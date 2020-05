「盤腿坐」對身體有害嗎？長期下來會不會傷膝蓋？

讀者Shaun在2020年1月2日在〈人工膝關節,適合騎腳踏車嗎〉下方回應:

林教授您好,日前看到一篇文章談到盤坐對身體的壞處。因為最近在考慮到底要不要去學習打坐(單盤、雙盤、散盤等等),可以麻煩您針對打坐這件事情comment一下嗎?感恩您。

我想,現代人大概只有在這三種情況下會盤坐:瑜伽、冥想和宗教信仰。盤坐就是盤腿而坐,而所謂的散盤,就是盤坐時兩個腳背都碰到地面,單盤則是一個腳背碰到地面,另一個腳背放在另一隻腳的小腿上(也有放在大腿上的,但較困難)。雙盤坐時,是將兩個腳背各放在另一隻腳的小腿上(也有放在大腿上的,但較困難)。

散盤最輕鬆,人人做得到;單盤較困難,需要一段時間練習。雙盤則是更困難,只有少數人能做得到。

盤坐對健康的影響,一方面是心靈上的,另一方面則是肢體上的。我今天就只講有關肢體上的,尤其是只講有關單盤及雙盤對肢體上的影響。但是我需要先說這方面的科學證據,絕大多數是來自瑜伽練習受傷的案例報告或個案調查,而非特別針對盤坐的臨床研究。

這些案例報告或個案調查,目前是有被匯集在下面這兩篇論文裡。

一、2012年〈Yoga in Australia: Results of a national survey〉(在澳洲的瑜伽:一項全國調查的結果)。這項調查總共募集到2500多位瑜伽練習者的資料,而它們顯示最常造成傷害的姿勢排名為:

頭部倒立,佔7.4% 肩部倒立,佔6.3% 單盤和雙盤,佔5.3% 前彎,佔4.8% 後彎,佔3.1% 雙手倒立,佔2.5%

二、2013年:〈Adverse events associated with yoga: a systematic review of published case reports and case series〉(與瑜伽相關的不良事件:對已發表案例報告和案例系列的系統評價)。這項系統評價總共收集到35個案例報告,以及兩個含有76個案例報告的系列(即總共111個案例報告)。而最常造成傷害的姿勢是頭部倒立、肩部倒立和盤坐。和盤坐相關的傷害分別是股外側皮神經病變(Lateral femoral cutaneous neuropathy)、坐骨神經病變(Sciatic neuropathy),以及遠端脛骨骨骺骨折分離(Epiphyseal fracture-separation of the distal tibia)。

英國報紙《Telegraph》在2010年12月23日發表〈Yoga bad for your knees, Indian doctor warns〉(印度醫生警告說瑜伽對膝蓋有害)。文章說,印度醫生Ashok Rajgopal表示,他已經對許多居於領導地位的瑜伽大師進行過膝關節置換手術。而之所以會如此,是因為極端拉筋會對關節造成嚴重的壓力,從而導致關節炎。

瑜伽期刊《Yoga Journal》在2019年2月5日發表〈How to Protect the Knees in Lotus and Related Postures〉(如何保護盤坐及相關姿勢中的膝蓋)。文章說,強迫雙腿盤坐是瑜伽中最危險的事情之一,每年許多瑜伽士都以這種方式嚴重傷害膝蓋。

有35年經驗的瑜伽老師Bernie Clark,在《國際瑜伽》(Yoga International)網站,發表〈Lotus Pose: Destroyer of Disease, or Destroyer of Knees?〉(盤坐:疾病摧毀者,還是膝蓋摧毀者?)。他之所以會用「摧毀者」這個詞,是因為瑜伽聖經Pradipika裡有這麼一句話:「盤坐是所有疾病的摧毀者……只有非常聰明的人才能掌握!」

但是,Bernie Clark卻說:「就如所有古代精神和宗教著作一樣,Pradipika的作者並無需對廣告是否屬實負責。可是對大多數人來說,盤坐是一種高風險、低回報的姿勢:如果臀部緊繃,壓力就會轉移到膝蓋」。

我想,上過瑜伽課的人都會有這種經驗,總以為越是能做高難度動作或姿勢的人,就是越厲害,越有道行。可是事實上,關節的旋轉度以及伸展度是因人而異(只能怪投錯胎),而且也都會隨著年紀而降低。所以如果老是羨慕那些「高手」而強迫自己做所謂的高級動作或姿勢,那當然也就容易受傷,反而是得不償失。

事實上,有一些關節特別能彎的人,是因為他們患有一種叫做「過動型埃勒斯-丹洛斯症候群」(Hypermobility Ehlers-Danlos syndrome)的遺傳性疾病。所以,下次當你在瑜伽課裡看到「高手」時,也就沒必要覺得自愧不如了。詳細請看〈CHRONIC ILLNESS MAKES WOMAN AMAZING CONTORTIONIST〉(慢性病使婦人成為驚人的扭曲變形人)。

縱然是在佛教或道教的教義裡,也一樣不要求一定要做單盤或雙盤。如果心裡只老是掛念著要做高檔次的動作,反而就失去修行的真正意義了。

