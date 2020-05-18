《爭議的美味》：美食政治與道德選擇——吃肥肝代表民族驕傲嗎？還是個人自由？殘忍？

文：米歇耶拉・德蘇榭（Michaela DeSoucey）

【美食政治與瞬息萬變的道德觀】

不可否認地，食物是政治性的。食物和料理（以及生產者和消費者、他們使用的資源與代表的品味，或者推動他們的市場）所產生的信念，絕非人畜無害。就如其他類型的政治，食物政治也關乎權力、控制和衝突。美食政治會浮現在社會權力施加於食品或烹飪方式的特定時空中，將食物與烹飪方式塑造成道德、文化或政治意義的容器。這使得食物道德觀瞬息萬變，讓社會和政治環境對有形的可食物件造成影響波動。美食政治闡明了人、社群、市場和國家之間的關係，帶來實際效果。美食政治也展現你我在面對自己與他人的食物選擇時，絕不可能只是心存「人我共榮」。美食政治觀點迫使我們探問：是誰制定規則、合理化了政策決定？挑選哪些戰場、由誰設定議程？誰能從中得利？透過美食政治觀點檢驗爭議品味，有助我們更加重視那些造成某些食物議題被視為道德風險，並成為文化爭論、正義憤慨或政治辯論試金石的時空條件。

食物政治界目前幾乎沒有其他題材比肥肝更令人擔憂。即使在超過十年的論辯之後，肥肝爭議依然上得了全球各地的新聞頭條。二〇一四年，印度外貿總局在動物權團體施壓後，出乎意料地將國家進口肥肝政策從「自由」改為「禁止」。二〇一五年六月，南美洲的美食中心、巴西聖保羅市禁止肥肝製造（象徵性的禁令）與餐廳銷售（實質禁令）。在一群當地餐廳老闆和烹飪專家為期數週的激烈反對後，聖保羅一名法官裁定中止該禁令。最後的結果在本書撰寫之際仍然懸而未決。不過，毋庸置疑的是，肥肝仍是一種爭議的美味，是有些人喜歡、但有些人痛恨的食物。

動物權運動人士譴責肥肝是酷刑，有些人甚至竭力抹黑肥肝及其支持者，而其他人則說運動人士資訊不足，而且焦點錯誤。有些人稱肥肝是值得作為法國民族文化遺產而保護的傳統，其他人則認為那是不合時宜的文化陳跡。有些人說，立下禁令很荒謬，其他人則認為那有其道德必要。當然，這答案取決於你問的是誰。正如本書所表明的，重要的不僅是你問了誰，還有這當中牽涉到誰的利害關係、誰具備回答的權威、誰有權力以常識鞏固答案。倫理必須權衡成本：可得性對上永續性、欲望對上需求，舌尖滋味及胃袋中的飽足感對上內心的信念，而美食政治則將這些關於私人的道德、品味和歸屬的問題，置於其特定文化地域的脈絡當中。

這些考量傳達了社會運動與國家的行動者，為了左右將物品從產地帶往零售端的商品供應鏈，試圖在市場取向的消費世界中占據道德權威的努力。國家根據社會需求而管制市場，而運動團體則是企圖利用市場作為社會文化變革的載具，在消費者品味的沙盤上，劃下全新的分界線。

例如，消費者抵制食品能在公民社會中創造出關注社群，並讓大眾在身體和認知上都感受到疏遠的食品生產所引發的不滿，好似燃眉之急。十八世紀末，英國有成千上百名反奴隸運動人士拒絕在茶裡加糖，以抗議殖民糖廠的奴隸制。將近兩個世紀後，「聯合農工」（United Farm Workers）也以類似手法，透過地方抵制委員會推廣全國抵制葡萄和生菜，因而得到數百萬名中產階級和城市消費者的支持，進而重組農業勞動法規、改善勞工工作條件，並給予農場工人集體談判權。

但是，雖然消費者抵制或「倡購」（Buycott，鼓勵購買特定商品，而非拒買也許能表達個人或團體的道德立場，並對製造商略施壓力，但這種行動對零售業績與消費習慣的具體影響，往往難以證實。正如社會運動學者詹姆士．賈斯珀（James Jasper）所寫：「在超市擁擠的走道上兀自做下無聲的選擇，是一種維持不公義感和憤慨感的不良方式。」點菜同樣是一種只能讓與你同桌者和餐廳員工（有時是社群媒體）看見的決定。一個人選擇在某家、而非另一家餐廳用餐，選擇沙拉而非牛排，選擇走進沃爾瑪而非全食超市，或是在地方超市購買蘋果而非葡萄，這些行為都可能出於種種理由。此外，社會科學領域的學者近年也強調了這種消費者—公民的版本包含的限制。用鈔票或刀叉「投票」不太可能解決得了諸如環境退化、勞權和人權侵害、食品安全和汙染風險，以及企業權力在跨國農商領域內日益集中等，屬於糧食系統中的結構性與系統性問題。

儘管肥肝這類相對無關緊要之物的政治，或許無法解決糧食系統的品質、公平、透明度或永續性等重要的切身問題，許多人仍視之為往這些議題長驅直入的關鍵開端。雖然某些旁觀者對立法者、大眾媒體、烹飪精英、部落格等大量、多方的關注不屑一顧，但這種集中的意識卻也展現了主張或反對某些分化人心的烹飪實踐，能在個人信念的微觀層次，乃至國家的宏觀層次上引發共鳴。

我們對可見於槍枝、疫苗、國旗、石油管線等物品及實踐爭論中的差異政治極度敏銳，但又誤以為這種爭論不適用於食物。食物，它安全、單純、和善，能滿足身心，以肉身化的方式帶人齊聚一堂「領聖體」（Breaking Bread），並藉由共享餐食強化社會聯繫。每個人都會以某種方式穩定參與這些行為。食物，它也是笑料。每當食品引發的問題、恐慌或爭議登上新聞頭條時，標題跟導言通常會以可愛的雙關語呈現，含糊地將議題降級到更輕鬆、不嚴肅的地位。這使得食物政治新聞被置於與邦聯旗（Confederate Flag）的地位截然不同的概念孤島上。然而，話語分析家認為，幽默讓我們有了可一窺社會規範力量的視野，表述出社會價值觀網絡引起的緊張情緒。美食政治觀點則提醒我們，食物政治的世界不僅激情高漲，而且不可能免於「真實」政治。

肥肝與象徵權力

肥肝及其倫理帶出的激烈問題，橫跨從國際機構（如歐盟）和跨國社會運動，到國家和市鎮對於轄下的市場的管制，乃至運動人士、主廚、媒體人物與消費者間的個人搏鬥。比較各層次的象徵性力量，更突顯出大眾在持續變化的世界觀中混搭善惡概念的混亂方式。

因此，肥肝引起的問題不僅關乎虐待動物或烹飪樂趣，也關乎你我對自己食用的東西知道些什麼、食物怎麼被選來代表整體文化，以及爭議市場最終如何創造出某類型消費者的方式；肥肝也關乎品味分類向度之一的「噁心」，是如何蘊含在維持不同食品、料理和品味等象徵界限的努力當中。

吃肥肝代表民族驕傲嗎？還是個人自由？殘忍？成為頂級饕客？最糟吃貨？對於人類生產肥肝的勞動，應該加以讚揚還是辱罵？肥肝是被描繪成一道精心調製的主秀大菜，還是貪食者眼中的小小配角？

肥肝的象徵政治示範了二十一世紀的食物市場如何成為消費會產生道德衝突的複雜場所。雖然歷史觀點告訴我們，工業化的食品生產讓其他階級得以分享曾是富人專屬的品味，但認為現代糧食系統功能失調的看法，正逐漸博得主流意見的支持。專業的中產階級（受過高等教育、相對年輕且多到不成比例的白人）拒絕大眾市場的工業化食品，繼而轉尋替代品，從食品雜貨企業轉向城市屋頂菜園和後院放養雞小農，這種現象早已稀鬆平常。美國各地的餐廳也在將非工業化量產的食物品味，例如在地、當季、草飼、採集、慢食，當成精緻餐飲的藍圖推廣。在肥肝大戰中選邊站，就不免要問到廚藝意見領袖和變革推手所選策略、可得資源與行動能力的問題。

就持續上演的肥肝生產倫理辯論而言，「殘忍」的定義爭論激烈，而道德原則不同、世界觀互異的社會行動者紛紛主張自己的立場才是道德正確，也就不足為奇。就概念來說，核心問題的方向就從呼籲人道對待特定動物，轉向了如何合理定義人道對待，以及該由誰來定義的平行討論。誰擁有，或應該擁有能定義何謂動物虐待的專業知識和權威：手工肥肝農？產業專業人士？運動人士？鳥類生物學家？主廚？政治家？我們對爭議食物賦予的價值，正是在此脈絡中成為道德品味。這同時左右了大眾媒體對於肥肝的描繪，進而影響了握有立法權力者的理解。

對肥肝大戰中的各方而言，某些甚受珍視的價值也遭受嚴重威脅。法國雖非萬眾一心地珍惜肥肝，但肥肝的正面道德價值乃取決於它身為共有國族認同標誌的功能，因此能無視產業變遷、法國主權在地方與全球政治受到的牽制，以及移民議題。法國的肥肝生產者和消費者藉由國族價值情操，先對肥肝貼上獨特、正統「遺產」的標籤，再藉由法律將該標籤實質化，並且反過來進一步刺激市場成長，我稱此為美食國族主義。不論其規模大小，法國肥肝產業的成員都將他們對於肥肝的美食國族主義，刻劃成法國作為在當代世界中一種「品牌」的精髓。然而，其他歐盟國家認為肥肝製造有違倫理，因此希望能停產。於是，在法國人的思維中，威脅肥肝就可解釋成是在威脅法國本身。

從動物權運動人士和歐盟官員手中拯救肥肝製造業，隱喻上來說，就類似於保護國家紀念碑與歷史遺址，或是拯救瀕臨滅絕的語言與物種。然而得到國家背書的肥肝「正統性」仍是棘手話題，因為這些精心刻劃的「傳統」主張，掩飾了該產業資本密集的現代化和集團化現況，道德品味的全新詮釋可能也就應運而生。

在全國只有四間（如今是三間）小型肥肝農場的美國，精明、頑強的動物權運動人士成功將肥肝抹黑成關鍵公眾和立法者眼中的「殘酷美食」。「這真的值得嗎？」一位紐約「農場庇護所」的運動人士問我：「為一種奢侈品造成那麼多痛苦，值得嗎？」城市與國家禁止產銷肥肝的潛在禁令，都被當成是在禁止一項威脅當地倫理聲望的事物，並且向選民推銷。此後，肥肝的反對者與支持者都找出一套可解釋已發生或未發生事件的方法，以及讓台面上的矛盾證據產生道理的手段。

但要詳細說明肥肝實際上危害了什麼，絕非一項直接了當的任務。相較於可能虐待數十億頭動物的美國工業化糧食系統的規模相比，肥肝不過是汪洋一粟。此外，任何專供人類消費而飼養的動植物，無不在這些過程中受到某種程度的人為操作。肥肝捍衛者也表達權利受到威脅：我們選擇食物的自由、主廚與餐廳業者對菜單的自主權、民主政府禁止某些在別地合法的事物的權利。例如，某主廚在被法院指控他違反加州法律、「免費」發送肥肝時，他姿態張揚地辯解：「可以這麼說，送肥肝給顧客品嘗就是我把茶葉倒進港口的方式。」這裡的恐懼，是害怕少數群體的食物道德觀念可能會被強加於大多數人的身上（即使這種恐懼毫無根據，因為肥肝消費族群本身就是少數），而對烹飪、飲食和商業的干擾有可能就迫在眉睫。雖然運動人士希望廚師與消費者會因此拒絕供應、拒吃肥肝，但在美國，爭議反而提高了肥肝的能見度，弔詭地創造出新的一批肥肝愛好者。

如此一來，對肥肝日新月異的臆測，或看似威脅的宣稱，就緊密地織入這場激辯。法美兩國的肥肝辯護者和對手面臨的是一種文化挑戰，也就是在充滿雜音的文化景觀中的象徵控制權。那也是對市場運作及對公眾理解社會問題的合法影響之一。重要的是，大多數涉入肥肝政治的人會如此選擇，是因為他們視肥肝為一道象徵，代表著食物的文化變革可能帶來的情況，不論是更好或更糟。這未必是負面的，它反而讓你我對不同的社會行動者在運用各種符號與故事，藉此生產、利用、爭辯社會問題的理想「解決方案」時，變得更加敏感。

但到頭來，我猜實際上很少會有人因此改變心意。廚師可能會自願或非自願地將肥肝從菜單上刪去，但依然供應肉食，而之前不吃肉的人還是不吃。肥肝饕客繼續在個人的美食部落格上滔滔不絕地講述肥肝的詩意，或親自走訪法國鄉村的手工肥肝農場。養殖工廠繼續把數十億隻豬、雞和乳牛，塞進擁擠的飼養場和拘束空間裡。美國被強迫灌食的鴨子比較少，但全世界還有更多鴨子正接受灌食。動物權運動繼續挑戰他們認定的虐待機構，人類社會繼續操縱、管控這世界的生物，以反映孰是孰非的規範理念，反映什麼是「自然的」、什麼又是可憎的。肥肝不論受人憎恨或熱愛，它依然深陷在動盪難平的分類鬥爭中。這種鬥爭清楚地呈現出情感、政治與市場文化的關係有多密切。

正如歷史學家和人類學家提醒的，飲食向來不單純。然而，隨著糧食系統和背後推動的利益不斷擴張和全球化，選擇食物在社會學上變得前所未見的複雜。美國和法國的消費者既被鼓勵、也常被告誡要考量自己口中食物的道德與政治後果。消費者若是反思消費選擇中的倫理涵義，就許多方面而言，這都是好事。但為肥肝而戰的一個主要問題是，這場戰役辯論的是特定食物實踐是否應該存在，而不是為了檢驗在人類嶄新的食物世界中，那些更宏觀的政治論述，以及可能的替代方案。

於是，一個有文化根據、關於美食政治如何反映、並形塑道德選擇的理論所展現的是，要把食物想清楚可能很困難。這樣的理論需要解析社群和市場變遷之間的深層關係，以及同時作為物質和象徵物件的食物。當然，食物是一個可拿來擺出道德姿態的攻擊對象。你我當中有許多人都希望自己吃得符合倫理（只要我們能弄懂「吃得符合倫理」涉及什麼）。每個人都有一套關於吃什麼好或不好的理念，而每個人也都得決定「好」代表著什麼（起碼關懷食物的人會希望其他人也能花點時間來決定）。關懷食物者將藉由「該吃什麼」，以及塑造食物和品味的權力及社會影響的迫切性，發起持續不斷、而且充滿爭議的辯論，以盡最大的努力重新定義什麼是「好」、或應該算是「好」。無論如何，有一件事情很好預測：那就是全球肥肝大戰的終戰之日依然遙遙無期。

相關書摘 ►《爭議的美味》：肥肝神話起源自古埃及與羅馬，直到大革命前成為法國美食學的一角

書籍介紹

本文摘錄自《爭議的美味：鵝肝與食物政治學》，八旗文化出版

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作者：米歇耶拉・德蘇榭（Michaela DeSoucey）

譯者：王凌緯

被譽為世界三大珍饈之一的鵝肝

究竟是美味的精緻佳餚？還是殘忍的無良食品？

是法國的烹飪文化遺產？還是美國政客的政治提款機？

從鵝肝產業鏈到政治社會層面環環相扣，凸顯食物政治的文化衝突。

揭露一場全球鵝肝大戰，人與食物之間精心計算的「美味關係」！

「人如其食。」（You are what you eat）──西方諺語。

根據歷史學家的研究，人類為了食用肝臟而飼養、增肥水禽的歷史可追溯至古埃及時代。隨後，這項習俗先是傳到羅馬帝國，接著又輾轉流入東歐與南歐，十六世紀時傳入法國後被法國人發揚光大；時至今日，法國占全球肥肝（鵝肝、鴨肝）產量超過80%以上，已是全球第一大的鵝肝生產與消費國，法國法律甚至聲明「肥肝是受保護的法國文化和烹飪技藝遺產」。

儘管鵝肝被奉為美味珍饈，卻因備受爭議的生產方式──填鴨法──而遭到動保團體的批評。所謂的「填鴨法」，是以金屬管將玉米漿強行灌入水禽的食道，讓大量的脂肪在肝臟聚集，最後形成比原本大上六至十倍的肝臟。也因此，在充滿飼養爭議的道德約束中，鵝肝也被視為充滿罪惡感的絕望料理。

從傳統佳餚到爭議的美味，橫跨大西洋兩岸的鵝肝之戰如何產生？

鵝肝，究竟是讓吃貨食指大動的高級料理，還是讓動保分子恨之入骨的缺德食品？一塊新鮮的肝，不只點燃了廚師和食客與動物權團體的戰火，層級甚至還上拉至美國與法國的外交對抗！？

美國的芝加哥市於二○○六年通過「禁肝令」，引起全國譁然，許多人抱著看好戲的心態：「芝加哥現在是在演哪齣？」禁令支持者大讚政府有良心，而反對者――如已故名廚安東尼・波登（Anthony Bourdain）、《雜食者的兩難》作者麥可・波倫（Michael Pollan），則嘲諷禁肝令的荒謬。

至於大西洋的另一端，法國則為了保護鵝肝產業，立法將鵝肝列為「國家文化遺產」，並透過打造「美食國族主義」的方式，讓鵝肝和國家劃上等號。凡是批評、反對肥肝者，就是不尊重法國的傳統文化、對法國有所不敬。也因此，當二〇一一年七月，德國科隆阿努嘉國際食品展禁止廠商販售鵝肝，隨即引起法國農業部長布呂諾・勒・梅爾（Bruno Le Maire）的嚴正抗議，法國某位參議員甚至批評：「這就像在法國禁止德國香腸！」

鵝肝只是代罪羔羊？ ――關於精心計算的食物政治學

為了深入了解這場「鵝肝之戰」的來龍去脈，本書作者米歇耶拉・德蘇榭（Michaela DeSoucey）透過社會學專業，善用文獻、訪談與田野調查，在法國鄉間農莊、製肝工廠，以及美國餐廳、廚房與辦公室之間穿梭徘迴，引領讀者抽絲剝繭，從經濟面的產業鏈，到美食國族主義（Gastronationalism）的建構，再到生產方式的道德爭議等，試圖呈現鵝肝這道美饌的真實樣貌。

《爭議的美味》探討了「文化傳統」與「動物權」之間的拉扯與對抗，以及食物如何透過市場、文化、階級、品味、歷史等多項因素，影響你我的日常生活與價值選擇。有意思的是，德蘇榭並沒有為鵝肝的道德爭議擅下定論，而是交由讀者自行評斷。德蘇榭更想提醒讀者的是，在支持與反對雙方的唇槍舌戰背後，其實還隱藏著關於話語權、階級身分、商業利益等更加複雜的因素，而不只是「肥肝是否合乎倫理？」這麼單純。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰