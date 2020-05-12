解開潛水鐘的鑰匙：「生活自立功能訓練」如何幫助失能者人生逆轉勝？

文：林月娥、陳煒 （嘉義基督教醫院嘉義縣居家服務中心主任、嘉義基督教醫院副院長）

面對全球疫情蔓延，霎時間許多人被迫面對被隔離的恐懼，確診者更是在無法預知的情況下，便開始經歷在病床上受疾病控制的痛苦。但您可曾想過，還有為數不少一個族群，其實他們也每天面對著被疾病綑綁的痛楚，甚至是可能因為嚴重失能／失智，走上的似乎就是一條只能無奈接受被禁錮的倚賴人生路程。

法國《ELLE》雜誌的總編輯鮑比在44歲開車時中風，送醫急救。昏迷20天，醒來後全身癱瘓，意識清晰但卻無法與外界溝通，這種病症又稱「閉鎖症候群」，全身只能靠眨左眼皮與外界對話。本該是鮑比享受意氣風發人生的階段，但這突如其來的疾病，讓他必須孤獨面對比死亡更多的痛苦。

面對突來的人生轉變，鮑比用「潛水鐘」來形容他的軀體受著深重的禁錮，不得釋放，不能自由。但他卻仍藏不住心中不被禁錮的那隻「蝴蝶」，透過有限的溝通方式爭取在心靈上自由飛翔的機會。於是他用唯一能動的左眼皮眨眼示意完成《潛水鐘與蝴蝶》這本書。鮑比在書的最後一段這樣闡述：

在宇宙中是否有一把鑰匙，可以解開我的潛水鐘？有沒有一列沒有終點的地下鐵？哪一種強勢貨幣，可以讓我自由？應該要去其他的地方找。我去了，去找找。

有人為他打造一把鑰匙解開潛水鐘嗎？

面臨快速高齡化的照護需求挑戰，因此國內推動長照2.0政策以預防式的早期介入為思考，開始強調復原而非殘補代勞的服務。過去在北歐各國推行復能照顧觀念，以個案自訂生活目標為長照目標，成效頗為顯著。復能服務的照顧模式是聚焦在個案的優勢能力而非缺損（Heeboll,2012），由治療師、護理、社工等跨專業領域人員，加上照顧服務員及家庭照顧者一起協助及支持個案，將長照生活自立功能訓練（reablement）納入長期照顧給付的專業服務組合中。過去嘉義基督教醫院居家服務團隊便在此推動模式下成功協助居服個案找到自身潛能和動力，促進其重拾信心及自我價值，從倚賴中破繭而出，成為不折不扣的長照勝利組。

85歲的盧伯伯因為患有栓塞性腦中風（左側偏癱），需拿著四腳拐走路且步態不穩、心情焦慮，剛開始居家服務介入時，仍相當倚賴他人的協助。經由照顧指導團隊評估（包含居服督導、資深照顧指導員），諮詢復能專業評估後，為了讓盧伯伯維持肌力而將肢體關節活動列為初期主要服務項目。依循照顧指導小組建議，循序漸進地引導從起立訓練、肌力訓練，到改善阿伯走路姿勢，積極性的自主行走訓練等，盧伯伯身體功能復原日漸迅速。

其實一開始與盧伯伯在訓練計畫擬定後，他因為仍無自信心而未馬上產生動力，但後來在居服員及居督員細心關懷中得知盧伯伯非常想念他的農田，便以能夠走回農田為目標鼓勵個案。在激起盧伯伯的動力後，經由三個月的努力終於他從靠著助行器走到農田，坐在田埂上可站立起來，最後，令人欣喜地可以騎著單車，找回到他想要的自主快樂生活。我們發現生活自立功能訓練（reablement），即使一開始需要以照顧支持來補足長者「自己做得到的事情」，但慢慢幫助讓長者找到自信、自立的期待，便可以擺脫依靠輔具或他人協助的日子，自由地去到想去的地方。

如何讓生活自立功能訓練成為「逆轉勝」的妙方

以回歸「人性自主需求的嚮往」為核心的生活自立功能訓練，我們必須先擺脫對於「失能者」等於「永遠依賴者」的刻板想法。照顧服務專業提供者也必須將照顧技術或以工作者為中心的思維角度，重新換位思考。讓被照顧者在生活上依舊可以有自己吃飯、自由行動的嚮往，回歸真正以人為中心的照顧思維，是一個扭轉的起點。

日本失智症研究專家竹內孝仁教授多年來在自立支援的推動上努力不懈，他提出建議照護機構及病患家屬從掌握「水分、營養、排便、運動四個重點，半數以上失智症狀應可改善！」。從竹內教授所著作的「竹內失智症照護指南」一書中，看到只要每天1500c.c.飲水、1500大卡以上熱量、預防便秘、每日30分鐘以上的步行運動。原本癱坐輪椅上的老人家，3個月後能起身行走，尿布也拿掉了。從臥床不起，到可自理日常基本生活。

以筆者在長照服務的實際經驗，從臥床到恢復正常生活自理能力絕對有可能。我們建議長照服務單位及家庭照顧者，可以嘗試以下建議，幫助更多人重獲自由人生：

首先，邀請個案自訂生活目標，從簡單的生活功能上，例如可以自己從床上坐起、自己喝水和進食、可以走路……等列出自主生活目標清單。再循序漸進訂定最終自在生活的目標。第二，讓家庭照顧者得到充分支持及教育資源，許多的家屬面對失能的家人很容易感到無助及慌張，甚至有時候過度想要主動提供協助，反而造成依賴。照顧支持團隊此時亦需要將主要照顧者邀請進來，一起聚焦在個案的優勢能力，共同支持個案自訂生活目標。第三，訓練初期能穩定的照顧支持介入，在訓練的起步通常需要更多溫暖的鼓勵，以及循序漸進的指導。於是，居家服務員便扮演個案及家屬的重要夥伴，通常一週多次的到宅陪伴訓練，能夠更穩定地落實訓練果效。第四，跨專業整合很重要，居家醫師、治療師、護理、社工以個案為中心進行整合性討論，以便更全面看見個案的需求。最後，終極目標便是順利幫助個案回歸社區生活，再度恢復社會互動網絡，這將成功達成在地老化及社區照顧的精神。

生活自立功能訓練（reablement）或許正如《ELLE》雜誌的總編輯鮑比內心所期盼可以解開潛水鐘的鑰匙，如果我們也能給所有長照服務對象一次嚮往像「蝴蝶」般自由飛翔的引導，或許將可以看見更多逆轉人生的長照勝利組。

參考資料：Heebøll K, Hansen M, Dalgaard AM. Life long living ‐ maintaining independent living as long as possible, 2012.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航