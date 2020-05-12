在西藏，連談論「母語教育」都是一種犯罪

文：索菲・理查森（Sophie Richardson，人權觀察中國部主任）

去（2019）年2月，中國西藏自治區當局把次仁多杰從珠穆朗瑪山腳下的村莊家中帶走，關進官員口中的「再教育中心」長達一個月。他說，他在裡面遭到刑求逼供。

多杰所犯何「罪」？不過是打了一通電話給旅居海外的兄弟，談到藏語教學對兒童多麼重要。當地公安局截聽這通電話後跟他家人說，這番談話構成「政治犯罪」。

從1960年代以來，在藏族近半人口居住的西藏自治區，漢語一直是當地幾乎所有中等學校的教學語言。但人權觀察的最新研究發現，自治區政府在過去十年實行的一些措施，正在引導更多小學甚至幼兒園改用漢語為教學語言，教導藏族兒童。這種做法看來已經成為西藏城鎮地區小學的常態，而且正在向鄉村延伸。

中國當局對少數民族與宗教懷有敵意，早已證據斑斑。中國西北部新疆自治區惡名昭彰的「政治教育」營——約一百萬維吾爾族和其他突厥裔穆斯林被任意拘押之處——關鍵特色之一就是強制學習漢語。中國國家主席習近平的政府已經充分顯露其意圖，即通過高壓和迫害淘空異族文化，將居民改造成中國共產黨的忠僕。

中國於2010年正式在國內所有少數民族區域實施「雙語教育」，字面上來講，這是全球認可的少數民族教育方針，應當同時增進本地與全國性語言的使用能力。西藏自治區當局的說法是，藏語和漢語兩者都應「推廣」，個別學校可以決定以何者作為主要教學語言。

但這些學校中不會說藏語的教職員越來越多，幾乎沒有藏文課本，而且只在藏文課才使用藏語。正如西藏自治區首府拉薩市的一位前任兼職老師向人權觀察所說：「在小學裡面，藏族老師……對於傳授藏語文有強烈迫切感，但最大問題在於他們缺乏教學方法和材料。」

還有其他政策也會助長藏語教育消亡。「混班教學」是讓非藏族學童和藏族學生一起上課。「混合編班」涉及到學區學校和寄宿學校的整合，有助提升教育的多樣性、設備與標準。但寄宿學校也會減少兒童與家人的接觸以及藏語環境。

當局堅稱西藏的「穩定」有賴於「民族融合」與「認同」政策的成功，這些政策強調對中國共產黨的政治忠誠遠超過教育或文化權利。

藏人普遍憂慮，學校政策的改變已造成下一代的藏語流利程度不斷下降。儘管許多人希望藏族兒童兼學兩種語言，但有不少人反對中國當局的做法，因為它造成藏族兒童的語言技能流失，而且強迫他們吸收與父母和族人截然對立的政治思想與觀念。

這些政策並非在真空中執行。藏人的言論與宗教信仰自由、政治參與乃至文化表達的權利，原本就遭受普遍限制。自從「雙語教育」政策於2010年正式實施，藏族不斷以行動表達抗議，大多發生在中國西北的青海省。他們還通過網絡發佈公開信和請願書進行虛擬示威。

2015年，藏語文權利倡導者扎西文色兩度嘗試到北京陳情，反映家鄉缺乏藏文教育問題。但他在2016年初因為接受《紐約時報》專訪介紹維權歷程而被捕。法院以觸犯「煽動分裂國家罪」將他判刑5年。

2018年初，中國公安機關公告，有組織倡導「母語」議題為非法行為，而且是一種形式的「地下幫派犯罪」。

1996年起，三個聯合國人權專家委員會一再對中國謊稱提供真正雙語教育表示憂慮。這三個委員會也一再要求中國政府確保藏族兒童能以自己的語言學習——並且保護母語教育倡導人士。但在這段時期，中國當局卻持續侵奪這項權利，還以刑罰懲戒維權人士。

除非有關各國政府成功介入施壓北京改變現行政策，還會有更多藏人為保存母語——以及身份認同——付出無比高昂的代價。

原文發表於《洛杉磯時報》，經授權刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航