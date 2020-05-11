全面管治之後，香港人再次面對「三年零八個月」

2020年5月10日的母親節，以後可以稱為黑色母親節。

過去一年，我們目睹香港警察如何變成香港皇軍，以往警察明文規定或不成文規定不能做的，一件一件做了。

以前警察是不能亂闖私人商場的，後來他們做了，而且愈來愈肆無忌憚。這個母親節，我們見到警察大舉出動，在各大商場有如掃場一樣恐嚇一般市民。

以前警察是不能亂打記者的，更不能禁止記者拍攝，這是有白紙黑字寫明的政策。雖然不時有警察失控毆傷記者，但大多數還是以警隊高層編個藉口打圓場。這個母親節，警察正式夠膽禁止記者拍攝，也夠膽把記者連同路上所有人一拼圍捕，被圍捕記者被指令舉手跪低，因為中了胡椒噴劑痛楚而哭，更被警察辱罵「喊大聲啲，唔夠淒厲。」

以前警察對立法會議員仍有三分顧忌，後來直接對要求見指揮官的議員開火直射催淚彈，後來直接對嘗試理論的議員違規照面直射胡椒噴劑。這個母親節，警察直接把堂堂立法會議員扯到路中間毆打、被膝頭重壓頭部。

以前警察濫告仍有限度，現在有了四人限聚令，警察就用它來濫發告票，四人以下的也照樣濫告。這個母親節，市民出街為家中母親想慶祝一下，就被警察亂發告票，甚至有母親與兩個女兒外出吃飯，結果兩個女兒被扯走拘捕。這是香港警察給母親們的禮物。

以前我們叫這警暴問題。這其實不只是警暴問題，這是暴政問題。

過去一年，我們看到警察如何實行沒有戒嚴的戒嚴，那就是沒有戒嚴令，沒有宵禁令，比戒嚴和宵禁更壞，因為街上和私人商場隨時會出現一隊一隊警察濫捕、濫打、濫告市民。戒嚴和宵禁至少有個規定，市民知道什麼時候不能出街，現在的香港呢？就是三年零八個月模式，街頭巷尾站著一隊一隊荷槍實彈的皇軍，路上的市民隨時因皇軍喜惡就被毆打、搜查、關押。

你不用做錯什麼，只要皇軍看你不順眼，你就有罪。這跟今天的香港實在太接近。你看到街上那些警察一副權在我手、不可一世，當正自己是主人一般的樣子，不就是皇軍嗎？

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

我再提一次，這不只是警暴問題，而是暴政問題。早陣子，中聯辦自行解釋《基本法》宣佈直接管治香港，連特區政府自1997年以來關於22條規定的白紙黑字官方文件也要變成對政策有新理解，一晚改兩次已發佈的新聞稿。這代表習近平派來一個姓駱的前山西大官來香港，是要把過去扮一國兩制化妝抹走，宣佈行一國一制。

一國一制最明顯的地方，就是這種三年零八個月式統治，中共不再跟從過去比較接近文明社會的管治手法，而是縱容香港警察濫權鎮壓，意圖以此鎮懾香港人的反對意志。現在大家看到那些亂打亂殺的皇軍所為，肯定是中共直接下指令給他們膽子這樣做的。

過去一年，大家看著這三萬警察如何不再受港府文官體系和監警制度制衡，如何變成拿槍的爛仔，這個黑色母親節變本加厲，宣示了中共宣佈直接管治後如何亮劍。這也預視了將會出現的全方位的打壓，包括全面秋後算帳、大抓捕、司法迫害、侵犯人權、警黑勾結、選舉舞弊、干預司法等等。

那場香港再出發大戲，是個夾政商界上戰車的統戰手段，你們香港人罵它不是問題，就像三年零八個月的華民代表會那種漢奸組織，日本要漢奸以華制華就夠，不需要你們萬眾歸心。

三年零八個月的日子到了，在習近平眼中，一國兩制可以帶來的大量外匯和直接投資是可以放棄的，他眼中沒有經濟，只有意識形態，迷信以極左路線鞏固統治。現在中國國進民退到一個程度，經濟活力明顯被嚴重損害。現在他像土匪入城般殺入香港，看到你們講法治、講國際商貿規矩、講普世價值就是不順眼，也令他感覺到他的皇朝受威脅，那就是死罪。

三年零八個月來到了，我們要做的，就是不認命，不低頭。我相信所有暴政都有其不可復修的缺憾，他們愈鎮壓，代表他們愈不安。我們可能忿怒、可能痛心、可能感到困頓、可能被傷害，但我們絕對不能被打敗。

我堅信，楚雖三戶，亡秦必楚。

Photo Credit: 關鍵評論網

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