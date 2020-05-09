近2個「潛伏期」沒有本土個案，張上淳：我們是很安全的社區

國內今（9）日無新增確診個案，醫療小組召集人張上淳說，「從公衛立場來看，我們是很安全的社區」。此外，昨日行政院通過追加預算，醫事司因此修正擴大醫事人員的津貼跟獎勵。而指揮官陳時中今日也針對1萬元的擴大紓困特別呼籲，中央可以協助審查認定困難的案件，但「有些一看就知道能不能審核通過，就不要送到中央來。」

「我們是很安全的社區」：入院探視限制放寬、職棒研擬2000人入場

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內無新增病例。

張上淳表示，目前台灣已經27天沒有本土個案，再一天就滿28天，也就是2個潛伏期（潛伏期為14天），都沒有看到個案，「從公衛立場來看，我們是很安全的社區。」

指揮中心表示，昨日新增403例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬6861例（含6萬5619例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，361人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關129名印度返台民眾，目前維持1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

醫療應變組副組長石崇良表示，因應疫情趨緩，加上病患家屬的需求，即日起，開放加護病房跟安寧病房，每日有1個時段、每一床最多2位能在固定時段探視。

而針對昨天終於開放1000人入場的職棒，陳時中說：「昨天職棒狀況秩序很好，外野全都空，內野一部份還可以坐人，未來將研議是否開放為2000人。」

行政院通過追加預算，增加醫事人員獎勵

指揮中心表示，感謝全國200家急救責任醫院的第一線急診同仁，自農曆年前，即紛紛設立發燒篩檢站，執行病人分流，並扮演社區防疫、採檢的重要角色，同時堅守24小時急重症傷患救治之前線重責。石崇良表示，昨日行政院通過追加預算，因此醫事司修正醫事人員的津貼跟獎勵的要點（《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》，以下簡稱「獎勵要點」）。指揮中心指出，本次獎勵要點修正重點如下：

一、第一線醫事人員獎勵：醫院急診部門負壓隔離病室或單人病室的第一線執行照護疑似或確診個案的專責醫事人員，適用津貼範圍，醫師每人每日1萬元、護理人員每人每班1萬元。（醫師每日可申請2人，如採日夜輪班，每班可申請1人）

二、急救責任醫院防疫獎勵：

重度級且評鑑為醫學中心（含準醫學中心）：每月120萬元

重度級且評鑑為區域及地區醫院者：每月90萬元

中度級：每月60萬元

一般級：每月30萬元。

獎勵費用應全數分配給急診部門之相關工作人員，包含急診醫護人員、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員、救護人員及清潔人員等，並追溯自2020年年1月起算。

三、收治確診個案獎勵：依個案數、病情嚴重度及住院天數，給予額外獎勵；每收治1名罹患明顯肺炎住院患者，給予每人每日3000元，使用呼吸器患者則給予每人每日1萬元之獎勵費，且應全數分配給第一線及共同照護之醫事人員。

四、設有生物安全第二等級負壓實驗室的醫療機構，且為嚴重特殊傳染性肺炎指定檢驗機構者，為提供新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢驗所購置之相關儀器設備，予以每家醫院最高500萬元獎勵。

指揮中心表示，目前共納入9大獎勵項目，相關申請作業須知及細節將於下週一公布並通知各醫院，原則上，1～3月份之獎勵費用，請各醫院於5月31日前造冊，並檢送領據至衛福部申請，隨到隨辦儘快撥付；4～6月份之獎勵費用，則於7月10日前造冊申請。至於團體績效獎勵及基層院所之獎勵方式，將持續研議並徵詢相關團體意見後，儘速發布。

紓困補助「中央審核」，陳時中：有些一看就可以過，就別再送到中央

另外，「每人領1萬元」的擴大紓困方案公布後，地方公所第一線不斷傳出資格認定上有困難。行政院長蘇貞昌日前表示「地方免責、中央審核」，如果認定有困難，可以送交中央的衛福部來審核。

陳時中說，這些申請者相對在弱勢的邊緣，資料相對不足，基本的態度是「寧可錯發，也不要漏發」。陳時中也說：「資料如果完備，3天審查、5天撥款；資料若不完備需要中央查核，時間最長不會超過兩週。」

昨日新北市政府已經將上千份認定困難的案件送到衛福部，陳時中也說，衛福部召集了百位衛福部員工及義工希望盡快審核。不過，陳時中特別呼籲，「有些很明確的案件，就沒必要送到中央來再審，有的一看就很清楚，比如有一件他每月收入3萬5000元，那就不會過啦，就沒有必要送來中央審查。也有一看就知道沒有問題，比如有一家人它銀行存摺就是2000多塊，經常都是上百塊在進進出出，是個洗碗工，餐廳沒人叫他去，那（審核通過）都沒有問題。」他呼籲：「希望地方政府可以在第一線就核的，就趕快把錢發下去，真的不容易判斷的，再送到中央。」

有記者問，對地方第一線人員來說，有哪些內容認定比較困難？陳時中說，勞保容易查，因為急難救助平台系統行之有年，公所也長期在作急難救助，電腦一按就知道有沒有保險在，比較難的就是收入面，很難確定準不準。陳時中也呼籲第一線人員：「如果簽了切結書，就相信申請者。」

另外，陳時中也說，中央正在設計檢核的平台，大概要一個禮拜才能上線。

醫療器材專案申請，疾管署簡化送審資料

此外，因應國內務武漢肺炎疫情緊急所需，衛福部食藥署為加速醫療器材防疫物資上市，輔導廠商依循《藥事法》第48-2條第1項第2款及《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》第4條相關規定，提出醫療器材「專案製造申請」，在專人速審下，自2月7日～5月7日止，已核准專案製造31件醫療器材，如醫用口罩、隔離衣、防護衣、額／耳溫槍、檢驗試劑等重要防疫物資，投入防疫國家隊行列。民眾如要查詢專案製造核准相關情形、參考文件、法規諮詢訊息，可至食藥署官網查詢。

核稿編輯：黃筱歡