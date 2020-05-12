《尋找台灣味》：馬來西亞燕窩產業蓬勃發展的背後，離不開98年印尼排華的血淚史

文：郭育安（以檳城為田野展開超過兩年的探索，即使預定的旅館無預警歇業、發生火警，都能處變不驚。曾獲台灣東南亞論文獎第一名。目前在專任、兼任助理與寫作苦手之間交替斜槓。）

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 《尋找台灣味》作者郭育安

燕窩與牠們的產地

阿金伯是馬來西亞燕商界的前輩兼知名人物，面對我的發問，他好似所有問題早已嫻熟於胸，帶著精明生意人獨有的那種圓滑語氣。投入養燕多年，他當然熟知燕窩生產的每個環節，阿金伯說，全世界約有七十種的燕鳥，其中只有三種以唾液築巢且可以被食用，其他燕子都是使用草或泥巴去築巢，如台灣常見的家燕。

阿金伯所說的這三種鳥類，類屬雨燕科（Apodidae）的金絲燕（Aerodramus），此屬以下的物種通稱「金絲燕（swiftlet）」。金絲燕羽毛呈黝黑色，雌雄相似，體型略小於家燕（如圖片）。在潮濕炎熱的印度、東南亞與太平洋區域皆能發現其蹤影，中國的國境之南──海南省大洲島亦是金絲燕群棲營巢之地，因此有燕窩島之稱。不過，由於金絲燕無法生存於四季分明的地區，故中國始終未見大規模的燕窩生產。

Photo Credit：郭育安/左岸文化提供 棲息於北馬的金絲燕。

金絲燕為少數以唾液造窩的群集鳥類，也是少數具有回聲定位系統的生物，牠們對聲音極其敏感，易受到同類的聲音所吸引。為了保護雛鳥，繁殖後代，牠們利用回聲定位的本事，尋找遮風避雨、躲避天敵之漆黑山洞。因此，東南亞遍布的海島山洞就是得天獨厚的環境，號稱千島之國的印尼，也成了現代養燕產業的發源地。

燕窩的生產方式，可以依場所分為大略分為兩種：山洞壁上野生的燕子，稱為洞燕，與在屋簷下築巢的燕子，稱為屋燕。峭壁上的洞燕總產量不多，採摘過程也十分危險，面對龐大的中國市場早已供不應求；再者，為了抑制猖獗的盜採，許多洞燕區域已列入政府管轄的自然保護區，如前述提及的海南大洲島。因此，現今大多數的燕窩都是在人造環境下生產，而這些人造環境，就是所謂的「燕屋」。

早期的印尼人發現，除了山洞以外，無人居住的老舊空屋裡也能發現牠們的蹤影；於是，印尼養燕人「借屋使力」，嘗試有目的性的引燕，逐漸發展出一套更有效的燕屋養殖方式，即「燕屋技術」。當燕窩採收、收購、洗淨、貿易、包裝、銷售等程序，發展成上下游產業鍊的規模時，就是今日的燕窩產業（edible bird’s nest industry），也稱為養燕（swiftlet farming）。

Photo Credit：郭育安/左岸文化提供 燕窩與雛鳥。

只有氣孔的神秘屋子

以往的屋燕多為「自來燕」，意指燕子主動飛來屋簷下築巢。在華人的文化裡，燕巢有聚財風、人丁興旺、燕來福氣等吉祥的意象，因此燕子這個物種十分討華人喜愛。

而後為了發展燕窩經濟，人們開始興建燕屋，以更複雜的技術來吸引燕子築巢。所謂的燕屋，外觀上是一個只有氣孔、沒有窗戶的灰色屋子。阿金伯說：「對早期的印尼人來說，是一個非常神祕的行業，因為都不給人家知道。」原因除了怕人類進出的氣味影響燕鳥的居住品質，對於屋內環境衛生引發的疑慮、燕屋內部構造所隱藏的商業機密，以及燕窩盜竊猖獗等問題，燕屋通常都是大門深鎖、外人無法輕易進入。再加上20世紀末，印尼政治、社會上的族群歧視與反華情緒，因此，掌握養燕技術的華人對此間諸般門路更是諱莫如深。

養燕在印尼已有近百年的歷史，在馬來西亞卻是近二十年發展的事。據文獻紀載，19世紀中葉，馬來西亞砂拉越的沿海山洞開始出現燕窩採收與交易的活動，且多由少數民族與砂拉越政府所掌控；但到了1990年代後期，原本在大馬沒沒無聞的燕屋，卻如雨後春筍般地冒出，全馬各地的大城小鎮，尤其是沿海城市，都能見到這種灰色的屋子。到底養燕產業是如何轉移到馬來西亞的？阿強，一位有著二十年經驗的大馬燕農，告訴我一切都要從印尼排華的慘烈事件開始。

Photo Credit：郭育安/左岸文化提供 位於馬來西亞檳城郊區的一座燕屋。

逃命後的異地生機

1997年，亞洲金融風暴迅速地動搖全印尼的政治、經濟與社會。通貨膨脹加劇了原本的貧富差距，再加上國內政治長期動盪不安，以及有心人士操弄反華情緒，導致印尼人民將一切不滿及動盪的矛頭，指向掌握較多經濟資本的華人。到了1998年5月，舉世震驚的「黑色五月暴動」爆發。在雅加達、棉蘭、泗水等華人聚集的城市，諸多華人住家與商家遭到洗劫、燒毀，婦女被群姦、折磨，約上千人遇害，而當時的印尼蘇哈托政府與軍方卻沒有任何作為。

華人能逃就死命地逃，很多人就往北逃到馬來西亞避難。這其中就包括了阿強的朋友，一位印尼棉蘭華裔。

這位印尼朋友原本在印尼就從事養燕業，逃難後為了在馬來西亞尋求生存之道，他請阿強尋找有沒有這種會用口水造窩的燕子。當時，阿強對此一竅不言自語地說：「不知道他在說什麼，什麼養燕？哈，從來沒聽過。」後來才發現，馬來西亞，尤其西馬的沿海城鎮，其實已有許多金絲燕，卻沒有人真正用「屋子」在養燕。爾後，印尼朋友提供既有技術，和阿強合夥從事養燕，在當地闢建燕屋、觀察金絲燕的生態，並研究如何引燕，他們是馬來西亞第一批養燕人。

印尼暴動稍和緩後，他們去蘇門答臘的最大城市棉蘭拜師學藝，除了距離大馬霹靂州實兆遠（Sitiawan）一帶相當近，這兩地區亦是華人比例較高的地區。因此，實兆遠成了西馬養燕產業發揚光大的源地。阿強總結道：「不是印尼排華事件，我相信養燕業在馬來西亞還不會那麼快地擴散起來。」

Photo Credit：左岸文化提供 實兆遠與棉蘭市的位置。

同時，1990年代始，東南亞房地產出現泡沫化的現象，亞洲金融風暴更是衝擊馬來西亞的房地市場，面臨前所未有的低潮，屋價崩潰大跌。這些印尼企業家和馬來西亞華人合作，將這些乏人問津的低價空屋改建成燕屋，作為一種另類的房地產投資。當時實兆遠的房地產還因此漲幅不少，在燕屋房地產界還流傳著這樣的順口溜：「有車有房，不如有間燕屋，你養燕子一陣子，燕子養你一輩子」。

這群在霹靂州的養燕先驅成功率非常高。當時整個區域可能就只有幾棟燕屋，很容易吸引到燕子，號稱「一次性投資，躺著等燕子飛來發大財」。許多大馬華人眼見輕鬆好賺，紛紛跟風投資，將空置、乏人問津的屋子拿來養燕；不少人也如阿通，自強一樣，專程到印尼拜師，學習養燕竅門、知識與技術。

不過，養燕技術仍有許多曖昧難解之處，比如，關於鳥的聲音。

把鳥聲帶回來：飄洋過海的卡帶

我在大馬屋燕技術發源地──霹靂州曼絨縣實兆遠──遇到一對父子，帶有江湖味的父親老田是馬來西亞華人，正是大馬第一批養燕人；他的兒子，斯文有禮的小田繼承了衣缽，繼續在養燕這行浮沉。

1997年左右，老田發現實兆遠有不少自來燕在屋簷下築巢，萌生了對養燕活動的好奇心，便和幾個朋友到印尼棉蘭考察，用卡帶和播音設備帶了「燕子的叫聲」回來。可當時錄出來的聲音很雜亂，各種成鳥、雛鳥、以及不同情緒的鳥聲都混在一起，有時還會參雜許多雜訊，導致引燕效果並不如預期。

他們不知道印尼人怎麼錄出乾淨的聲音，那是一種特定的引燕聲，像是把一隻鳥的歌聲單獨挑出來。當時馬來西亞的聲音技術尚做不出那種鳥聲，老田專程去印尼買卡帶，那裡的人都不單賣給他，因為他們要賣一整套的音響設備，賺這些機器的錢。老田一夥人花了三千馬幣，還扛了一大包音響，就為了那片印尼養燕人獨門的燕聲卡帶。

一整套設備扛回來，在燕屋裡安裝好聲音後，還會有人在洞口旁偷錄聲音，防不勝防。在那個網路尚未發達的年代，屋燕活動仍相當隱密，好不容易拿到的卡帶視若珍寶，更別說是賣出去了。

Photo Credit：Reuters/達志影像 馬來西亞養燕產業所用的測燕專用播放機

老田憶起當年，由於沒有經驗與足夠的知識，只能人云亦云，前後花了不少冤枉錢，碰了滿鼻子灰。比如，有賣家推銷在燕屋裡噴某種藥水，燕子就會來這裡住了，一罐價格還不便宜──結果，這些要價不斐的藥水，大老遠搭飛機帶回來，卻連一隻燕子也沒引成。這些吃虧受騙的經驗，促使老田日後的養燕之路都是靠自己研究。後來有些朋友開始請老田為師，包括開燕屋洞口、安裝聲音設備等，老田也當作自己邊摸索邊做研究。老田說，燕屋能否吸引到鳥，大部分是聲音的問題；不過，起初還不太會分辨聲音品質的好壞，只能拿不同的卡帶到燕屋裡試試哪一卷效果較好。

小田也回憶到，過去父親車上就常備有卡帶，隨時去到哪就能播到哪。從實兆遠小鎮開始，老田「以聲尋燕」，四處尋找燕子的蹤影，逐漸將養燕事業推廣到大馬各州。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》，左岸出版

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作者：地理角團隊

台灣在哪裡？

不在島內的純正台灣味，

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這不是一本講述台灣之光、正宗在地食材的飲食書。作者們透過九個與農業相關的故事，想要揭示更複雜、歧義，卻真正運作的如實世界。透過田野調查，作者展現風靡世界的台灣品牌——珍珠奶茶，所處的跨國脈絡，挑戰我們對於特定風味必定來自特定土地、台灣味「必要來自台灣」的想像。又或者，台商竟然在泰國的土地上培植「台灣菜」、搶佔泰國市場，如同「可口可樂」成為碳酸飲料的代名詞，「台灣菜」成為水耕菜的代名詞。



四個單元，九位新生代研究者，秉持特殊視角，精選跨界案例，深度走訪田野現場，重新思考食物國族主義。從東南亞到台灣島內，從海外台商到台灣原住民，從高山到平原，從蘋果到燕窩，從以人為中心，到看見動物。他們綜合地理學、田野訪查、文史爬梳技巧，挖掘「國家之間」「族群之間」「世代之間」「人與動物之間」的動人故事。田野受訪者在追尋什麼？面對什麼樣的困境？最終在跨界的縫隙裡，如何綻放燦爛獨特的花朵，然後顛覆我們的想像？九個故事展現意想不到的農業生產面貌，鬆動日常僵固的定義，打開我們欣賞台灣島內／島外異質交雜的能力，並且培養健康的自信心！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元