【插畫】我作者版稅才拿10%，出版社拿90%不會太多嗎？

「我版稅才拿10%，你們出版社拿90%，不會太多嗎？」

說真的編輯和作家絕對是命運共同體，但再怎麼親密的戰友也鐵定有想掐死對方的時候！我相信衝突往往起源於不了解，讓我們來看看，出版社真的剝削作者，牟取暴利嗎？

Photo Credit: 編輯小姐Yuli的繪圖日誌

以上次版稅的計算方法。

書籍出版時，作者會拿到「首刷」的版稅，之後若有再刷，就會根據再刷量結算版稅。（透過每年領到的版稅也可以約略判斷自己的書賣得如何）

版稅都是一次付清。

對作者來說，這比版稅就是他的收入，直覺會認為對出版社來說也是如此，出版社的收入難道是作者的九倍之多嗎？太過分了！

事實上......這些錢，是要用在支付製作這本書的所有費用的。

簡單列舉如下：

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製作費、印製費、行銷費，包括給作者的10%版稅，是可以明確計算的直接成本。

我們在決定書籍定價的時候，這些直接成本就是我們衡量的依據。

同時，還會有無法明確計算的間接成本。例如編輯的薪水、公司營運所需的各種支出、水電，以及每一家出版社最害怕的庫存費用。

沒賣出去（或等著被賣出去）的書住在倉庫裡，每一天都要付租金。倉庫租金通常是用體積以及存放時間計價，也就是每過一天，這本書的成本就會增加。

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還有一件事情非業界的人應該不會留意，就是通路向出版社多半是以五折進貨。所以出版社的獲利，比想像中又更少了。

補充 1 :

留言處有讀者補充，許多獨立書店並非以五折進價。這邊我用五折進價舉例，是那些主要大型通路與經銷商進貨。

補充2：

大部分的通路是寄售（賣斷的狀況還是有，但就很少遇到），所以並不是通路進貨多少就是出版社賣了多少，賣不完的書是會退回給出版社的。本篇以可以明確計算的直接成本舉例，所以沒有詳細解說退書後進入庫存產生的成本。

補充3：

此處的通路包含「經銷商」。

所以，出版社到底有沒有坑作者錢？

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本文經編輯小姐Yuli的繪圖日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航