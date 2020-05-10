德國聯邦情報局：習近平要求譚德塞隱匿疫情，五眼聯盟稱病毒來自武漢市場

（中央社）國際追究武漢肺炎疫情責任的聲浪不斷，德國情報單位指出，中國國家主席習近平親自要求世衛秘書長譚德塞淡化疫情的嚴重性，中國的隱匿造成全球至少損失一個月的時間抗疫。

最新一期《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，根據德國聯邦情報局（BND）情資，中國國家主席習近平1月21日與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通話時，要求世衛不要發布病毒人傳人的訊息和延後全球大流行的警告。

結果世衛沉默多天，直到1月底才宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是「國際關注的公共衛生緊急事件」。

報導指出，西方國家普遍認為，如果不是中國隱瞞訊息，疫情會容易控制得多，德國聯邦情報局的結論是由於北京封鎖消息，全球平白損失4到6個星期的時間對抗病毒。

《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）報導，德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）的專家也確信，疫情爆發一開始中國提供的訊息就不完整，為有效防疫，這個全國公共衛生的主管機關只好向聯邦情報局求助。

不過，被問到中國是否應該對疫情蔓延負責時，中國駐德國大使吳懇告訴《明鏡周刊》，中國的快速反應讓世界至少有6個星期的時間準備，可惜許多國家沒有利用，一些政治人物甚至說只是流行性感冒。

針對各國呼籲組織獨立團隊調查病毒的起源，吳懇說，「中國對國際調查持開放態度」，不過，不應該一開始就把責任推給中國，用所謂的國際調查來找證據。

吳懇說，調查病毒起源的工作應由學者來執行，不能被政治人物作為工具。

病毒源自何處？五眼聯盟情報稱武漢市場較有可能

兩名西方官員說，五眼聯盟（Five Eyes）成員國分享的情報顯示，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病疫情「不太可能」是因為實驗室意外而擴散開來，而是源於中國的市場。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這兩名西方官員援引情報評估的說法，似乎與美國總統川普（Donald Trump）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的論點不相符。

一名熟知情報內容的西方外交官員說：「我們認為這不太可能是場意外。這極有可能是自然發生，人類是從與動物的自然互動中感染到病毒。」

這位官員說，五眼聯盟國家合力做出這項評估，第2名來自五眼聯盟國家的官員也同意這項說法。五眼聯盟是由美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭組成，這些國家分享範圍廣泛的情報，是全球最緊密的多邊組織之一。

第3名同樣來自五眼聯盟的消息人士告訴CNN，蓬佩奧與川普所表達的篤定程度遠超過五眼聯盟目前的評估。

這名消息人士承認，病毒仍有可能源於實驗室，但提醒目前無從發展出合理的理論。消息人士又說，「顯然市場就是疫情爆發地」，但病毒是如何進入市場的，目前還不清楚。

第一名官員又說，如果中國沒有更積極地配合與保持透明度，不可能可以完全肯定。

第3名消息人士說，美國也可能沒有分享所有情報。雖然絕大多數的情報已向五眼聯盟分享，每個國家還是會留一手。

川普與蓬佩奧一再聲稱，有證據顯示病毒源自武漢病毒研究所。蓬佩奧3日告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「我可以跟你說，有很多證據指出，病毒是來自武漢實驗室。」

路透社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4日說，新型冠狀病毒最可能來源是武漢的野生動物市場。莫里森說，澳洲沒有看到相關證據，可以改變病毒源自野生動物市場的觀點，不過他不排除川普的論點。

莫里森在坎培拉告訴記者：「我們不能排除這些說法，日前我也是這麼說的，但最可能是源於野生動物活禽市場。」

美國情報圈4月30日發表聲明說，仍在「判斷疫情是否是從接觸到染疫動物開始爆發開來，或者這是武漢實驗室發生意外所致。」聲明又說，2019冠狀病毒疾病病毒不是人造或是基因改造的。

五眼聯盟握中國隱匿疫情證據，德情報局疑假訊息

澳洲媒體日前引述西方情報單位文件，指握有中國掩蓋武漢肺炎疫情的證據，並稱病毒來自武漢的實驗室。不過，德國情報單位懷疑這是假訊息。

《澳洲每日電訊報》（The Daily Telegraph）上週報導，以美國為首的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）一份文件握有中國刻意壓下造成疫情的證據，並質疑病毒可能來自武漢的實驗室。

隨後美國國務卿蓬佩奧也指控，有「大量證據」顯示病毒源自武漢的實驗室。

北德廣播公司（NDR）今天報導，德國聯邦情報局官員6日在國會秘密會議表示，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等五眼聯盟成員國的情報單位都表示，不存在這份文件。

德國情報官員因此相信，這份文件可能來自其中一個國家，而非五眼聯盟的共同文件，或這則新聞根本是蓄意製造的假訊息。

北德廣播公司這篇報導無法獲得證實，德國官方也尚未就這篇報導發表評論。

儘管沒有證據證明病毒來自武漢實驗室，德國最近一再呼籲中國協助國際社會釐清病毒的源頭，德國外長馬斯（Heiko Maas）日前才表示，「中國可藉機證明自己處理病毒到底有多透明」。

《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）報導，歐盟正計畫在18日舉行的世界衛生大會（WHA）上提議由國際團隊調查「各國對疫情的反應」並從中學到教訓，而非將責任全推給中國，但中國至今仍拒絕合作。

美國稱疫情源於中國實驗室，傳柏林當局私下質疑

德國媒體8日報導，德國國防部與聯邦情報局私下質疑美國宣稱武漢肺炎源自中國實驗室的說法，認為美方是想轉移外界對其防疫不力的注意力。

《明鏡周刊》報導，當局替國防部長克朗普－凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）準備的一份內部備忘錄，「把美方說法歸類為蓄意嘗試轉移」外界對華府防疫不力的注意力。

《明鏡周刊》引述備忘錄內容指出，美國總統川普刻意「轉移他人對其錯誤的注意力，把美國人的怒氣導向中國。」

德國國防部發言人拒絕向法新社證實這份備忘錄是否存在。

另一方面，北德廣播公司也質疑情報共享網絡「五眼聯盟」是否真如傳聞所言，在一份聯合報告中指控中國淡化疫情嚴重程度。五眼聯盟由英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成。

北德廣播公司指出，德國聯邦情報局（BND）在一場秘密聽證會告訴國會議員，「五眼聯盟」內的夥伴聲稱對此報告「一無所悉」。

負責監督聯邦情報局的德國總理梅克爾（Angela Merkel）辦公室未立即回覆置評要求。

川普6日形容這波冠狀病毒大流行是「我們經歷過最嚴重的襲擊」，比珍珠港事件和911攻擊更嚴重。川普還說疫情「原可在中國就被遏止」。

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核稿編輯：翁世航