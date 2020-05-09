【東南亞週報】越南疫情控制允學校復課｜菲龍頭電視台遭斷訊引新聞自由疑慮｜柬緬遭歐盟列洗錢高風險名單

編譯：荊柏鈞、鍾依吟、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第65期，為讀者挑選2020年5月2日至5月8日期間，有關越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、新加坡與馬來西亞等國的六則東協區域大事。

越南｜學童陸續復課 經濟緩慢復甦

越南在連續17日零新增本土確診案例後，學生於5月4日重返校園上課，為東南亞首個解禁國家。總理阮春福表示經濟逐步復甦，成長率會高於國際貨幣基金組織預估的2.7%。

河內人民委員會主席阮德忠（Nguyen Duc Chung）決議5月4日重新開放自2月起關閉的中學，幼兒園與小學將於11日復學。胡志明市高中學生也於4日恢復上課，中高年級小學生、中學生於8日復學，幼兒園與低年級生則在11日。不過返校學童須配戴口罩、遵守1.5公尺社交距離規範。

雖然已有效控制疫情，越南也積極投入第二波防疫準備。越南提高防疫用品產量，目前一天可生產700萬個一般口罩、572萬個外科口罩，Vingroup集團也預估每月可生產5萬5000台呼吸器。

越南確診人數為288例、0人死亡、221人康復，有效控制疫情可望大幅減緩經濟衰退。受疫情影響，Q1經濟成長率3.8%為近年最低，越南總理阮春福本週表示，經濟活動正漸漸恢復、以緩慢步調成長，但經濟成長率會比國際貨幣基金組織預估的2.7%來的高，並會考慮是否調整先前設定的6.8%目標。此外，政府將投入700兆越南盾（約新台幣88億元）預算在基礎建設以復甦經濟。

Photo Credit：AP / 達志影像 5月4日，由於疫情受控，越南學生得以返回校園上課。

菲律賓｜媒體ABS-CBN牌照未獲更新5日起停業

菲律賓最大的媒體集團ABS-CBN經營特許權5月4日到期，因營業許可未獲更新，於5日停止營業，引發各界對於杜特蒂打壓新聞自由的批評與質疑。

ABS-CBN成立於1953年，為菲國第一家電視台，旗下有電視台、廣播電台與網路平台等。其經營特許權於5月4日到期，需經由國會決議是否更新。然國會延宕議案表決，今年3月11日休會至今仍未完成表決，5日國家電信委員會以經營許可過期為由，令ABS-CBN須立即停業。

集團主席Mark Lopez對此表示：「停業令人相當難過，更讓數百萬菲律賓閱聽人失去一個重要的新聞頻道。相信政府會作出對於菲國民眾最好的決定，肯定ABS-CBN扮演的角色和努力。」

2016年時ABS-CBN曾拒絕播放杜特蒂競選廣告；自杜特蒂上台後，ABS-CBN便曾大力抨擊其反毒戰爭等政策，先前杜特蒂便曾揚言不允許ABS-CBN許可更新、讓ABS-CBN「出局」，此次停業被視為杜特蒂對媒體的報復。國際特赦組織認為這是對新聞自由的打壓，呼籲政府應盡速讓ABS-CBN恢復營業。菲律賓全國記者聯盟也疾呼大眾團結以捍衛新聞自由。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓最大的媒體集團ABS-CBN

柬埔寨、緬甸｜歐盟打擊洗錢 柬緬遭列高風險名單

歐盟執委會5月7日發布一項全面性行動計畫，意在強化其打擊洗錢及恐怖主義融資的力度；同時也更新一份高風險名單，指認包括柬埔寨及緬甸在內的12國在防制洗錢及恐怖主義融資方面存有戰略性缺陷，預計10月起正式生效，屆時任何設立在該等國家的公司都將被禁止收受新的歐盟資金。

歐盟執委會將在未來一年內採取具體措施，強化執行、監督、並整合歐盟現有打擊洗錢及恐怖主義融資的所有規定，藉此消弭任何法規架構上的疏漏。針對可能因戰略性缺陷而對歐盟財政體系構成重大威脅的第三國，歐盟執委會也提出更為透明且完善的界定方法，以期驅使這些國家進行改革、深化與防制洗錢金融行動小組（FATF）的合作。

去年2月即遭FATF列入「灰名單」的柬埔寨，當時雖稱該決定「不公平」，其內政部仍致力依聯合國標準起草反洗錢及恐怖主義融資與打擊武器擴散融資等兩項法案，亟欲藉法規改革重振投資人信心。然而現在灰名單標籤未除又遭歐盟列入高風險名單，國際透明組織（Transparency International）柬埔寨分部執行長Pech Pisey認為勢必對柬國經濟產生極大衝擊。

緬甸則是在今年2月步上柬埔寨後塵遭列灰名單，當地猖獗的毒品及軍火非法販運、玉礦及木材盜採遭FATF點名是組織犯罪的重要投機獲利來源。緬甸當局雖尚未對歐盟的決定做出回應，但財務分析師Ko Aung Thaw Zin認為這無疑會施壓政府進行改革，然而其無法有效控制的邊境地區非法貿易及博弈業將是一大挑戰。

新列入歐盟高風險名單的國家包括：巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴拿馬、辛巴威；同樣位於東南亞地區的寮國則自該名單移除。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 情境圖

緬甸｜紓困經濟 中國順勢推緬甸重啟一帶一路

緬甸政府4月28日才剛宣布「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情紓困經濟計畫（CERP），儘管國內經濟學家及企業領袖對此反應不一，中國駐緬甸大使則是順勢力推重啟並加速因疫情而延宕的「一帶一路」相關基礎建設項目。

緬甸計劃、財政暨工業部副部長Set Aung與中國駐緬甸大使陳海5月6日見面，商討自中國國家主席習近平本年初訪緬後，雙方所簽署33項合作備忘錄（MOUs）、協議、換文、及議定書的執行成果；同時，鑒於CERP涵蓋以加速招攬建設並優先審核外資的方式振興經濟，兩人也就如何在CERP的基礎上推進中國在緬甸境內的一帶一路項目交換意見。

尤其是號稱中緬經濟走廊計畫下的三大支柱最受關切，分別為總值15億美元的仰光新市鎮、讓中國能從雲南直達孟加拉灣的皎漂（Kyaukphyu）深水港與經濟特區、位於克欽邦（Kachin）坎皮克蒂鎮（Kanpikete），與撣邦（Shan）老街鎮（Laukkai）及木姐鎮（Muse）的3個邊境經濟合作區。中國盼與緬甸重啟建設並加速合作，緩解因武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊及失業問題。

對此，緬甸智庫戰略與政策研究所（Institute of Strategy and Policy）研究員Khin Khin Kyaw Kyee分析，這三大支柱不僅對中國而言深具戰略性意義，是否能具體落實而非停留在概念性的構想階段，更攸關中國的形象與面子，這也說明為何中國駐緬甸大使極力想將這些項目與CERP掛勾，藉此獲得優先執行的地位。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國國家主席習近平於2020年1月17日、18日訪問緬甸，與緬甸國務資政翁山蘇姬在首都奈比多會晤。

新加坡｜武漢肺炎確診數破兩萬 政府派機器狗至公園宣導社交距離

新加坡武漢肺炎確診病例持續攀升，5月8日再增加768例，使得總確診數達到21,707例，為東南亞國家確診病例最多的國家。近期新增的病例中，仍以移工宿舍為主要感染源，不過主要原因也是政府加強篩檢移工的健康狀況，連帶使移工成為確診數最高的群體。

以8日新增的768病例來說，750例住在移工宿舍，7例為自行外宿的移工。另外社區傳染病例11例，10例為星國公民或永久居民身份，1例為工作證持有者。政府溯源新病例，大概93%已大致確定感染群，其他7%需要進一步調查。

星國從3月17日的266例增加到目前超過兩萬例，讓獅城實施阻斷器（circuit breaker）措施進入軟封城狀態。不過星國疫情仍出現一些曙光，8日當天328名病患康復出院，創下單日最高紀錄，也使得星國累計出院康復者增加到2,040例。

如同許多國家運用科技防疫，新加坡目前也加以應用手機App來追蹤病例的行蹤，此外近日更規劃派出名為Spot的機器狗在公園巡邏，透過以預錄的語音訊息提醒在公園的民眾落實社交距離。初期以碧山宏茂橋公園為主，經過為期兩週的試驗期後，國家公園管理局將可能加派更多機器狗至其他公園。

Spot也裝有攝影機，用途為即時掌握公園的人數，但主管單位表示不會用來辨識人群與取得個資。目前Spot已在樟宜會展中心搭設的臨時社區隔離區執行任務，遞送藥物等必需品給武漢肺炎的輕症患者，減少醫護人員感染的風險。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 新加坡政府派出名為Spot的機器狗在公園巡邏，透過以預錄的語音訊息提醒民眾落實社交距離。

馬來西亞｜馬哈迪對慕尤丁提出不信任動議

馬來西亞國會下議院議長穆罕默德阿瑞夫（Mohamad Ariff bin Md Yusof）於5月8日發表聲明，他收到大馬前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）對於現任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）所提出的不信任動議、並同意將在5月18日所召開的會議中進行討論。該項動議提案中指出，由於馬哈迪認為慕尤丁並未獲得多數國會議員支持，所以將對現任首相提出不信任動議。

馬來西亞國會原定於3月召開，然而受到武漢肺炎疫情影響所致，馬來西亞政府決定延後議程、並將會議濃縮為單日於5月18日舉行。不過，由於會議時程縮短的緣故，政府亦預期在5月18日的議程中將在馬來西亞蘇丹開場演講後、僅進行政府法案討論、而限制動議和提問的環節。

馬來西亞法務部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）向媒體表示，政府事務將被優先討論，所有未討論事宜將延至七月會期中再行討論。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為現任馬來西亞首相慕尤丁，與前首相馬哈迪

核稿編輯：楊士範