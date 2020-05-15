《不累的生活》：當人處在「正念」狀態中，將獲得無比強大的能力

文：吳錫昌

存在正念狀態中

美國的時代週刊（TIME）有幾次以「正念革命」（Mindful Revolution）或「靜心的科學」（Science of Meditation）為主題，探討美國社會中崇尚一心多用，或是多工（Multi-tasking）文化的社會，需要從心智（mind）下手，提升大腦對於壓力的相處能力。它提到一種意識的特殊狀態，對減壓很有助益，稱為「存在於正念中」（being Mindful） ，是指「意識存在於專注當下」的現象。

我以一個故事來說明何謂存在正念狀態中。

小迪是一位高中生，家境並不富裕，他讀的是夜校，白天在餐廳打工，自食其力地半工半讀。小迪的學業成績不好，但很喜歡做菜，從小就夢想著以廚師為業。

在一次青年廚藝競賽中，小迪以一道「菊花豆腐羹」一鳴驚人，得到青年組的金牌。得獎的原因是刀功的細緻度超越專業水準。攝影機拍到小迪做的菜，鏡頭下，一絲絲的豆腐細如髮絲，在羹湯中散開，成為一朵朵在湯中盛開的菊花，令人食指大動。小迪一共做了二十碗的菊花豆腐羹分給評審團品嚐，每一碗的菊花都開得一樣穩定而平均。

媒體訪問他：「怎麼可以切出這麼細的豆腐？」

小迪回答說：「我切豆腐時只是專心，一刀一刀的切，完全沒有什麼念頭，也沒有其他了。」

存在正念狀態中，意謂著全神貫注，專注只能是臨場、當下。就像參加這場廚師比賽，小迪的注意力只能留在那一刻、身處在那一個空間。

「完全沒有其它念頭」，不僅是指心思百分之百的專注當下，念頭也沒有飄到過去或許曾有的失敗經驗，也沒有想未來是否可以得獎而成功。不分心在過去與未來，是達成專注當下的原因。

豆腐和刀的移動，就成為小迪當下所存有的全部世界。不但身體、念頭、情緒，可以說整個心神完全專注在「切」的動作之中。也就在那場比賽中，當下只能做一件事，並且百分之百全力以赴。

你是否有過這樣的經驗，當心專注時，壓力感不見了，甚至熱情也隨之產生。此時，不管外界的批評如何，不畏懼任何的困難，即使遇到挫折了，也能快速自我修正回彈，這就是心識處於正念的狀態。

我們在生活中，因為注意力的聚焦，會出現短暫的正念體驗，處在這個片刻，心情會是最放鬆的，能力也可充分發揮。

正念體驗不只能夠聚焦專注力，也可開放專注力，產生對於事物的覺察力。這種更深刻的觀察力和體悟感，會使人有更高的觀察力和創造力，同時也會產生深度的喜悅和成就感。以下的例子都說明在個人經驗中，存在正念狀態只是配合當下心態，在電光火石的一瞬間到來。

喜歡打掃的家庭主婦：「我覺得在整理房間時，我很專心而忘我，事後也感到快樂。」

一位專業攝影師，無論是企業老闆、藝術家、政治人物、村民或主婦，他都可在屏息之間，用鏡頭抓住各自的獨特神韻，他說：「我的觀察力源於對人們的好奇心和熱情。」

一位媒體的企畫主管：「做廣告的提案時需要靈感，這是一個燒腦的工作，不會在一時一刻就出現 … …，找尋靈感需要隨時注意到周遭事物，覺察到彼此之間的連結點。我特別喜歡選在下班後，留在辦公室細看提案。那段時間很安靜，我能放鬆但又很專注，好的創意就不知不覺地湧出。」

藝術家正在畫一幅畫，老鷹展翅高飛的景象深印在他的心中，手和畫筆合而為一，大筆揮灑，將顏料化為天空翱翔的老鷹。他全神貫注在其中，不覺得已過了中午，集中的專注力，讓他忘了飢餓感。

醫生在手術房進行一個重要的手術，那是一場與死神博鬥的過程，醫生與醫療團隊全神貫注工作著，不覺已過六小時，直到圓滿結束那一剎那，醫生才發現午後時光已過大半。

一位母親看孩子吃著自己煮的飯菜，一邊述說著學校發生的故事和生活滴，突然感到一種幸福的感覺升起，時光就凝結在這一刻，她覺得所有辛苦化為無形。

把存在正念狀態設計成為主流社會中每一個人都可理解、願意接受、可學會的課程，與卡巴金博士的個人經驗有關。他是分子生物學家，但這並非他的職志，在尋找個人生涯目標的過程中，他受到韓國佛教臨濟宗的禪修經驗啟發。

他體驗到每個人帶著自身的問題生活著，或許處於生理的不適、壓力、不開心或迷失方向。靜坐的體驗，讓身心狀況進行歸零的動作，找到問題與解決方法。高深的學問或許可以解答人生問題，但對於生命的課題，卻顯相對不足。

依照卡巴金的自述，他在當下幾秒之間看到一個願景，他想以科學家的實證精神，有別於宗教感性的途徑，把心智的功用採正念的方法，應用在西方社會的可行性。

他於一九七九年在美國麻州大學醫學院創立了「正念中心」。醫院轉診癌末或慢性疼痛的病人，到中心的「身心綜合門診」中，希望藉由非藥物治療的方式，減輕病人的疼痛與不適感，緩解壓力和困境共處。四十年的實驗與臨床研究，證明正念減壓所採用的靜心引導方法，可以有效地緩解壓力。更多的證據顯示，存在正念狀態所觸發的機制還包括：

專注而不批判的心理素質，幫助人們降低面對困境與壓力的防禦性。

轉化困頓的心境，以開放接受的態度，面對棘手的問題。

同時會進一步喚醒自我覺察力，探索找出解決的方法。

正念照顧也是基於同樣的方法，透過正念為基礎的技巧和生活態度訓練，重現存在正念狀態的生活體驗，為面對老化過程的不適感、處理照護工作的身心勞累與挫折，提供一個自助助人的解決方案。

相關書摘 ▶《不累的生活》：明明沒有潔癖，為什麼累得要命仍堅持在三更半夜洗完衣服？

書籍介紹

本文摘錄自《不累的生活：正念紓壓，讓照護更得心應手》，四塊與文創

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作者：吳錫昌

你是長期疲勞的上班族嗎？

家庭事業兩頭燒的辛勞媽媽？

還是，要24小時待命的焦慮照顧者？

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你其實不用活得這麼累！

本書告訴你，能真正紓壓的方法，提供16個正念小工具，加上作者親自錄製的引導語QRcode，教你回到當下，辨識情緒，與壓力、疼痛共處，只要你跟著書中的引導與練習，便能體會何謂「真正」釋放壓力！重新擁有不累的生活。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航