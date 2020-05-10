美國特勤局、彭斯發言人接連確診，引發白宮核心圈染疫危機

（中央社）美國「雅虎新聞」見到的國土安全部（DHS）文件揭露，特勤局內有11名人員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），有60人據報正自主隔離，另23人於感染後已康復。

目前仍不清楚，新型冠狀病毒檢測呈陽性的那些特勤局人員，是否派赴白宮工作，抑或他們最近曾否與總統川普（Donald Trump）或副總統彭斯（Mike Pence）有過密切接觸。

《今日美國報》（USA Today）報導，特勤局擁有7600名僱員，負責保護金融體系以及為美國總統、副總統和他們的家人，以及到訪外國元首等提供人身保護，其中超過3000名幹員在他們所保護對象的身邊執勤。

美國雅虎新聞（Yahoo News）率先披露的這項最新發展，正值新型冠狀病毒步步進逼白宮核心圈之際。

就在副總統彭斯8日準備啟程前往愛荷華州（Iowa）推動重啟經濟努力時，他的新聞秘書米勒（Katie Miller）病毒檢測結果呈陽性，導致彭斯一行延後一小時出發。

此外，白宮於7日披露，總統川普的一名貼身隨扈病毒檢測呈陽性。川普隨後在白宮向媒體表示，他和這名隨扈接觸不多，不過為了確保正副總統與第一家庭健康，白宮內部的武漢肺炎檢測將從過去的一週一次，改為每天一次。

針對媒體報導內容，特勤局發言人蕙蘭（Justine Whelan）以保護員工健康隱私以及確保任務執行為由，拒絕透露特勤局染疫或隔離狀況，僅稱一切遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指示。

彭斯發言人確診武漢肺炎，白宮防疫拉警報

美國副總統彭斯的發言人米勒2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，她的丈夫是總統川普的高階幕僚，引發病毒可能在白宮最核心圈傳播的疑慮。

米勒的丈夫是白宮移民政策顧問史蒂芬（Stephen Miller），川普8日在與共和黨議員的會議中揭露米勒確診感染2019冠狀病毒疾病的消息。7日才傳出川普的隨扈驗出染疫。

川普說：「很長一段時間以來，凱蒂（米勒名）的篩檢結果都很好，但今天她突然就驗出陽性反應。」

川普指出他和米勒不曾接觸，但米勒與彭斯一起工作。川普說：「我知道彭斯有接受篩檢，結果是陰性的。」

《路透社》報導，川普話是這樣說，但短時間內接連出現兩起確診病例，讓外界更加憂心正領導美國對抗疫情的川普和彭斯恐染病。即便全國染疫身亡的人數已超過7萬5000人，川普和彭斯仍然恢復紮實的旅行和公務行程。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）8日設法為政府保護川普和彭斯的種種努力辯護，她指出白宮採取了新措施，包括追蹤接觸史及落實對必要員工的所有建議指南。

麥肯內尼在白宮新聞簡報會上對記者堅稱：「我們已經採取了每一項預防措施來保護總統。」她也指出有定期的清潔和保持約2公尺的社交距離規定，但白宮活動參與者眾，難免有人沒遵守社交距離規定。

曾與武漢肺炎確診者接觸，美CDC主任與FDA局長自我隔離

根據發言人與媒體報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任以及食品暨藥物管理局（FDA）局長因曾與確診武漢肺炎患者接觸，9日都已自我隔離。

《華盛頓郵報》9日引述發言人報導，疾管中心主任芮斐德（Robert Redfield）6日在白宮與一名確診者有過「低風險的接觸」，「接下來兩週將在家工作」。

食藥局發言人則在昨晚告訴路透社，局長哈恩（Stephen Hahn）和武漢肺炎檢測陽性者有過接觸，接下來數週將會自我隔離。

食藥局發言人費爾伯鮑姆（Michael Felberbaum）透過電郵發出聲明說，哈恩立刻接受了採檢，結果為陰性。

美國政治新聞機構Politico報導指出，哈恩是與副總統彭斯的發言人米勒有過接觸。

米勒8日病毒篩檢呈陽性反應，由於她的丈夫是總統川普的移民政策顧問史蒂芬，引發病毒可能在白宮核心圈傳播的疑慮。

新聞來源

核稿編輯：翁世航