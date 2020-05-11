一個香港兩種母親節：反送中「大集結」遭鎮壓、林鄭臉書貼文曬包包

（中央社）香港昨（10）日晚間爆發警民衝突，有民眾中午在多處商場舉行活動，入夜後抗爭人潮轉至旺角街頭，防暴警察多次以違反限聚令驅散、截查民眾，衝突至深夜仍未平息，數十人被警方帶走。

香港民眾10日下午號召「和你Sing」和「母親節行街」活動，不少民眾響應，在香港各地區多處商場聚集並高唱「反送中」歌曲《願榮光歸香港》。港警則以違反「限聚令」為由，要求這些民眾解散。香港「限聚令」限制不多於8人在公眾地方聚集，但豁免乘坐交通、工作及共住者等情況。

綜合香港媒體報導，晚間8時至深夜，大批防暴警多次驅散群眾，並以違反限聚令追截及控制多人、施放胡椒噴霧，中途一度有民眾在馬路縱火。衝突至深夜仍未平息，一度演變為警員與記者衝突。

將近午夜，立法會議員鄺俊宇在彌敦道近山東街被捕。

香港警方表示，入夜後示威者於旺角一帶集結，以雜物堵路，有暴力示威者在奶路臣街、西洋菜街、山東街及豉油街縱火，嚴重危害公共秩序及在場者人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為無效，採取驅散及拘捕行動。

港警在旺角的驅散行動持續到凌晨，午夜時有2輛旅遊巴士載走大約數十人，警方多次在街頭截查市民，包括採訪的記者，並要求記者停止拍攝。

反送中將滿周年，母親節重新集結

香港的反送中運動自2019年中燒起，警民衝突在下半年越演越烈，受到國際矚目。不過年初因為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情衝擊全球，因為防疫暫時休兵。不過截至昨（10）日，香港已連續21日沒有出現本土感染個案，疫情逐漸趨緩，昨日有網友號召，在香港各大商場發起「和你Sing」的活動。

《轉角國際》報導，其號召目的是「為了可能的抗爭重新暖開機」，試圖提醒社會：反送中的抗爭還沒結束，且今年的局勢恐怕更為嚴峻。同一時間，香港已逐漸防疫解禁又時逢母親節，因此透過快閃集結的「團體合唱」行動，也更有社會提醒與公民宣示之效。

不過在眾人高唱抗爭主題曲《願榮光歸香港》時，香港警察卻派出大批鎮暴部隊，也戴上了胡椒球槍。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

港警方面表示，香港的疫情狀況雖已得控制，但以防疫理由而頒布的「限聚令」— 禁止超過8人的集會活動 — 依然有效。因此商城內的歌唱者已經觸法，於執法或防疫角度來看，必須強制逮捕或驅離。

《端傳媒》報導，昨日下午3點以後，防暴警察及便衣警察進入多家商場驅趕人群，指現場民眾涉違反「限聚令」，並拉起封鎖線。尖沙咀海港城、沙田新城市廣場、太古城、荃灣廣場、屯門市廣場、旺角新世紀廣場（MOKO）等皆見有警察入內。

香港警方則透過臉書表示，在旺角新世紀廣場三樓截停多名示威者，其中一人身上藏有懷疑製造汽油彈原料，包括電油、多條毛巾及數個打火機。警方不排除有人企圖在示威活動中使用該批物品，已拘捕一人，並將繼續調查案件。

媒體指，警方以涉嫌違反「限聚令」在該商場內帶走9人。

13歲學生記者遭逮捕

昨日的衝突中，有2 名分別13及16歲的網路媒體記者，下午被警方帶走，晚上獲釋。



《香港電台網站》報導， 一名身穿記者反光背心的13歲少年，昨日下午在海港城拍攝時，兩度被警方截查，他應警方要求出示記者證及身份證，有警員質疑他是「非法童工」，他其後被警方帶走。

13歲的少年接受 《立場新聞》訪問時表示，首次被警員截查時詢問他歲數，他稱自己13歲，續被警質疑他是非法童工，警員曾一度欲將他拉至封鎖線內，更被警員以手勢嘲笑身高。警員更指他的記者證不是由記者協會發出，且以他的年齡任職記者會是非法童工。

2 名學生記者隸屬的《深學媒體》昨日晚間也發表聲明，表示該媒體 所有記者為在讀於大專及中學之學生， 進行義務採訪工作，2名記者不受《勞工條例》規管，不符合非法勞工的指控，質疑警方嚴重影響新聞自由。

13歲少年晚上在區議員及母親陪同下離開警署，少年母親表示，警方警誡後釋放少年，又引述警方指，男童若再犯，母親可能會有刑事責任。但母親表示， 現時情況是千年難得一見，對兒子是一個成長階段，讓他學習面對大場面，但強調採訪前會判斷其風險，亦高危採訪則會阻止。

適逢母親節，少年被媒體問及有何說話想向母親表示，頓時忍不著男兒淚，向母親說「母親節快樂，對不起。」

警察與記者衝突更甚

《立場新聞》報導，昨日晚間警方於旺角驅趕市民，包括記者在內大批人士被警方以不同武力對待。香港《蘋果日報》一名女攝影記者在拍攝期間，被警員武力制服強行壓制頸部約20秒，一度出現休克，需要召救護車，戴頸箍送醫院。

報導也指出，全晚警方多次以胡椒噴霧射向在場記者及人群，大批記者不適倒地，需要大量義務急救員協助，惟有警員包圍現場記者，不准離開，包括《立場新聞》在內的大量記者，被要求坐在地上，進行截查及搜身，有警員更要求進行直播的記者關機。

《轉角國際》指出，「警察用的胡椒水攻擊記者，是蓄意的...噴灑的程度以非單純警告，而是惡性報復的『沖水』。」相關說法不僅出現在同情示威運動的《立場新聞》與《蘋果日報》，在立場相對保守的《明報》甚至是《香港01》，也都出現一樣的直播敘述。

而《立場新聞》拍攝畫面，有大量市民及記者被噴胡椒噴劑，被警員包圍要求坐下。有傷者激動痛哭，遭到警員斥罵道：「喊大聲啲！唔夠淒厲！」根據《無線新聞》及《有線電視》引述的消息指，警方晚上在旺角拘捕至少100人。

另外，立法會議員鄺俊宇也在旺角的混亂中被推跌，倒地後被警員以膝頭壓住頭部，後來被捕。警方今日早上聲稱，事發時鄺俊宇將一個水樽丟向警員方向，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。鄺俊宇臉書專頁則指出，鄺俊宇已退燒，仍要留院接受治療。

香港警方則表示， 入夜後，示威者於旺角一帶集結，大聲叫口號，並以雜物堵路，破壞社會安寧。警方指有「暴力示威者」在多處縱火，嚴重危害公共秩序及在場人士的人身安全。警方 多次警告無效後，採取驅散及拘捕行動。

林鄭月娥不符民心的母親節貼文

而香港特首林鄭月娥也在母親節前夕在臉書曬出2個兒子送的禮物，並稱過去1年禮賓府收到5次放了炸彈的虛報，打悲情牌。

但香港網友不領情，在貼文下面留言，砲轟「大家只想平平淡淡慶祝母親節，妳卻打到人家頭破流血......一個媽媽站在街上哭，要求給回女兒她過節，這就是今日的香港。妳林鄭想開開心心過節？請問妳有沒有人性？只有妳一個是人家媽媽，其他人沒有媽媽？」

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：Alvin