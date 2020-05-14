「發炎性腸道疾病」患者除了腹痛、血便，罹患大腸癌風險也較高

「發炎性腸道疾病」（包括「潰瘍性結腸炎」及「克隆氏症」）會造成患者反覆腹痛、腹瀉、血便，對生活造成極大困擾，但要確診卻不是一件容易的事。

台北醫學大學附設醫院消化內科主治醫師葉欣榮醫師回憶，曾有位30歲男性，因大腸鏡檢查發現結腸前端及小腸出現病灶，曾懷疑是發炎性腸道疾病，但一直無法確診。先後做了幾次大腸鏡檢查，病理抓到隱窩狀膿瘍，最終診斷為全大腸型潰瘍性腸炎，也通過重大傷病的申請。

葉欣榮醫師說，病理切片抓到窩狀膿瘍、肉芽腫、肉芽肥大的機率不高，有時候需做3－5次大腸鏡，且長期追蹤才能確診。目前經潰瘍性結腸炎的藥物治療，該患者的症狀有所改善，但仍反覆發作。經評估後協助該患者申請使用生物製劑，治療後腸道發炎緩解，腸道黏膜在內視鏡下有癒合改善的跡象。

葉欣榮醫師指出，發炎性腸道疾病好發於20－35歲，以及40－60歲之族群，以學生、上班族為主。患者大多是年輕人，但其他年齡層也有可能發生，且愈年輕症狀會愈難治療。發炎性腸道疾病屬於免疫疾病，目前成因不明，推測可能與遺傳、環境等因素有關。

「發炎性腸道疾病」發生率，正逐年增加中。葉欣榮醫師表示，克隆氏症在美國的發生率每10萬人口約有20.2名，歐洲則是12.7名，台灣大約3－4名。潰瘍性結腸炎發生率則稍高，是克隆氏症的3到4倍左右，台灣潰瘍性結腸炎每10萬人口約有12名。台灣的發炎性腸道疾病發生率及盛行率，每年皆呈現上升狀態，推測可能與飲食西化有關。

「潰瘍性結腸炎」與「克隆氏症」的症狀有何差異？

葉欣榮醫師解釋，潰瘍性結腸炎與克隆氏症皆可能出現腹痛、血便、發燒等症狀，有時候亦會有腸道外表現。克隆氏症可能對整個消化道造成影響，食道、胃、小腸、結腸皆受到侵犯，故常出現慢性腹痛，有時候甚至出現小腸狹窄、廔管，令患者因吸收不良而體重下降。

Photo Credit: 照護線上

大部分侵犯到小腸的發炎性腸道疾病，會以克隆氏症為主。潰瘍性結腸炎主要發生在直腸、結腸部位，容易出現裡急後重、一直想上廁所、血便等症狀，但有少部分患者可能影響到部分末端小腸。

按時服藥，能夠減少急性發作的機會

葉欣榮醫師提到，大多數發炎性腸道疾病需長期服藥控制，曾遇過極少數患者在持續治療後，能有一陣子只需補充鐵劑。但也遇過患者自認為沒症狀而未定期追蹤，直到症狀急性發作才掛急診治療，這是很危險的行為。

大部分患者發病後，需要長期使用一些抗發炎藥物，必要時再加上類固醇或免疫調節劑。急性發作期最有效的方法還是住院施打類固醇，搭配免疫調節劑。若仍未有起色，可考慮選用生物製劑。目前已有多種生物製劑可選擇，除了緩解腸道發炎，亦可同步預防相關腸胃道外共病。

葉欣榮醫師提醒，由於腸道反覆發炎、黏膜受損，容易出現感染。且腸道會持續出血，患者恐出現缺血性貧血或維生素B12不足的狀況，建議可適度補充鐵劑與維生素。

發炎性腸道疾病不只影響腸道，還可能出現腸道外表現，如肝臟病變、關節炎、皮疹、虹彩炎、血管栓塞、容易疲倦等。因腸道反覆發炎，罹患大腸癌的風險也較一般人高，故患者應定期回診檢查，及早預防相關共病出現。

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葉欣榮醫師提醒，由於發炎性腸道疾病可能出現多種共病，因此會需與眼科、風濕免疫科等各科別合作。患者若好好接受治療，不但可改善腸道症狀，也能減少共病發生機會。

日常保養很重要

葉欣榮醫師分享，目前尚未確定哪些食物會誘發發炎性腸道疾病，飲食建議以均衡攝取為原則。此外，亦建議養成固定運動習慣、補充足夠水分，維持良好生活習慣、規律作息、避免熬夜等，對病情穩定都有幫助。

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由於發炎性腸道疾病需長期治療，許多患者都會抗拒，甚至擅自停藥，導致症狀持續復發、加劇。醫師常需耗費許多時間讓患者了解疾病與治療的重要性，以降低各種共病產生，甚至手術的機會。

葉欣榮醫師提醒，患者應定期回診、積極配合醫師治療，按時服藥或打針，切勿任意停藥，才能保有日常生活品質。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航