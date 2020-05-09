武漢肺炎新增死亡人數全球第3，巴西總統卻「突襲」法院要求「放寬禁令」

巴西的COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）疫情持續擴大，新增死亡人數已排名全球第3，且不見減緩趨勢，巴西聖保羅州政府為此延長隔離措施。但相較於各地州政府封城避免疫情傳播，巴西總統仍然維持經濟至上的主張，7日甚至「突襲拜訪」最高法院，要求大法官宣布放寬限制措施，《柳葉刀》的社論就直指，巴西面對疫情的最大威脅就是總統本人。

巴西疫情擴大，聖保羅州延長隔離措施

（中央社）巴西武漢肺炎疫情持續擴大，死亡病例近萬，蔓延速度最快的聖保羅州政府決定全州隔離措施延長至31日，避免醫療體系崩潰，未來經濟復甦更加困難。

巴西衛生部8日更新疫情報告，過去24小時新增751例死亡、1萬222例確診，累計9897例死亡、14萬5328例確診。

聖保羅州政府擴大隔離措施是因武漢肺炎死亡和確診病例持續增加，目前聖保羅州累計3416例死亡、4萬1830例確診。

由巴西7所大學研究員組成的2019冠狀病毒疾病觀測站（Observatorio COVID-19 BR）一項調查指出，如果聖保羅沒有採取社交距離措施，確診病例可達目前的10倍。

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）在記者會中指出，現階段放寬限制措施，不只損害醫療體系，也影響經濟復甦，因為「恐懼是經濟最大的敵人，影響消費、投資和就業；只有那些被仇恨或個人利益蒙蔽眼睛的人才不能共體時艱。」

多利亞表示，聖保羅和巴西各州採取的隔離措施，拯救了無數生命，而生命無價，能夠活著、與家人共同生活和繼續享受生命，已經是最大的福報。

衛生當局指出，民眾對社交隔離措施的理想配合指數是70%，但聖保羅州的最佳情況也不過在星期假日達到59%。

州政府數據指出，疫病在內地和沿海城市蔓延的速度是大聖保羅地區的4倍，估計5月底，全州645個城市都將出現確診病例。

聖保羅州冠狀病毒篩檢平台督導塔德烏（Dimas Covas Tadeu）表示，只有當新增病例連續14天減少，且加護病房使用率低於60%，才可能放寬社交隔離。目前聖保羅州的加護病房使用率平均70%，大聖保羅地區的指數則達90%。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）8日公布最新報告指出，巴西的疫情才剛開始，需要採取更多行動限制蔓延和避免醫療體系過度負荷而崩潰。

報告分析，巴西2019冠狀病毒疾病疫情最嚴重的16個州政府，採取關閉學校和降低人流的社交隔離防疫措施，雖降低了新冠病毒的傳播，但疫情沒有出現減緩趨勢，如果現在放寬隔離，預料死亡和確診病例將以更驚人的速度在巴西成長。

巴西總統「突襲拜訪」最高法院，要求各州放寬限制措施

《路透社》報導，知名英國 醫學雜誌《 刺胳針 》的一篇社論指出，巴西總統 波索納洛（Jair Bolsonaro）就是巴西因應武漢肺炎最大的威脅。

社論表示，波索納洛輕視封鎖措施，讓病毒在巴西各地流竄。此外，巴西有約 1300萬人生活在簡陋的貧民窟，居住在當地的居民幾乎沒有穩守衛生習觀，也沒有保持社交距離。《CNN》指出，巴西 北部和東北部許多較貧窮的州都受到了嚴重影響。

根據WHO最新的報告（歐洲中部夏令時間5月8日晚上7:09，台灣時間5月9日凌晨1:09），7日全世界總計新增6544例武漢肺炎死亡病例，但巴西就佔了600例，占9.17%，排名全球第3，僅次於排名美國（2499例死亡）和英國（649例死亡）。

《中央社》報導，但波索納洛無視國內疫情擴大，7日在多位部會首長和企業家陪同下，沒預約就造訪聯邦最高法院，會晤最高法院院長、大法官托佛利（Dias Toffoli），要求各州放寬因疫情危機採取的限制措施。

托佛利在會中表示，武漢肺炎疫情需要WHO等衛生高層建議如社交隔離的限制措施。聯邦最高法院之前已決議，市長和州長有採取抗疫措施的自主權。

巴西新聞網站《G1》政治專欄作家卡馬洛提（Gerson Camarotti）表示，波索納洛無預約前往聯邦最高法院，被最高法院大法官解讀為「故意使詐與企圖讓法院分擔新型冠狀病毒疫情的負面影響」。

波索納洛在聯邦最高法院待了約50分鐘後，下令擴大疫情期間可繼續營業的基礎民生行業名單。在巴西，包括建築業、能源業和餐飲業等，都列為基礎民生必需的行業。

《CNN》報導，7日無預警拜訪最高法院後，波索納洛就向財政部長表示，如果不重新開放經濟，經濟可能會「徹底崩潰」，他強調：「失業問題、經濟問題不見起色。我們不能讓病毒的副作用比疾病本身更具危害性。」

波索納洛經濟至上，多次反對「封城」和「隔離檢疫」

為了保全巴西的經濟， 波索納洛早已多次發表爭議言論。《CNN》報導， 3月24日， 波索納洛 在對全國的談話中，將武漢肺炎比喻為「小流感」。3月26日，他甚至在記者會上表示，巴西人可能對武漢肺炎病毒免疫，「 應該對巴西人進行研究，我們不會染病。你看大家在污水中跳來跳去，甚至潛水，但什麼病也沒得。」

波索納洛 在4月30日的Facebook直播中也強調，隔離措施無法阻止病毒傳播：「這種努力（指隔離）幾乎無法使（染病的人數）曲線變平。⋯⋯但將帶來副作用，也就是失業。」 波索納洛也 在記者會和推特上多次反對，一些受災嚴重的州（例如聖保羅和里約熱內盧）自行延長隔離措施和封城禁令。

《中央社》報導，4月29日，當巴西死亡病例超越中國，波索納洛面對媒體質問，更以口頭禪「那又怎麼樣？」回應，當時也掀起熱議。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡