長時間配戴口罩，悶熱、摩擦讓痘痘長不停怎麼辦？

每天戴口罩，痘痘長不停。「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）持續發威，許多人長時間配戴口罩，加上最近季節轉換，導致臉部痘痘滋生。長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎提醒，除了適度拿下口罩讓肌膚休息，注意臉部保養與清潔，選擇適合自己、成分有效不刺激的保養用品，更切記別擠痘痘。

戴口罩痘痘長不停，醫揭長痘痘四原因

吳明穎醫師表示，長痘痘主要有四個原因，分別為：

表皮代謝異常 皮脂分泌旺盛 痤瘡桿菌感染 荷爾蒙的影響

現代人生活作息與飲食不正常本就容易引發痘痘，而最近正值季節轉換期，膚況更是不穩。再加上防疫期間長時間戴著口罩，口罩與肌膚表面產生摩擦造成表皮屏障受損，使表皮代謝異常的情況惡化。口罩下的悶熱也容易使皮脂的分泌更為旺盛，進而導致毛囊及皮脂腺阻塞，產生粉刺或是發炎性的痘痘，嚴重可引起次發性細菌感染。

痘痘的治療與保養

吳明穎醫師提醒，治療痘痘的方式有許多種，需依據個人情況對症下藥，從根本改善痘痘問題。維持健康的角質層及皮脂膜，及早控制別讓痘痘嚴重發炎。

醫師提到，痘痘肌患者的皮膚相對脆弱，過度清潔會讓表皮更受損，因此建議選擇溫和不刺激的洗面乳，洗臉的次數一天不超過兩次為佳。在粉刺與輕微紅腫的痘痘階段，保養品可選用較清爽且對皮膚負擔較少的凝膠或凝乳類產品，提供肌膚保濕也避開過多的油脂成份。

另外，也可選擇含水楊酸的藥用成分，溫和抑制痘痘生成。但若有膿皰型或是囊腫型痘痘的產生，建議尋求專業醫師協助，避免產生嚴重色素沉澱及痘疤。

目前有許多民眾會使用痘痘貼，吳明穎醫師指出，痘痘貼類似人工皮，可吸附組織液幫助傷口癒合、隔絕外界髒污，以及口罩摩擦帶來的表皮傷害。但別忘記操作時要注意保持傷口及貼面的乾淨，避免次發性細菌感染。

醫師說部分痘痘貼含有藥用成分如水楊酸，有助於角質的調理。因水楊酸成分的親脂性，容易停留在皮膚表層，有助促進角質及表皮細胞代謝，改善毛孔粉刺，幫助達到抗痘效果。也可考慮薄且貼近膚色的痘痘貼，不會因為明顯的痘痘貼感到尷尬，減少心理負擔。

防疫也要天使美肌，適時拿下口罩讓肌膚休息

防疫兼換季的期間，吳明穎醫師建議，除了適度拿下口罩讓肌膚休息，平時也應注意臉部保養與清潔，選擇適合自己、成分有效不刺激的保養用品，溫和調理肌膚，避免肌膚額外負擔。更呼籲千萬不要自己擠痘痘，以免色素沉澱及永久痘疤，除了外觀不易復原，後續治療更耗費心神。

吳明穎醫師也提醒，在購買添加水楊酸的含藥化妝品時要多加留意，產品是否有符合衛生福利部規定、水楊酸濃度於2％以下且標示警示用語。因水楊酸有刺激性且代謝角質，在使用後也要記得加強防曬。若出現明顯紅、腫、痛的情形，則需要暫停使用產品，並諮詢醫師尋求專業協助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航