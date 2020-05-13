我在世界科技中心「矽谷」封城時期的工作與生活

農曆春節之前武漢封城，全球大家隔岸觀火，也有各種評論。後來火燒到各地自家門口，每個人的看法與態度就不一樣了。

我1、2月在台灣，之後回到矽谷家中，3月16日在巴洛阿圖（Palo Alto）打完一場高爾夫球，當晚就收到「球場俱樂部3月17日無限期封閉」通知。至此便開始整個加州雷厲風行執行的「隔離在家」（Shelter-In-Place）了。

疫情減緩需要時間與距離，時間我們無法控制，距離則免強可以掌握。於是我們矽谷人，集體展開了幾個月別開生面的工作與生活。

世界科技中心「矽谷」封城時期的工作與生活

美國確實是個很有意思的地方，一方面我們每天看新聞裡，川普與他的老白男團發表自大的言論（有時候胡説八道），會誤以爲美國怎麽變得如此鬆垮垮？但另一方面又看到各地人民蜂擁而起，自動自發擔任服務的義工，他們無怨無悔的投入奉獻，令人清楚地感覺美國精神的可愛。

許多亞洲的朋友，看到加州封鎖的消息，都關心詢問：「你們矽谷人還行嗎？」

從3月中「社交距離」的開始執行，到現在將近5月中，兩個月的感覺，其實還挺不錯的。

當然我理解，那些每天必須在前線服務的偉大醫護人員，無法如此挺著腰桿說輕鬆；我也無法體會那些必須靠每天實體服務才得以生活的藍領階級，在疫情期間過得是什麼樣的生活。但從整體矽谷人來看，大概有這幾個感覺：

1. 科技城可以在隔離時還繼續發揮功能，就是因爲科技的到位

你可以在網上買東西看電影，這都不是忽然閒發生的，而是至少60年積累科學技術大量進步的結果。譬如ZOOM火紅，殊不知這樣的東西數十年前在科技界早就以不同方式出現，到了今天才可以成爲像牙膏、牙刷那樣稀鬆平常的工具。

其實只要你本人不吹毛求疵，不要鷄蛋裡挑骨頭，大部分在辦公室的工作都可以透過網路完成。

2. 並非自我阿Q，其實居家隔離還真有意想不到的好處

每個人有自己居家隔離的生活内容，我喜歡讀書、聼音樂、看電影。除了Netflix跟Amazon Prime之外，這段時間還發現了好幾個特別犀利的電影網站，數量與品質多到來不及看，跟永遠看不完的程度。我老婆還要我每天陪她看華晨宇唱歌節目以及胡歌的《琅琊榜》。

當然，這段時間最占便宜的就是我們家大狼狗艾塞克。我們每天帶牠爬山健行將近兩小時（這個習慣好像養成了），牠好像賺到了。當然，夫妻24小時每天黏在一起，一定會有小摩擦，不過我想有問題的黏在一起或會惡化（有玩笑說隔離時期離婚率升高）；沒有問題的，黏在一起就是起起伏伏而已，平添情趣。

Photo Crediy：林富元

3. 從幾個地方停車場塞爆，就知道人類還繼續堅韌地生活著

加州的居家隔離，是允許外出採購辦事的。不過驅車上街，立刻發現街上人車稀少，絕大多數商場都空蕩蕩的，但只有一個地方每天從早到晚都車水馬龍，擁擠不堪，那就是「家得寶」（Home Depot）。

「家得寶」是美國最大的五金行，每一間都有一個足球場大，從水龍頭到浴缸，從院子掃把到墻壁石磚，應有盡有。居家隔離每個人在家中沒事，當然要繼續積極生活，於是開始看到什麽就清理什麽，壞掉的就用這段時間修好，沒壞的就用這段時間改良。果然，人類有彈性、韌性，上天給我們新變數，我們就調整適應。

4. 每個人都在這段時間更體會健康與清潔的重要，希望未來進入一個更健康乾净的地球社會

有誰會説他這段時間洗手跟以前一樣多次？這麽好的習慣，我們居然需要靠疫情這玩意兒當頭棒喝才醒悟。君不見威尼斯混濁的水道清晰了，印度恆河乾净了，洛杉磯與北京都看得到藍天，各種大小動物都在四處大搖大擺閒逛了。

所以凡事真是有得必有失，有失必有得。現在大家拼命擔心經濟衰退，我倒不很擔心，因爲我們親身經歷過80年代後期的信貸破碎、2000年達康（.com）泡沫、2008金融海嘯，每次發生的時候還不都是呼天搶地互相指控？但過幾年以後經濟復甦，彼此又都趾高氣昂、得意洋洋了？

這個世界變數越來越多，只能以適當的心態去面對

這個世界是有力量的，而且有很多不同的力量。所以疫情爆發之後，股市大跌，搞得衆説紛紛，人心惶惶。但不到兩周，股票又猛彈。我一個好友在波音公司（Boeing, BA）股票跌到90塊的時候出手買了一堆，一周之後160塊賣出。市場就讓我們看到，世界的力量不是只有一種，而是有許許多多不同的力量在較勁著。股票跌了，很多人哀嚎跑路，但更有一籮筐的人在慶祝好不容易等到它。

朋友寄來一篇也是轉發的短文，説的很好，特別適合我們這些在矽谷居家隔離的人分享：

如果你是1900年出生的，你14歲時世界第一次大戰發生，死了2200萬人。後來西班牙流感在你20歲時出現，兩年内死了5000萬人。30歲左右全球經濟大恐慌，全球GDP掉了幾乎30％，差不多全盤崩潰。等到你39歲的時候，二次大戰來了，7500萬人因之而死。之後雖説歌舞升平，但還是每隔幾年就有韓戰越戰冷戰不斷發生……

短文的建議，要你以不同的角度與態度看任何事情，我很同意。疫情來了，大家受害；但現在挺過了或許是最壞的時段，你是否感覺到原來這個世界本來就是如此，一定就會有好有壞？人世間有我們喜歡常數（Constant），但一定也有變數（Variables）。我們都希望每天風平浪靜，不要有事。但因爲這個世界大，人多，想法不同的分歧力量特別多，所以一定每隔一段時間就會有事。

這或許就是數學裡所説的「混沌理論」（Chaos Theory）？人類數百年來想盡辦法要預測天氣或地震，以爲因此可以控制我們在不同天象裡的脆弱生命。而我們在這些方面也的確獲取了很大程度的進步，每天能精確的預測溫度風向以及是否下雨。但老天要刮颶風它就刮，要地震它就地震，要洪水猛獸它就洪水猛獸，就算你能精準預測，它還是每隔一段時間就會發生。

不明原因的病毒，就是21世紀的另一種洪水猛獸，今後説不定只會越來越多、越來越頻繁？它必然是我們這代人以及我們下一代，必須隨時面對的新變數。

加州與矽谷逐漸解禁，昨天開始我回到高爾夫球場打了一場球。因爲將近兩個月沒人使用球場，空氣新鮮，綠草如茵，絕對是我參加俱樂部20餘年以來場地狀況最好的時刻。但隨著大家在解禁後回來打球，破壞再度回歸，我看如此球場完善美景，大概也無法長久了？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航