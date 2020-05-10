連28天本土病例「+0」，張上淳：代表社區相當安全，戴口罩是防疫有成關鍵

中央流行疫情指揮中心今（10）日表示，國內今日無新增病例，昨（9）日新增272例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬7133例（含6萬6005例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，366人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

另指揮中心宣布，將於18日開放預購4歲以下幼童使用的平面口罩，屆時憑健保卡即可至超商或網路預購。

指揮中心表示，全球累計405萬5894例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國133萬1569例、西班牙22萬3578例、義大利21萬8268例、英國21萬5260例及法國21萬1704例為多；病例中27萬8282例死亡，以美國7萬9669例、英國3萬1587例、義大利3萬0395例、西班牙2萬6478例及法國2萬6310例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

連28天沒本土個案，張上淳：代表社區相當安全

《中央社》報導，台灣武漢肺炎疫情趨緩，截至9日已有27天沒有本土病例。專家張上淳說，若超過28天（2個14日潛伏期）都沒有本土個案，以公衛立場來看，是相當安全的社區。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳9日在記者會分析病例報告時表示，台灣疫情與確診者死亡率比經濟合作暨發展組織（OECD）其他國家的數字都低很多，有很大機會持續保持，也許會有少數境外移入，但已經連續27天沒有本土病例。

張上淳說，若以病毒潛伏期14天來說，如果都沒有發病，大概就是沒有狀況。以一個群體來說，觀察2個潛伏期28天，若社區都沒有看到任何個案，以公衛立場，是「相當安全的一個社區」。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳9日分享數張過去到WHA開會照片，並指出連專家都習慣把手放在臉部和口鼻，對呼吸道疾病來說是高風險行為，民眾戴口罩有助減少觸摸口鼻，是防疫關鍵。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社記者陳偉婷傳真│Photo Credit: 中央社

專家也愛摸口鼻，張上淳：戴口罩是防疫有成關鍵

《中央社》報導，台灣武漢肺炎疫情平穩，專家張上淳9日分享數張過去到WHA開會照片指出，連專家都習慣把手放在臉部和口鼻，對呼吸道疾病是高風險行為，民眾戴口罩有助減少觸摸口鼻，是防疫關鍵。

張上淳說，當前的防疫成果與2009年經歷H1N1時類似。2009年4月美國、墨西哥出現新型豬流感，台灣在4月27日將之列為第一類法定傳染病，並在28日成立中央流行疫情指揮中心。一直到當年5月20日才出現首例H1N1境外移入病例。

當時的防治策略與現在雷同，從圍堵到減災，一直到當年的7月，台灣出現社區感染，7月中有首例重症，7月底有首例死亡，但隨後有流感快篩、抗病毒藥物，且11月開始有疫苗，疫情狀況逐漸變好，當年800多名住院病人中，死亡只有30餘人。

張上淳說，2009年8月時曾有估算，認為約三分之一的人會受感染，死亡率約千分之一；當時媒體報導，美國恐怕有9萬人會因感染而死亡，台灣專家也估計，可能會有700萬人感染、7000人死亡。

但是，張上淳說，新的病毒不見得可以精準推估，包括這次武漢肺炎疫情，外國專家也認為台灣會是全世界受到中國影響第二嚴重的國家。但大家一起努力防疫，可以改變推估的結果。

張上淳表示，當時H1N1的防治也比其他國家好很多，但指揮中心也持續檢討，不斷吸取經驗，讓現在可以做得更好。

2009年5月台灣首度出現H1N1病例時，張上淳等專家正在世界衛生組織的世界衛生大會（WHA）開會。

張上淳分享當年開會的照片，發現許多專家在開會時，手也會情不自禁放在臉部或口鼻附近，是容易感染傳染病的高風險行為。可見戴口罩除避免直接飛沫噴濺，也可避免摸口鼻部位。民眾除勤洗手，出入場合盡量戴口罩也是此次能控制疫情的關鍵因素。

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