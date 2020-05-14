「盤腿坐」對身體有害嗎？長期下來會不會傷膝蓋？

讀者Shaun在2020年1月2日在〈人工膝關節，適合騎腳踏車嗎〉下方回應：

林教授您好，日前看到一篇文章談到盤坐對身體的壞處。因為最近在考慮到底要不要去學習打坐（單盤、雙盤、散盤等等），可以麻煩您針對打坐這件事情comment一下嗎？感恩您。

我想，現代人大概只有在這三種情況下會盤坐：瑜伽、冥想和宗教信仰。盤坐就是盤腿而坐，而所謂的散盤，就是盤坐時兩個腳背都碰到地面，單盤則是一個腳背碰到地面，另一個腳背放在另一隻腳的小腿上（也有放在大腿上的，但較困難）。雙盤坐時，是將兩個腳背各放在另一隻腳的小腿上（也有放在大腿上的，但較困難）。

散盤最輕鬆，人人做得到；單盤較困難，需要一段時間練習。雙盤則是更困難，只有少數人能做得到。

盤坐對健康的影響，一方面是心靈上的，另一方面則是肢體上的。我今天就只講有關肢體上的，尤其是只講有關單盤及雙盤對肢體上的影響。但是我需要先說這方面的科學證據，絕大多數是來自瑜伽練習受傷的案例報告或個案調查，而非特別針對盤坐的臨床研究。

這些案例報告或個案調查，目前是有被匯集在下面這兩篇論文裡。

一、2012年〈Yoga in Australia: Results of a national survey〉（在澳洲的瑜伽：一項全國調查的結果）。這項調查總共募集到2500多位瑜伽練習者的資料，而它們顯示最常造成傷害的姿勢排名為：

頭部倒立，佔7.4％ 肩部倒立，佔6.3％ 單盤和雙盤，佔5.3％ 前彎，佔4.8％ 後彎，佔3.1％ 雙手倒立，佔2.5％

二、2013年：〈Adverse events associated with yoga: a systematic review of published case reports and case series〉（與瑜伽相關的不良事件：對已發表案例報告和案例系列的系統評價）。這項系統評價總共收集到35個案例報告，以及兩個含有76個案例報告的系列（即總共111個案例報告）。而最常造成傷害的姿勢是頭部倒立、肩部倒立和盤坐。和盤坐相關的傷害分別是股外側皮神經病變（Lateral femoral cutaneous neuropathy）、坐骨神經病變（Sciatic neuropathy），以及遠端脛骨骨骺骨折分離（Epiphyseal fracture-separation of the distal tibia）。

英國報紙《Telegraph》在2010年12月23日發表〈Yoga bad for your knees, Indian doctor warns〉（印度醫生警告說瑜伽對膝蓋有害）。文章說，印度醫生Ashok Rajgopal表示，他已經對許多居於領導地位的瑜伽大師進行過膝關節置換手術。而之所以會如此，是因為極端拉筋會對關節造成嚴重的壓力，從而導致關節炎。

瑜伽期刊《Yoga Journal》在2019年2月5日發表〈How to Protect the Knees in Lotus and Related Postures〉（如何保護盤坐及相關姿勢中的膝蓋）。文章說，強迫雙腿盤坐是瑜伽中最危險的事情之一，每年許多瑜伽士都以這種方式嚴重傷害膝蓋。

有35年經驗的瑜伽老師Bernie Clark，在《國際瑜伽》（Yoga International）網站，發表〈Lotus Pose: Destroyer of Disease, or Destroyer of Knees?〉（盤坐：疾病摧毀者，還是膝蓋摧毀者？）。他之所以會用「摧毀者」這個詞，是因為瑜伽聖經Pradipika裡有這麼一句話：「盤坐是所有疾病的摧毀者……只有非常聰明的人才能掌握！」

但是，Bernie Clark卻說：「就如所有古代精神和宗教著作一樣，Pradipika的作者並無需對廣告是否屬實負責。可是對大多數人來說，盤坐是一種高風險、低回報的姿勢：如果臀部緊繃，壓力就會轉移到膝蓋」。

我想，上過瑜伽課的人都會有這種經驗，總以為越是能做高難度動作或姿勢的人，就是越厲害，越有道行。可是事實上，關節的旋轉度以及伸展度是因人而異（只能怪投錯胎），而且也都會隨著年紀而降低。所以如果老是羨慕那些「高手」而強迫自己做所謂的高級動作或姿勢，那當然也就容易受傷，反而是得不償失。

事實上，有一些關節特別能彎的人，是因為他們患有一種叫做「過動型埃勒斯－丹洛斯症候群」（Hypermobility Ehlers-Danlos syndrome）的遺傳性疾病。所以，下次當你在瑜伽課裡看到「高手」時，也就沒必要覺得自愧不如了。詳細請看〈CHRONIC ILLNESS MAKES WOMAN AMAZING CONTORTIONIST〉（慢性病使婦人成為驚人的扭曲變形人）。

縱然是在佛教或道教的教義裡，也一樣不要求一定要做單盤或雙盤。如果心裡只老是掛念著要做高檔次的動作，反而就失去修行的真正意義了。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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