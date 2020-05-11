朱立倫會誠心幫助韓國瑜挺過罷免，還是盤算自己的未來？

文：王武恆

從2018年年底的「一人救全黨」，不到兩年的光陰，韓國瑜恐將淪為台灣地方自治史上首位遭到罷免成功的直轄市市長，實在叫人不勝唏噓。仔細忖量，其實當初韓國瑜的崛起，便已凸顯出一個藍營的最大問題：國民黨許久沒有出現一位真正有實力的共主了。

藍營支持者曾期待朱立倫能夠扛起「後馬英九時代」的招牌，無奈，沒有擔當的他搞了一齣「換柱」疑雲，最後僅拿下可悲的380萬票。2019年7月，面對挾帶行政資源的蔡英文，韓國瑜肩負起振興國民黨的重責大任，遭到綠營網軍無情的猛轟之時。藍營支持者原來期盼黨內其他山頭能夠可以分擔壓力，特別是擁有「高知識」標籤的朱立倫，擁有一定的年輕族群支持，若能成為韓國瑜的副手，不僅可以化解因為「郭韓」之爭而游離的「知識藍」；擁有豐富執政經驗的朱立倫，勢必也能夠成為抗衡綠營的強棒。

但朱立倫再度令國民黨支持者失望，總是要三催四請之後才行動，不但不願意與韓國瑜搭班子，連開口說一句「支持」都曖昧不清，一付極力想切割的嘴臉。直至後期，朱立倫大概是有警覺，知道再不出來力挺韓國瑜，大敗之後，恐怕會成為憤怒支持群眾欲檢討的對象，終於是接了一個全國競選總部主委。但朱立倫依然沒有全力幫助韓國瑜，掛了頭銜，朱立倫成日跑自己的單幫行程，假裝到各地輔選立委，實際上是為了自己的未來操盤；或是等日後韓國瑜大敗之後，也好做切割。殊不知，朱立倫的心態有如司馬昭之心，路人皆知。

韓國瑜陷入前所未有的窘境，現在又正是檢驗朱立倫是否有誠心幫助韓國瑜的時候了。本文提出了三項指標，若朱立倫真得有心要助韓，端看他有沒有做到這三種行動就好。

第一，整兵「青年軍」，南下替韓壯聲勢

今（2020）年3月，朱立倫與台北市議員徐巧芯共同組建「日知學塾」，邀請大量黨內人士授課，並提供實習機會，表現良好者甚至在未來能夠加入朱立倫的團隊。徐巧芯已經是國民黨少數的有力年輕面孔，朱立倫藉她的聲量搭建青年平台，無非是希望能夠複製2012年小英基金會的模式，先從招募青年軍開始，之後才有再攻大位的希望。雖然「日知學塾」大多以線上課程為主，但邀集許多重量級人士前來演講，吸引不少年輕力量前來同行。同時搭上前行政院院長江宜樺的「長風基金會」也長年舉辦營隊，此次「合擊」，勢必形成不小規模的力量。

本文建議，朱立倫應當要整兵「青年軍」南下駐點，或成立專門的輔選辦公室，好補足韓國瑜一向缺乏的青年支持。朱立倫也可在「日知學塾」中成立輔選韓國瑜的專案培訓計畫，實務操練總比在家上課好，也可以此檢驗「日知學塾」訓練的青年，究竟是真心為了國民黨，還是只願意成為朱立倫的嫡系人馬。

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第二，親自下海「補選」，或點名子弟兵李四川承擔責任

現階段朱立倫南下輔選是絕對義務，無須多提。而朱立倫的另一條妙計，就是接下補選高雄市市長的重擔，作為韓國瑜被罷之後的預備軍。朱立倫在輔選「反罷」之餘，亦可以在南部累積自己的知名度，讓鄉親看到自己的認真，不再以「台北人」的姿態看台灣。若朱立倫願意認真「南征」，或許能夠挽回高雄市市民的心，阻止罷韓成功；就算真的敵不過綠營的政治操作，朱立倫也可以讓南部的藍營群眾知道自己並沒有被拋棄，也可護住高雄的藍盤不致崩潰，補選市長勢在必得。

再不然，以推舉子弟兵李四川作為退一步的策略也行。如前述，朱立倫唯一的夢想只有攻大位，他腦袋裡可能只想著明（2021）年重返黨主席之位，然後2024年大選還有機會可以選總統。朱立倫若看不起高雄市市長的位子，推派在高雄執政績效頗受好評的李四川補選，自己再強力輔選，也是一條可行的路。

第三，「圍魏救趙」，主動攻擊綠營

韓國瑜現在是綠營及「小綠」台灣基進猛攻的議題點，朱立倫要嘗試開啟新戰場，最好的方式就是直擊被捧上神壇的「順時中」或行政院院長蘇貞昌。朱立倫曾經當過立法委員、行政院副院長，有充足的行政經驗，完全可以成為國民黨現在最需要的「殺球手」。

本文認為，若朱立倫可以發揮議題大將的能力，多次利用網路、投書公開抨擊綠營的不當政策，便可以開發新的戰場，「圍魏救趙」，化解韓國瑜遭到圍攻的局勢。這將是一個精準的戰略判斷，若朱立倫表現良好，2024年才更有機會代表國民黨選總統，不是嗎？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航