從採荖葉到小麵攤起家，來自越南的她如今表示「台灣真的很幸福！」

採訪捕手：黃莉雅

沿著山景美不勝收的台九線騎到知本，彎進被農田環繞的隱密小巷裡，一間大受台東大學學生歡迎的越南河粉店，隱藏在這人情味濃厚的小鎮中。

一位頭髮紮起公主頭的越南母親，有著透徹的雙眸，卻含著複雜的眼神，用心熬煮家鄉味湯頭。忙碌的手停不下來，一邊準備待會兒要用的食材，一邊向我述說青少的記憶。

吳氏白惠家中有四個姊妹，排行老大，當初來到台灣，是為了替最先嫁到這塊土地的二妹出一口氣。越南婦女嫁到台灣來，不見得每個都過得辛苦困頓，卻也不是都很幸運可以享受安穩幸福，白惠的二妹就是不幸運的其中一位，婆家又或是丈夫對待她的方式，並沒有讓一位異鄉人感受到該有的溫暖。擔心二妹的白惠因為這個契機，下定決心要來到這裡，不同於二妹，白惠嫁入的家庭沒有虧待她，但由於嫁給高齡丈夫，白惠在5年前就守寡了。

「通常嫁到這裡來的女生，就是想賺錢，因為在越南生活太辛苦了。」回憶到這裡，原來手上的工作沒有停止過，白惠卻在此刻停下來嘆了口氣。

白惠低沉的語調長談，台灣的婆婆都認為越南婦女嫁到這裡，是為了把錢寄回家鄉，但這是不爭的事實，為了賺錢，她們離鄉背井，來到這裡當弱勢的外國人，替迎娶她們的先生們傳宗接代。

在越南多半是做農，沒有足夠的經濟能力讓親愛的孩子升學，無可奈何下，必須強求孩子們在高中時期就投入工作，白惠的家庭也是這樣的貧困。從吃番薯籤配少許的米飯，到現在白飯吃到剩下來，甚至能選擇其他多樣食物填飽肚子，不需要煩惱自己的孩子沒辦法上學，也不用擔心生病沒錢看醫生，她認為現在的生活已經使她很滿足了。她如同一個人生導師，肯定且認真的告訴我「台灣真的很幸福！」

「沒錢開店，我必須存錢。」白惠用手上攪拌醬料的長筷子，比劃著自己煮食的工作檯。

Photo Credit : 民進黨婦女部 白惠的雙手佈滿老繭，每一道食物都是靠著自己的手臂辛勞，才能熬出美味。

15年前，白惠初到台灣，當時，台東沒有任何工作願意雇用外籍女性勞工，除了看護和採荖葉這樣需要大量勞力的工作，為了生計，白惠捲起袖子投入採荖葉（用來包檳榔）、排荖葉，一點一滴存起辛苦錢。從小麵攤起家，歷經一次的店面搬家，才能擁有今天這家滿足饕客胃口的越南美食店。

「凡事都要用心，用心就會讓事情圓滿」是白惠堅守的原則，也是她經營家鄉味道的不二法則。每一塊紅燒牛肉，都是用自己的手臂舉起筷子攪拌、醃製；每一種配料，也都是親手調製。白惠自認龜毛，不親自動手，她不好意思賣給客人吃。

我認為，白惠有一種魅力，會讓人願意等待她說話，希望看見她的笑容。一碗物超所值的越南河粉，摻雜辛酸的過去與幸福的感受，我想，白惠這種深刻的體會是知足最好的教課書。

Photo Credit : 民進黨婦女部 此為白惠煮出的越南牛肉河粉，湯頭的鮮濃，以及肉的扎實，可以吃出白惠的用心和心意。

本文獲民進黨婦女部─新島嶼故事捕手計畫授權刊登，原文請見此

知本三姊妹越南美食地點：台東市知本路三段121-211號/電話：0911879256

捕手介紹：我嚮往當一位旅行作家，很想實現一個能力可及的計劃，便是在旅行中與他人建立緣分。聽故事不只是傾聽和了解，也是讓自己有一次感受與珍惜的機會，我想一位異地旅行者，不熟稔的樣貌也許能貼近異國人，因此成為捕手。也想將遇見至結識的過程透過文字的書寫記錄下來，也讓旅行途中的美好畫面透過快門進入我回憶的景深。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒