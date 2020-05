「拖延症」的英文怎麼說？用英文聊聊如何提升效率的好辦法

文:April Lu

你有拖延症嗎?筆者小V就常常拖延寫英文報告。看個YouTube再吃個餅乾、和朋友聊聊天⋯⋯日子一天天過去,一不小心報告截止日迫在眉睫!Bob同樣也有這個困擾,好在Sofia有個提升效率的好辦法!

Bob趴在書桌上,看起來懶洋洋的,Sofia上前找他聊天。

Sofia: What’s the matter, Bob? You look troubled.

Sofia:怎麼啦 Bob?你看起來好像有困難。



Bob: I don’t want to face the final paper…

Bob:我不想面對期末報告啊啊…



Sofia: You mean the one that is due on next Friday?

Sofia:你是說下週五要繳的期末報告嗎?



Bob: Yeah… I haven’t started yet.

Bob:對啊…我都還沒開始。



Sofia:(Surprised) That paper has to be 10,000 words! In English!

Sofia:(驚訝) 那份報告至少要用英文寫一萬字!而且是用英文!



Bob: I suppose that’s why I’ve been procrastinating. I just don’t want to face it.

Bob:我想那正是為什麼我一直拖延,我就是不想面對。



Sofia: But you’ll flunk the class if you don’t hand it in on time.

Sofia:但是沒有如期繳交就會被當的!



Bob: I know…(moaning) Sofia, do you have any tips on how to improve my efficiency?

Bob:我知道…(呻吟) Sofia,你有任何提高效率的秘訣嗎?

在聽Sofia公佈她的「打擊拖延症」妙招前,先來學學這些單字吧!

due(adj.) 到期的

due的中文為「到期的;預期的;預計的」。而常見片語due to意思則是「由於」,同because of。

These library books are due on Monday.

這些圖書館的書週一到期。



Mary and John’s baby is due on April 21.

Mary 和 John 的寶寶預計在 4/21 誕生。



The marathon has been canceled due to bad weather.

由於天氣不佳,馬拉松取消了。

procrastinate(v.) 拖延

procrastinate的中文為「拖延;延遲」,這個字源自拉丁文procrastinus,該字由pro-(forward「往後」、until「直到」) 加上 crastinus(tomorrow「明天」),字面意思就是「推到明天或直到明天」。

Bob tends to procrastinate, and waits until the last minute to do his work. Bob 往往將凡事拖延到最後一刻。

名詞procrastination則是「拖延症」。

Someday you shall pay for your procrastination. 有一天你會為你的拖延症付出代價的。

efficiency(n.) 效率

efficiency的中文為「效率」,例如:improve the efficiency(提升效率)。形容詞efficient則表示「有效率的」。

Tommy was fired because he lacked efficiency at work. Tommy因為工作沒效率而被辭職。

該如何打擊拖延症呢?

Sofia: I always make a to-do list.

Sofia:我都會寫一張待做清單。



Bob: I’m listening.

Bob:嗯嗯。



Sofia: Divide your goal into smaller goals. Each one shouldn’t be too difficult to accomplish on its own. These smaller goals will make up your to-do list.

Sofia:把你的目標分成一個個小目標,每一個都不要難到沒辦法一次完成。這些就是你待做清單上的小目標。



Bob: Okay, so my goal is to finish a 10,000-word paper before Friday.

Bob:好,我的目標就是週五前完成一萬字報告。



Sofia: Right, okay but that’s still a big goal. It’s Saturday today, you’ve still five days, so split the task into five parts. Make a smaller goal of writing 2,000 words each day.

Sofia:對,好,但那還是個大目標。今天是星期六,你還有五天,所以就把它分成五個部分。所以你可以訂定每天完成兩千字的小目標。



Bob: Alright, and then?

Bob:好,然後呢?



Sofia: Then, each time you accomplish a smaller goal, give yourself a reward! For example, I watch two episodes of my favorite show Netflix.

Sofia:然後每當你完成一個小目標,你就犒賞一下自己!舉例來說,我的獎勵是看兩集我最愛的Netflix節目。



Bob: Okay… maybe that could work.

Bob:嗯…這或許管用。



Sofia: It works pretty well on me. It has increased my productivity and gives me a sense of accomplishment. But you know what they say Bob: The ultimate inspiration is the deadline!

Sofia:對我來說很管用。幫助我提升生產力,獲得成就感。不過呢你知道大家都這樣說,沒什麼比截止日更能激發靈感!

筆者小V覺得Sofia最後一句才是重點!來學習單字吧!

productivity(n.) 生產力

productivity的中文為「生產力」。此字由動詞produce衍生而來,意思為「生產;出產」,名詞product則表示「產品」。

The workers received an order to increase their productivity.

工人們接到提高生產力的指令。



This factory produces all kinds of plastic products.

這間工廠生產各式塑膠製品。

inspiration(n.) 靈感

動詞inspire的中文為「激勵;激發」,其名詞形即是inspiration(靈感),例如:draw inspiration from…(從…汲取靈感)。

The painter was inspired by the song.

這位畫家為一首歌所啟發。



Dali drew inspiration from his dreams.

Dali從夢境汲取靈感。

deadline(n.) 截止日

deadline 的字面意思為「死線」,引申義為「截止日;期限」,例如:meet the deadline(趕上截止日)。

I stayed up late last night working on my paper in order to meet the deadline. 為了趕上截止日,我整夜都在飆報告完全沒睡。

有拖延症的朋友們下次也試試這個解決拖延症的秘訣吧!

