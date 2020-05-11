歐洲國家拚解封：英國公布「3階段」計劃，德國感染人數解封後「立刻回升」

（中央社）英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）今天晚間（台灣／香港時間11日；英國時間10日）發表全國演說，宣布「有條件」解禁方案，但蘇格蘭和威爾斯地方政府都不買帳，自行要求民眾繼續遵行「待在家中」政策。

根據最新疫情通報數據，英國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）死亡病例已經達到3萬1855人，在全世界僅次於美國。

英國從3月23日發布禁足令後已經7週，訴求解禁的聲浪越來越高。強森晚間宣布有條件的階段性解禁路線圖。

強森宣布：英國將分3階段解封

強森宣布，無法在家上班的民眾，例如建築業或製造業等，可以開始恢復上班，但上下班仍應保持社交距離，盡量不搭乘大眾運輸工具。此外，從5月13日起，英格蘭地區民眾可以不受限制外出運動，包括坐在當地公園享受陽光，或開車去遠一點的地方運動，不過僅限和同住的人一起。

強森表示，英格蘭地區學校將於6月1日起恢復上課，從小學開始恢復上課，部分商店可望在這階段恢復營業。餐旅業與更多公共場所可望從7月起恢復營業。而原本的宣導口號「待在家中、保護國家醫療保健服務（NHS）、拯救性命」，將改成「保持警覺、控制病毒、拯救性命」。

儘管初步解禁，強森仍然呼籲，人們應該在家工作，只有在必要的時候才外出上班，也呼籲民眾盡可能避免使用公共交通工具，改以步行或騎腳踏車的方式代步，也要求維持社交距離。 他也提到，為了防止境外移入，未來入境英國的民眾將要接受隔離，但未言明是否為先前傳出的強制隔離檢疫2週，表示明天將在國會宣布更詳盡方案。 強森表示，根據英國現在的狀況， R值小於1，介於0.5和0.9之間（ R值是所謂基本傳染數，指的是一個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給多少人的平均數），儘管取得了進展，但還 沒完全實現目標，因此他無法在本周宣布解封。 強森表示，他將持續監測英國的感染狀況，如果結果符合他所設定的條件，那麼接下來幾個星期和幾個月，或許可以有更多的開放。 強森並公布了「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level，分為1至5級，5級是最嚴重的），表示政府是依循這項警戒系統，判斷社交距離政策是否應該放寬，英國目前處於警戒系統的第4級，正邁向第3級。

If we as a nation begin to fulfil the conditions I have set out, then in the next few weeks and months we may be able to go further.



We are driven by the science, the data and public health.



It depends on all of us – the entire country – to #StayAlert to keep the R down. pic.twitter.com/KuiPs7mQL8 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 10, 2020

蘇格蘭、威爾斯不跟進

然而，蘇格蘭和威爾斯地方政府都宣布不會跟隨強森的方案。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）強調，蘇格蘭依舊遵行「待在家中」這項「更單純」的指示。不過從明天起（11日），蘇格蘭民眾同樣也可以不受限於1天僅能外出運動1次。

From Monday, most people will be able to go outside to exercise more than once a day. All other lockdown measures will stay the same in Scotland.



Please #StayAtHome, protect the NHS and save lives.



Find out more ➡️ https://t.co/RHAKbcOBYR pic.twitter.com/Hbil4FGF0g — Scottish Government (@scotgov) May 10, 2020

但她強調，民眾依舊必須待在住家附近，而且不可野餐、享受日光浴或在戶外烤肉。

威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）同樣表示，「待在家中」的政策不變。

威爾斯地區8日已經先行宣布民眾可以每天在外運動不只1次，部分花園也會開放。但德瑞克福特指出，解禁令僅有這些少數變動，現在談開放更多禁令還嫌太早，相關禁令將延長至28日。

他還說：「任何想去海邊或山上的民眾都會被攔下來，送回家。」

The Prime Minister has set out his changes to the lockdown rules in England.



I set out the position for Wales on Friday.



Our message remains the same - Staying at home is the best way to protect yourself and others. pic.twitter.com/qi8DKEQsRq — Mark Drakeford (@fmwales) May 10, 2020

挽救夏日觀光季，歐洲各國陸續解封

不只英國，義大利、西班牙、法國、德國等歐洲國家，也因為疫情趨緩，計劃慢慢取消禁令，回歸正常。

歐洲最早爆發疫情的義大利，已經在5月4日初步開放民眾外出，可以在各自區域內自由活動，也能允許探望親戚。5月18日，義大利的商店、博物館和其他公共場所也重新開放，不過餐館、酒吧、髮廊及涉及較近距離人際互動的其他服務，則要等到6月1日，而學校則要到9月才會復課。

法國則將 國家劃分為紅色（高感染區域）和綠色區域（感染明顯降低），用來做為解禁的參考依據。 法國自5月11日起，重新開放 商店、圖書館和露天市場，但餐飲、咖啡館、 主要博物館和海灘則將關閉至6月初，公共交通工具上將需要戴口罩，並且聚會的人數不得超過10人。法國政府已把緊急狀態延長至7月24日， 並要求國外入境法國的外國人，進行為期2周的隔離。

西班牙 也準備開始分階段鬆綁封鎖令，過渡期預計持續到6月。 小型企業和酒店可從5月11日開始營業，劇院和電影院將於5月下旬重新開放。

另外，歐盟也準備在本周宣布放寬歐盟國家之間的邊境限制，以提振受到重創的旅遊觀光業，挽救夏日旅遊旺季。不過，至少到6月中旬為止，歐盟外部邊界勢將維持關閉，不允許非必要的旅行。

德國鬆綁防疫社交限制 武漢肺炎又加速擴散

而在德國，因應該國16個邦領袖施壓重新開放社交生活和重振經濟，德國總理梅克爾於5月6日宣布鬆綁措施，包括讓更多店家開張、允許學生逐步返校。不過《路透社》報導指出，幾天後，武漢肺炎的感染人數增加速度又變快，令人憂心疫情可能再度失控。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）在每日公告中表示，德國現在的基本傳染數R值，也就是每名病患傳染的人數，已經上升至1.1，這意味每10個卻診患者，平均能感染11人。

《BBC》報導指出，在過去的3周中，德國的R值一直低於1，而周六（9日）解封後數值上升為1.1，週日為1.13。

雖然有人擔心德國過早解除禁令，但該報告發布之際，柏林、慕尼黑、斯圖亞特等多地仍有成千上萬的德國人在周六聚集在一起，要求徹底結束封鎖。

德國是全球確診病例數第7高的國家，週日的最新數據顯示，德國感染武漢肺炎的病例為16萬9218人，死亡人數為7395人。

德國總理梅克爾則啟動「緊急剎車」計畫，如果感染個案超過每10萬人感染50人的門檻，將要求地方當局重新施加限制。

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Photo Credit: AP / 達志影像 德國初步解封後，慕尼黑的民眾10日在公園享受陽光。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範