隨地共變」，才能表現貼切於學者之存在情境的特殊創造性。

人文學者必須能自覺、朗現而形塑一個「現代化」甚而「當代化」的「歷史性主體」，才可能生產出「現代化」甚而「當代化」的人文學術，而形成「典範遷移」

人文學者與他們的著作乃是「歷史性」（historicality）之存在。「歷史性」指的是使得存在者之所是所為的「事實」能成為「歷史」的那些基礎因素及條件。以人文學者之所是所為的「事實」而言，就是人文學研究以及由此所生產的著作，例如董仲舒詮釋《春秋》而生產了《春秋繁露》、朱熹詮釋《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》而生產了《四書集注》等。這種種「事實」之所以能成為「歷史」而構就了「中國學術史」，就因為人之生命存在的本質就是「歷史性」；董仲舒、朱熹等學者及其著作當然是「歷史性」的存在。

因此「歷史性主體」並非類如孟子所說的良心善性，那種先驗、絕對、普遍的「主體」；也不是心理學所說那種一般心理經驗的「主體」；而是一個人「在世存有」，身處實在的社會文化情境中，經由實踐經驗，自覺而朗現的個別主體。所有「歷史性主體」都是既「傳統」而又「當代」，更具體地說，那就是每個人的生命都存在於「文化傳統」與當代「社會關係」的情境中。這個情境是由人們所創造出來而作為人之生命存在，經緯交織的時空場域。每個時代的人文學者就活在他們所創造的「文化傳統」與「社會關係」的時空場域中，每天持續他們之所是所為，發生許多可成為歷史的「事實」。而人們也在這「事實性」的時空場域中，經由真真切切的存在經驗，自覺而朗現一個具體實在而彼此差異的「歷史性主體」。

這樣說來，一個人文學者最重要的必須能自覺而朗現兼具「文化傳統意識」與「學術社群意識」的「歷史性主體」。「文化傳統意識」關連到一個學者所站立的「歷史時間位置」；「學術社群意識」則關連到一個學者所站立的「社群關係位置」。一個「當代」的人文學者能貞定自己的「歷史時間位置」與「社群關係位置」，也才能站在這個自覺的生命存在位置上，「限定」在這切實的學術研究情境中，開啟那種既築基於傳統又開展於當代、既交會於群體又創變於個人的「問題視域」；進而依循這種視域提出「新問題」，選擇適當的「新方法」以解答問題，而創發「新知識」。

因此，人文學術的研究者必須要有「生命存在感」，必須要有「歷史意識」。「歷史意識」不等同於「歷史知識」；「歷史知識」是將「過去」已發生而有文獻可稽的「事實」，當作與學者之主體存在經驗無涉的「客體」去研究，而生產出來的「知識」，這就是「史學」所致力追求的成果；而「歷史意識」則是學者反身意識到「自我」這一主體，就存在於「歷史」之中。這「歷史」不只是被研究的知識客體，根本就是由過去、現在、未來，三維時間綿延不絕的文化傳統所構成的存在情境；「自我」就存在這情境中，所是所為無非就是「繼往開來」之文化創造的志業。

莊子在〈大宗師〉中，所謂「有真人而後有真知」。中國人文學術的現代化、當代化，並沒有某些技術性、格套化的絕對客觀方法。真知出於真人，只有學者們能自覺而朗現一個真真切切「現代化」、「當代化」的「歷史性主體」，才可能生產出「現代化」，甚而「當代化」的人文學術，而形成「典範遷移」。

在「典範遷移」的過程中，學者們能自覺朗現一個問題意識敏銳而高瞻遠矚的「歷史性主體」，乃是最主要的決定性因素。而且必須多數這樣的「主體」在學術社群中形成「共識性」的自覺，才能匯集為潮流性的學術變遷趨勢。

因此，「典範遷移」不僅是一個人的學術事業，而是全體社群的學術事業；但必須從個人的自覺開始，我們作為當代人文學者的一分子，應該自問：我是否已覺知一個與時俱化、隨地共變的「歷史性主體」？這是作為一個具有存在感及歷史意識的學者，首先必須回答的基本問題，也是學術研究之能獲致創變而展現「現代化」，甚至「當代化」的基本主觀條件。

中國人文學術的「現代化」有何共同特徵？

所謂人文學術的「現代化」，指的就是一種不同於古典傳統學術的「新知識型」，它應該具備的共同特徵有三，前一項關乎「所論」的內容，後二項關乎「如何論」的方法及其表達形式：

（一）創造性詮釋

現代化的人文學術所論內容必須是學者們站在現代社會文化存在經驗與價值觀的基礎上，秉持自覺朗現的「歷史性主體」所開啟的「新問題視域」，並運用「新方法」加以解答，而獲致「創造性詮釋」的論點。一方面不能固著在傳統「問題─答案」的窠臼上，複製著類似甚至相同的論說；二方面卻也不能絕對主觀地以現代社會文化經驗及價值觀作為「單向視域」；不尊重古代典籍的客觀「歷史他在性」，未契入文本的歷史語境，細讀深悟而貼切理解其意義之前，就套用不相應的西方理論，甚至預設主觀「意識形態」為判準的價值立場，就以此「單向視域」投射暴力式的論述甚至褒貶。

縱觀「五四」激烈「反傳統」時期，甚至餘習顯然固存的二○、三○年代，不少學者尚未深切理解、詮釋典籍文本之前，就先以現代的「單向視域」以及所預設的主觀價值立場，強烈地批判古人，連孔孟老莊都不能倖免，這正是「五四知識型」所表現苛薄的惡習。

理解、詮釋典籍必須要有「雙向視域」；「視域」包含所看到的「問題」與解決問題的「答案」；「問題」與「答案」合在一起，就是「詮釋視域」。「雙向」當然就是古今交集，「問題」的生發既是出於學者現代的社會文化存在經驗與價值觀，相對也是出自古代典籍文本中，作者的社會文化存在經驗與價值觀，這二者必須找到交集，「問題」才能成立，也才是個有意義的「真問題」而不是無意義的「假問題」。相對的，這個可成立的「問題」，它的「答案」必須得自學者基於現代社會文化存在經驗與價值觀所做出的自我反身理解、詮釋；同時又必須得自古代典籍文本所蘊涵，作者基於他的當代社會存在經驗與價值觀所做出的自我反身理解、詮釋。古今相接，彼此互為主體，而兩者之間則是可共享的文化傳統。如此古今主客交集，共同為所生發的「問題」找到有效解決的「答案」，而獲致主客詮釋視域的融合【註】。

這樣的詮釋既出於學者自發性的「問題」與「答案」，又相對直尋典籍文本所蘊涵的「問題」與「答案」，必是既因承於「傳統」又創變於「現代」，並且不複製舊說而孤明獨見，故可謂之「創造性詮釋」。

（二）系統性

現代的學術論文不同於古代篇幅不長的文論、詩論以及條記式的詩話、賦話、詞話、曲話、語錄等。它的「外在形式」都採取章節體的結構，外表看來似乎就顯示了「系統性」；然而，嚴格來說，「系統性」不能只看語言層的「外在形式」；而必須審視所論證的思想內容層，各個組成部分彼此之間是否能以某種邏輯關係連結、綜合為「系統性」的整體，這是次序化、結構化的「內在形式」，不容易一眼就看清楚。

我們研究古代人文學的各種典籍，必須了解古人往往「即事言理」，其言語皆直觀綜合之陳述，而不在表達形式上採取概念分析、系統綜合的論說，故多片語隻字，散在個殊的文本中或隱含在意象性的符碼外。從思想的內容而言，自有其整體的系統；只是從語言表述的形式觀之，卻隱而不顯，可謂之「隱性系統」，例如孔子、孟子、老子的思想內容，當然蘊涵著整體的系統，否則就不成「一家」思想；但是，他們的言說形式卻都為語錄體，表層看不出系統，故可稱為「隱性系統」。

我們現代學者在做古代人文學的研究，大部分都是對經典的詮釋，進行概念精確的文本分析與系統嚴整的綜合陳述；這等於是對古代既存的人文學做出「重新建構」，賦予「現代化」的理論意義，並使用可被學界接受的現代話語，將「隱性系統」的文本蘊義，揭明為一種「顯性系統」的知識；故中國人文學術的「現代化」，從「外在形式」到「內在形式」，都必須具備「顯性系統」，這是它主要的學術特徵。

（三）科學性

所謂「科學性」不是指自然科學的「實證有效性」；而指所做的論說都必須以充分而可信的文獻為依據，並符合上述所謂的邏輯法則，而可以檢證其「系統內」的相對客觀「詮釋有效性」，不能流於只是個人絕對主觀，缺乏論證過程的意見陳述。缺乏相對客觀「論證」（expound and prove）的有效性，僅是淪為個人絕對主觀「立場」與「觀點」的獨斷式「論述」（discourse），而以己之所是悍然非人之所是，學術惡化為意識形態之爭，正是當代人文學術之缺乏「科學性」的病徵。

「論述型」的言說，乃以某種「社會實踐」為「優先性目的」，意在「改變」當前的世界，而朝向心目中「理想」的未來世界，因而偏取與某個特定「權力團體」一致性的「主觀」立場及觀點（這時就不一定真有理想而只有利益），即所謂「意識形態」，針對當前的政治、文化、社會、文學、藝術等「問題」，採取能有效推動「實踐」的言說策略，以進行論述；故理論乃是作為「實踐」之正當性依據與指導原則，往往與學院外的政治鬥爭、社會運動相結合，其所論實非學術產品。

「論證型」的言說則不然，乃以論說並證明某種「知識」為「優先性目的」，意在描述、詮釋過去或當前的世界，而建立某種具備「相對客觀有效性」的「知識」。因此，言說者會「自覺」地與某些「權力團體」保持距離，不偏取某種特定「意識形態」的主觀立場及觀點，儘量採取相對客觀、超然的態度，以「文獻」證據效力為優先，以及邏輯法則為依循，而支持、證成言說的有效性。

這二種言說各有其適用的場合及意義，實不應混淆；然而當代人文學界，將學院當作立法院或社會運動者不乏其人，以「論述」混淆「論證」之言說，學界變質為是非圈，尤其集體宰制的學術審查更是爭端時起。此與傳統經學今古文之是非、漢宋學之是非何異！背後其實是以權力欲望為目的與動力的學術霸權之爭，仍是傳統士人的舊習，其知識生產實乏相對客觀的「科學性」精神、態度與方法，距離學術的「現代化」也甚遠。

註釋：「視域融合」（Horizontverschmelzung）是〔德〕哲學家加達默爾（H. G. Gadamer，一九○○─二○○二）詮釋學所提出的理論，指通過詮釋學經驗，詮釋者和文本獲致某種共同的視域，同時詮釋者於文本的他在性中理解了文本的意義。參見加達默爾著、洪漢鼎譯，《真理與方法》（Wahrheit und Methode）（台北：時報文化出版公司，一九九三），頁三九九─四○一。

書籍介紹

本文摘錄自《學術突圍：當代中國人文學術如何突破「五四知識型」的圍城》，聯經出版

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作者：顏崑陽

21世紀的中國人文學術，

必須突破「五四」時期所建構且已僵固的

「舊知識型」的「圍城」，

才能開展真正現代化、當代化的「新知識型」，

形成「典範遷移」。

顏崑陽精銳的反思、批判「五四知識型」，揭明其迷蔽，提出除迷解蔽之方；從人文知識之本質論與方法論的根本處，詮釋視域應該如何轉向，破而能立。對於個別論題如「五四」以降，被淺識的學者們曲解到不成形、貶責到一文不值的〈詩大序〉問題；被矇眼的文學史作者們誣衊為抄襲的漢代「擬騷」問題；被腦袋僵固的學者們將「實用性」與「藝術性」一刀兩斷的文體、文類問題等，這些「五四知識型」之迷蔽而不識其真理的問題，《學術突圍：當代中國人文學術如何突破「五四知識型」的圍城》書中都逐一滌塵刮垢，揭明要義；意圖呼喚學界，共同完成中國現當代人文學術的「爆破」與「重構」工程。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航