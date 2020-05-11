歐洲國家拚解封：英國公布「3階段」計劃，德國感染人數解封後「立刻回升」
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因為疫情趨緩，英國、義大利、西班牙、法國、德國等歐洲國家計劃慢慢取消禁令，歐盟也準備在本周宣布放寬歐盟國家之間的邊境限制，以提振受到重創的旅遊觀光業，挽救夏日旅遊旺季。
（中央社）英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）今天晚間（台灣／香港時間11日；英國時間10日）發表全國演說，宣布「有條件」解禁方案，但蘇格蘭和威爾斯地方政府都不買帳，自行要求民眾繼續遵行「待在家中」政策。
根據最新疫情通報數據，英國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）死亡病例已經達到3萬1855人，在全世界僅次於美國。
英國從3月23日發布禁足令後已經7週，訴求解禁的聲浪越來越高。強森晚間宣布有條件的階段性解禁路線圖。
強森宣布：英國將分3階段解封
強森宣布，無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等，可以開始恢復上班，但上下班仍應保持社交距離，盡量不搭乘大眾運輸工具。此外，從5月13日起，英格蘭地區民眾可以不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，或開車去遠一點的地方運動，不過僅限和同住的人一起。
強森表示，英格蘭地區學校將於6月1日起恢復上課，從小學開始恢復上課，部分商店可望在這階段恢復營業。餐旅業與更多公共場所可望從7月起恢復營業。而原本的宣導口號「待在家中、保護國家醫療保健服務（NHS）、拯救性命」，將改成「保持警覺、控制病毒、拯救性命」。
儘管初步解禁，強森仍然呼籲，人們應該在家工作，只有在必要的時候才外出上班，也呼籲民眾盡可能避免使用公共交通工具，改以步行或騎腳踏車的方式代步，也要求維持社交距離。
他也提到，為了防止境外移入，未來入境英國的民眾將要接受隔離，但未言明是否為先前傳出的強制隔離檢疫2週，表示明天將在國會宣布更詳盡方案。
強森表示，根據英國現在的狀況，R值小於1，介於0.5和0.9之間（R值是所謂基本傳染數，指的是一個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少人的平均數），儘管取得了進展，但還沒完全實現目標，因此他無法在本周宣布解封。強森表示，他將持續監測英國的感染狀況，如果結果符合他所設定的條件，那麼接下來幾個星期和幾個月，或許可以有更多的開放。
強森並公布了「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level，分為1至5級，5級是最嚴重的），表示政府是依循這項警戒系統，判斷社交距離政策是否應該放寬，英國目前處於警戒系統的第4級，正邁向第3級。
蘇格蘭、威爾斯不跟進
然而，蘇格蘭和威爾斯地方政府都宣布不會跟隨強森的方案。
蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）強調，蘇格蘭依舊遵行「待在家中」這項「更單純」的指示。不過從明天起（11日），蘇格蘭民眾同樣也可以不受限於1天僅能外出運動1次。
但她強調，民眾依舊必須待在住家附近，而且不可野餐、享受日光浴或在戶外烤肉。
威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）同樣表示，「待在家中」的政策不變。
威爾斯地區8日已經先行宣布民眾可以每天在外運動不只1次，部分花園也會開放。但德瑞克福特指出，解禁令僅有這些少數變動，現在談開放更多禁令還嫌太早，相關禁令將延長至28日。
他還說：「任何想去海邊或山上的民眾都會被攔下來，送回家。」
挽救夏日觀光季，歐洲各國陸續解封
不只英國，義大利、西班牙、法國、德國等歐洲國家，也因為疫情趨緩，計劃慢慢取消禁令，回歸正常。
歐洲最早爆發疫情的義大利，已經在5月4日初步開放民眾外出，可以在各自區域內自由活動，也能允許探望親戚。5月18日，義大利的商店、博物館和其他公共場所也重新開放，不過餐館、酒吧、髮廊及涉及較近距離人際互動的其他服務，則要等到6月1日，而學校則要到9月才會復課。
法國則將國家劃分為紅色（高感染區域）和綠色區域（感染明顯降低），用來做為解禁的參考依據。法國自5月11日起，重新開放商店、圖書館和露天市場，但餐飲、咖啡館、主要博物館和海灘則將關閉至6月初，公共交通工具上將需要戴口罩，並且聚會的人數不得超過10人。法國政府已把緊急狀態延長至7月24日，並要求國外入境法國的外國人，進行為期2周的隔離。
西班牙也準備開始分階段鬆綁封鎖令，過渡期預計持續到6月。小型企業和酒店可從5月11日開始營業，劇院和電影院將於5月下旬重新開放。
另外，歐盟也準備在本周宣布放寬歐盟國家之間的邊境限制，以提振受到重創的旅遊觀光業，挽救夏日旅遊旺季。不過，至少到6月中旬為止，歐盟外部邊界勢將維持關閉，不允許非必要的旅行。
德國鬆綁防疫社交限制 武漢肺炎又加速擴散
而在德國，因應該國16個邦領袖施壓重新開放社交生活和重振經濟，德國總理梅克爾於5月6日宣布鬆綁措施，包括讓更多店家開張、允許學生逐步返校。不過《路透社》報導指出，幾天後，武漢肺炎的感染人數增加速度又變快，令人憂心疫情可能再度失控。
德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）在每日公告中表示，德國現在的基本傳染數R值，也就是每名病患傳染的人數，已經上升至1.1，這意味每10個卻診患者，平均能感染11人。
《BBC》報導指出，在過去的3周中，德國的R值一直低於1，而周六（9日）解封後數值上升為1.1，週日為1.13。
雖然有人擔心德國過早解除禁令，但該報告發布之際，柏林、慕尼黑、斯圖亞特等多地仍有成千上萬的德國人在周六聚集在一起，要求徹底結束封鎖。
德國是全球確診病例數第7高的國家，週日的最新數據顯示，德國感染武漢肺炎的病例為16萬9218人，死亡人數為7395人。
德國總理梅克爾則啟動「緊急剎車」計畫，如果感染個案超過每10萬人感染50人的門檻，將要求地方當局重新施加限制。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 英相宣布有條件解禁 地方政府不買帳（中央社）
- 挽救夏日觀光季！歐盟本周將放寬歐盟國家之間邊境限制（聯合報）
- PM address to the nation on coronavirus: 10 May 2020（強森演講稿）
- France confirms plan to start easing Covid-19 lockdown on May 11（France 24）
- Coronavirus: Italy's PM outlines lockdown easing measures（BBC）
- Coronavirus: Spain plans return to 'new normal' by end of June（BBC）
- Coronavirus: Germany infection rate rises as lockdown eases（BBC）
- Coronavirus spread accelerates again in Germany（Reuters）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範