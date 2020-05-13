國民黨「靠北蘇睏」完全不尊重女性，但民進黨的批評也涉及「蕩婦羞辱」

穿著低胸OL套裝、裸露下體的女性，跨坐在影印機上，配上驚嚇和大笑的LINE貼圖，並加上文字「什麼政府，紓困就紓困，附什麼『收入來源』的影印文件，害老娘要爬上去影印。」這是國民黨創立的FB專頁「靠北蘇睏」日前引發討論的一篇貼文。

這則貼文引起民進黨的批評，民進黨婦女部貼文寫道：「將女性身體和性暗示做連結的圖文，這無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性。」事後，「靠北蘇睏」粉絲專頁也撤下貼文，創辦人簡勤佑在個人臉書表示：「貼文社會觀感不佳，於是傾聽民意去做調整」。

這張圖可能有兩種解讀，但兩種都是對女性直接的貶抑與羞辱。

圖中女性穿著白領上班族常見的套裝，跨坐在辦公室常見的影印機上，似乎是在影射白領女性常以外貌，甚至性服務，來換取工作上的福利或是晉升的機會。 視女性的下體作為「收入來源」，這樣的梗圖直指性工作者。

簡勤佑個人臉書貼文中，表示圖片所指的是「一群無法使用常規性流程去申請紓困的人」，顯然這張圖所代表的不是受僱的白領女性，較有可能是第二種解讀的性工作者。

民進黨婦女部認為，將女性身體和性暗示做連結，是對女性的貶抑。這樣的發言或許替所有被標籤化的白領女性發出不平之鳴。但無論是國民黨的簡勤佑，還是民進黨婦女部，都並未真正從性工作者的角度出發，正視這張圖對「性工作者」的羞辱。

女人＋性＝貶抑，民進黨的批判，展現了「蕩婦羞辱」

民進黨婦女部貼文批評：「將女性身體和性暗示做連結的圖文，這無疑是公開的性騷擾，也是公開貶抑女性。」民進黨婦女部的評論，看似為女性發聲，但這樣的評論是否也隱藏著「女性與性連結，就是貶抑」的觀念？

這類「女人＋性＝貶抑」的說法，正是典型的「蕩婦羞辱」言論，不但無法為第二種解讀中的性工作者發聲，更可能加深性工作者的污名。

什麼是「蕩婦羞辱」？傳統男女二分的性別框架預設女性沒有性慾，只有男性才可能有性慾，因此，女性無論做了什麼與性相關的事情——不管是談論性愛、穿著裸露的衣服、從事性行為——都被認定是為了「服務男性」，是讓男性「賺到」，也讓自己「虧到」。在這樣的框架下，「自愛」的女性理當保持貞節，而不自愛的理當受到羞辱與責備。

因此，社會發明了諸多詞彙，只為了羞辱性生活活躍的女性，比如負面的成語「水性楊花」、罵人的詞彙「破麻」、「公車」、「婊子」。但相對於此，針對男性不但找不到相應的詞彙，性生活活躍的男性，甚至會被封上「很Man」、「百人斬」等正面、稱讚的詞彙。（可能有人會覺得，世上也有種詞叫「渣男」，但渣男與「性愛」並無關聯，而與男性的「感情」是否專一有關。）

然而，這一切的出發點「女性沒有性慾」卻是值得質疑的。不少性解放派的女性主義者就認為，女性不僅擁有性慾，也擁有性自主權，可以選擇自己想要的性生活。無論有多「放蕩」，只要沒有傷害他人，表達自己的性慾、享受性生活，也夠展現女性的主體性，而以性行為來賺取收入的「性工作者」也不例外。

我不禁懷疑，民進黨婦女部如果帶著「女人與性連結，就是貶抑」的概念，又如何能正視以「性行為」為主要工作內容的性工作者呢？他們恐怕很難在紓困時，理解這群因為被台灣社會汙名、賤斥，以致於無法「合法營生」的工作者，在疫情期間收入減少、酒店被迫關閉所造成的艱困處境。

造成笑點的理由，坐實了性的污名

然而，民進黨沒有正視性工作者的價值，並不代表國民黨「靠北蘇睏」的發文就是尊重性工作者。

原貼文以類似迷因梗圖的形式，強調女性以「性器官」獲取收入。但並未以相同的力道，特別發布圖片，為同樣難以取得工作證明的街賣工作者（比如賣玉蘭花、口香糖的小販）、藍領階級（比如工地工人、舉牌工）發聲。那是因為發文者深知：性工作的污名，加上性的禁忌，正好能為這則貼文帶來「笑果」，進而引發強大的社群效應。

香港哲學專欄作家阿捷曾於其網誌《書生百用》曾經探討過笑點的來源，多數笑點源自「不協調」、「貶抑」與「禁忌」。而這次貼文的圖片，兼含了以上三種效果，其中「貶抑」造成的笑點和「禁忌」造成的笑點，更加坐實了性工作者的污名。

禁忌

《上報》一篇談及單口喜劇的評論指出，2016年《科學美國人》雜誌〈科學的幽默理論〉一文曾經迪奧：幽默源於打破既有的預期。將性工作這樣這樣被視為「禁忌」的工作，當作主題，便是打破預期的一種方式。此處也因為「性工作」被大眾視為「禁忌」，而讓觀者觀看圖片時，造成幽默的效果。但在這樣的過程奠基在「性工作」不道德，因此「性工作」是不該被談的「禁忌」，這樣的笑點同樣建立在「蕩婦羞辱」概念上。

貶抑

除了蕩婦羞辱，這張圖的另一個笑點，在於貶抑性工作者的智力。

在前述的蕩婦羞辱概念中，有一個與之相輔相成的概念，便是「身／心對立」的二元觀念，在身／心分離的二元對立觀念下，社會普遍認為，那些習於展露自己身體、善於打扮外表的人，肯定在理性與智力上低人一等，這樣的貶抑無分性別，比如著重打扮的男性也常常被認為不夠專業。

而當這個概念與「蕩婦羞辱」結合，便衍生出一種刻板印象：性感的女性、性生活活躍的女性，不僅不自愛，而且還不聰明，比如過度展露性感的女性會被罵稱「胸大無腦」，性工作也常常被認為「沒有專業，誰都可以輕易上手」。

這張圖的笑點，正是奠基在這種「性工作者很笨」、「胸大無腦」的刻板印象中。

但為何這樣的刻板印象會造成笑點？《書生百用》曾提到，幽默理論中有一種「貶抑理論 （Disparagement Theory）」，該理論認為，笑點往往與貶抑他者相關，人們會從別人的弱點和缺陷中獲得娛樂。

此處的貼文，正透過一個無稽的動作，貶抑性工作者的無知。我們深知，辦理政府紓困的必要文件，絕非一份性器官的圖片影本。但這裡的透過一位以為身體影本可以拿來申請紓困女性，加深了大眾對性工作者的污名。

因此，國民黨的貼文，不僅沒有為性工作者發聲，這張圖片的笑點，隱含的正是蕩婦羞辱，以及對性工作者智力、理性的貶抑。

性工作者是一門專業：除了性行為，還有高度的情緒勞動、美學勞動

在大眾的想象中，性工作者或許只要進行「性行為」就好，但國立中山大學社會學系陳美華教授的論文曾指出，性工作者的工作內容，遠不只「性行為」，還包括「美學勞動」以及「情緒勞動」。

美學勞動方面，性工作者往往必須展現符合主流美學的外貌和身材，以獲取顧客的青睞。因此不少性工作者必須在平常就做好事前準備，包括臉部保養、皮膚保養、擦香水、做髮型，有的甚至會在入行前進行隆乳或是紋眉。此外，展露性感的衣著，也是他們「美學勞動」的一環，不少性工作者必須特製或採購能展露身材的衣服，比如高跟鞋、迷你短裙、細肩帶、緊身裙。

另外一個更重要的是「情緒勞動」，社會往往期待，人們在特定的情境下，會有特定的情緒。當人們的情緒與社會規則不同時，便會試著控制、管理自己的情緒，好配合當下的情境，這被稱為「情緒工作」。而當把情緒工作放到資本主義市場時，就被稱為「情緒勞動」。

相較於其他服務業（比如空姐、店員）只需要對客人卑躬屈膝、微笑以對，性工作者還得滿足客人對「性」的情緒需求。比如，面對大男人主義的客人，他們可能必須「裝清純」，面帶微笑、輕聲細語、略帶嬌羞的與客人互動。

此外，多數客人都希望，能在與性工作者的互動過程中得到性能力的肯定，造就性工作的另外一種情緒勞動「假高潮」。陳美華的論文指出，不少性工作者會透過抖動身體、大聲淫叫，來滿足客人的成就感，有性工作者就說，「這是性工作最累人的部分。」

另外，也有些酒店小姐會藉著與客人建立「特殊關係」，藉由特別的關心、依賴，讓客人有一種「談戀愛」的感覺，好讓讓買春客不斷回頭點同一位小姐的台。

這些情緒勞動，以「性工作」字面上的意義來看，或許並不必然，但實際上，對性工作者而言，這是他們累積客源、打出口碑重要的工作。

因此，只突顯性工作者的「性器官」，無疑是低估了性工作必須付出的美學勞動及情緒勞動。唯有認知到，蕩婦無需被羞辱，且性工作是一門「專業」，才能看見他們在污名與疫情的夾殺下的艱難處境。

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參考資料：

核稿編輯：翁世航