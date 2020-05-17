骨折打骨版、骨釘，復原後要不要取出？絕大部分不用但有例外

文：陳敬哲（NOW健康）

面臨骨折，目前經常使用的治療方法，就是用骨釘、骨板把破裂的骨頭固定住，再等它慢慢長好。不過當骨頭大致復原後，大家可能會有共同的疑惑──到底骨釘、骨板要不要取出？

其實大部分放置的骨釘、骨板都不需要取出，不會對身體有太大影響。但如果是年輕人、感染高風險者、因骨釘不舒服的人，是可以選擇取出。

新光醫院骨科主治醫師陳政光表示，目前骨釘、骨板的材質，大部分是不鏽鋼或鈦合金，都經過測試，生物相容性很好，大部分在人體內不會發生變化。而且放置骨釘、骨板的傷口有多大，取出傷口就有多大。因此一般人因傷放上骨釘、骨板後，骨頭痊癒也不會特別把骨釘、骨板取出，避免再一次的手術風險。

陳政光說明，如果是年輕人使用骨釘、骨板，就有可能要考慮手術取出，假使骨折患者才10幾歲，使用了骨釘、骨板後，往後50至60年人生都會帶著，增加材質變化不確定的風險，所以臨床上會建議年輕人取出。至於成年人或年長者就不會特別建議，同時感染高風險者，例如慢性病患者，也會看狀況建議取下。

陳政光解釋，由於骨釘、骨板沒有血管，假使細菌在骨釘、骨板滋生，免疫細胞沒有辦法前往壓制，病菌就會任意破壞周遭組織。因種情況就必須就醫取出骨釘、骨板，去除感染來源。另外，如果病患比較瘦小，骨釘、骨板從外觀便可看出來，會讓自己心裡不舒服的話，也可以選擇取出。

陳政光提醒，如果取出骨釘、骨板，骨頭難免會有固定骨釘、骨板的孔洞，很可能就是骨頭比較脆弱的地方。假使是幼童需要骨釘、骨板孔治療，相對一般成人，孔洞面積就會比率較大，骨頭再次受創風險也就比較高。另外，保守估計約1年骨頭就會長好，可以取出骨釘、骨板，2周後可拆線，期間內注意不要碰水。

成大醫院前院長、骨科主治醫師楊俊佑補充說明，不論骨釘或骨板，根據受傷部位都有不同大小可以使用，成人與幼童也各有尺寸。醫生會按照現況判定選擇適合骨釘或骨板，等待受傷骨頭長好就能移除。

楊俊佑指出，受傷幼童剛移除骨釘或骨板時，骨頭上會暫時留下孔洞，但不用太過擔心。幼童骨頭有癒合能力，大約3至6個月手術孔洞就會消失，後遺症機率不高。但恢復期要小心，因骨頭仍有孔洞比較脆弱，要避免碰撞或高強度衝擊。

另一方面楊俊佑也說，取出骨釘或骨板雖然要麻醉，但不一定都會全身麻醉。有些部位局部麻醉就可以，就算全身麻醉也會比較輕，因為只是要把骨釘或骨板去除就好，麻醉用藥不會太重，大約1個多小時。絕大多數都相當安全。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航