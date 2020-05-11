南亞次大陸肌肉秀：疫情下的援外角力，中、印誰是最大贏家？

文：林洺宥

雖然疫情使經濟活動停頓，但各國的外交活動仍然持續活躍。若仔細觀察可發現最近各大國莫不搭乘著「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，又稱武漢肺炎）爆發的浪潮，四處捐贈金錢、物資乃至人力，就代表著各國的外交活動從過往的軍事、經濟轉往與疫情相關的醫療、人道援助，目的就是為了趁此機會拓展影響力，鞏固邦誼。

而在南亞次大陸上，在這方面最有肌肉的莫過於印度與中國。印度自不用說，本身就是南亞區域的一方老大，而中國則是挾帶龐大國力的挑戰者。

據筆者蒐集的資料顯示，中印兩國皆有援助南亞國家物資，口罩、檢測試劑、個人防護裝備（Personal Protective Equipment，PPE）、溫度計……等等都是基本款。除此之外，中印兩國還有進行其它活動，展現關懷之心以外，順便拓展影響力。

眾所皆知，重要時刻國家元首們會互相進行電話交流，用最直接的通話彼此交換意見或者互相慰問。中國即是熱愛此道的好手。據中國外交部的報導，從今（2020）年1月開始，中國國家主席習近平分別致電了巴基斯坦、尼泊爾、印度等國家，針對疫情狀況進行意見交流以及慰問，並在3月20日時與中亞、南亞、中東歐國家主辦視訊會議，分享疫情資訊。並透過國營企業、阿里巴巴公益基金會捐助各項物資到南亞國家。

值得一提的是，巴基斯坦身為中國在南亞的全天候戰略夥伴，獲得的資源也較他國來得多，除了醫療物資之外，也獲得了中國的醫療援助團隊協助，此外中巴經濟走廊這個重大投資項目，也獲得中方承諾不會受到影響。目前習近平也預計在6月訪問巴國，都再再顯示了雙方關係真如鐵桿一般堅強。而在去（2019）年因港口議題而成為國際熱點的斯里蘭卡，則額外獲得了五億美元的優惠貸款。

印度方面，則藉由南亞區域合作協會（South Asian Association For Regional Cooperation，SAARC）此一多邊機制，整合會員國之資源，一方面透過視訊會議交流情報，另一方面也由印度帶頭發起募款基金，希望會員國各自捐款並利用這些款項進行物資採買與分配。身為中國堅定的友邦的巴基斯坦，在一開始當然對印度這種理所當然的老大哥態度持反對意見，但後來也認捐了300萬美元。

在捐贈物資上，印度有所優勢的地位在於印度是世界上最大的學名藥製造國。因此與中國相比，印度還能提供基本的治療藥劑給與他國，例如尼泊爾就獲得了23噸的藥品、斯里蘭卡在4月初獲得13噸的藥品、孟加拉在4月底獲得了10萬錠的奎寧（hydroxychloroquine）。此外，印度也如同中國一般對外派出由快速反應小組，早先派遣一小組至馬爾地夫後，於4月初也派遣一組人馬至尼泊爾，快速反應小組的任務主要是提供看診、治療以及培訓當地人員。

Photo Credit: AP / 達志影像

自「一帶一路」發表以來，莫不昭顯著中國欲在全球範圍擴張其影響力。即便因疫情屢屢傳出「一帶一路」上的硬體建設暫停營建，但不代表著中國就會停下其腳步，這點從其於3月20日召開的視訊會議所邀請的國家即可知道，這些地區都是其「一帶一路」的重點區域。在南亞方面也是不遺餘力，但與有著地主優勢的印度相比，中國或許稍顯不足，畢竟除了位置優勢外，印度還能藉由SAARC這個多邊機構團結南亞國家，巴基斯坦對於捐款一事從最初的反對到後面的妥協即可見一班。

此外中國還有一項弱點，在於其提供之物資在品質上有嚴重的疑慮。目前已知印度、尼泊爾兩國政府有PPE以及檢測劑不合格的狀況，因此由中央政府「建議」各級醫療機關不要採用，若中國真想藉由此次其製造能力來拓展影響力，自身產品品質是非常需要再加強的地方。

但即便中國在這場競爭上有所劣勢，也不代表印度毫無問題。原定5月3日解除全國封城，但因國內疫情尚未可控，現在變成各地區視疫情狀況來決定解封程度。疫情仍未受到控制，也意味著印度國內對於相關物資的需求仍然龐大，因此對於政府援助他國也有不滿的聲音存在。因此在援外的同時該如何滿足國內防疫需求，是印度政府面對的挑戰。

隨著疫情的進展，率先安頓好國內，並且騰出手恢復經貿能力、外交能力的國家，勢必會在後疫情時代乃至疫情結束之後的國際舞台上佔有一席之地。這也是為何中國、印度乃至其他國家只要稍有餘力都會盡力對外進行援助工作。疫情尚未結束，這場競賽也還未到落幕的時候，誰能在此次疫情獲得最大政治利益仍未可知。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航