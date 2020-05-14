「新新浪潮」只是一團虛火？淺談香港電影業與新人的不足之處

文：袁廸旗

約十年前，部份香港影評人用「特區新浪潮」來形容當時的新導演如郭子健、黃真真的湧現；而四五年前起，不少人用「新新浪潮」來形容「鮮浪潮」或「首部劇情電影計劃」出身的導演新作。不過，鑑於現時本港電影業低迷，「新新浪潮」的聲勢在大眾及傳媒中稍為減弱。

這是代表「新新浪潮」重蹈「特區新浪潮」覆轍嗎？是，兩者都是虛火，雖然「新新浪潮」較「特區新浪潮」進步，至少近年有不少新晉演員出現，題材以至電影水準都較出色，但仍屬虛火，即使沒有反送中運動、大陸電影審查以及武漢肺炎等事對行業的影響，筆者仍認為「新新浪潮」是虛火。

說到底，虛火的成因，在於制度及創作理念問題，分析如下：

（一）行業封閉、推動新人的措施不足

有關行業封閉問題，筆者曾在過往的文章多次提及。行業的封閉，讓香港影人過於依賴人脈關係獲得工作，導致缺乏一個公平及有效的提拔人才方法，青年影人也缺乏發揮所長的機會。

有關對策，至今仍然不足，部份行業前輩及評論人過於強調現有措施的成效，自從「鮮浪潮」略有成績後，部份評論人高呼新一輪浪潮的誕生；而「首部劇情電影計劃」出現，部份業界人士好像宇宙大發現般，殊不知不少國家早有短片比賽及青年導演扶植，香港有點為時已晚的感覺，而且所做的措施也不及其他國家，例如香港沒有劇本扶植計劃，也沒有相關比賽，新人工作依然受盡打壓，實習生受盡剝削。

以上提及的措施，只不過是最基本的，行業前輩經常說青黃不接，香港電影要做的措施，不是較其他地方多才能解決問題嗎？當電影業連青黃不接未完全解決時，說甚麼新人帶動浪潮呢？

另外，現時香港電影偏重新晉導演的扶植，雖然新導演作品有不少青年工作人員參與，但相比導演及演員，幕後工作人員得到的光環相對少得多。如何扶植新晉幕後人員，是香港電影業需要考慮的，畢竟一個新浪潮，不能只靠一群新導演，其他崗位的新人，對推動浪潮及帶動行業發展，也是非常重要的。

（二）與體制融合之疑惑

很多人談論當年「香港電影新浪潮」之結束，其中一個主因，是當時的新晉導演很快融入商業電影體制內，使其日後作品沒早期的破格創新，浪潮也因而退卻⋯⋯

雖然由體制內誕生的浪潮也有不少，例如六十年代的「日本電影新浪潮」，是源於松竹片廠內的「松竹新浪潮」，但松竹的打壓下，這批新浪潮導演如大島渚也從片廠走出來，製作自己的獨立作品，讓這場電影運動及導演水準繼續維持，影響更深更遠。

體制內誕生的浪潮，也較體制外的容易得到即時關注，現今香港新晉導演，他們雖能在處女作中表達己見、或拍攝自己感興趣的題材，但他們有否能力在這個以護旗手及藍絲廢老掌控的行業內，繼續堅持己見呢？抑或像電影學院的教育般，強調不要得罪前輩以影響工作呢？他們有否能力突破體制的局限、或堅持自主如日本新浪潮的導演呢？還是被父輩影人同化，像所謂「特區新浪潮」一樣，跟父輩一樣北上發展且愈拍愈差？他們會否只是承傳香港電影「優良傳統」的乖小孩呢？這方面值得繼續觀察及思考，但以過往部份青年影人的訪談中，仍對行業體制問題避談，筆者因而對此並不樂觀。

Photo Credit: 中央社

（三）欠缺創新及破格之作

雖然新導演偶有佳作，但作品的風格及電影語言未見突破，相比四十年前的「香港電影新浪潮」，現今香港新晉導演技術上處理或較成熟，電影題材也較貼近大眾口味，但欠缺青年導演應有的大膽、創新及因而帶來的銳氣，像《淪落人》般雖然電影拍得不錯，但不看導演名字，你或許以為這是一個六十多歲導演拍的，不像青年導演的作品。

再看看其他地方的新晉導演，創新意味遠高於香港導演，用Iphone拍的、大玩銀幕比例等。或者我們應問，現時香港電影工業體制及新導演的扶植中，是否允許新晉導演作破格的嘗試呢？但問題在於，即使是獨立電影，新導演的作品也未見有較大的創新。

或許有人認為現今香港新晉導演成績不錯，在「香港電影評論學會大獎」及「香港電影金像獎」獲得不少提名，成為兩個獎項的重要組成部份，不必對他們的作品有過高的要求。但這真的代表香港新晉導演的電影不錯嗎？還是老一輩導演江郎才盡、拍出令人失望的作品下，才突出新導演的作品較為出色呢？而且觀眾期待新導演應有創意，創造與父輩截然不同的作品，這不是才符合「新浪潮」這三個字的作風嗎？

Photo Credit: 中央社

（四）對體制欠缺批判精神

香港電影體制問題，相信不少青年影人及相關課程學生有較大的體會，因為現行體制問題對不少青年電影工作者及學生是不利的，而作為所謂「新新浪潮」的導演——少數得到關注及話語權的青年影人，有否就行業問題、或為他們的同輩及後輩發聲呢？

不過我們看到較多的，是說甚麼「只要肯努力，香港電影可重拾八十年代的輝煌」的廢話，或者大呼消極批評沒有意義，然後說年青影人應對行業及工作積極樂觀⋯⋯如此說話，若是前輩所說，嘔心程度沒那麼大，因為他們「離地」或不學無術，人所共知，但上述說話出於青年影人——一群於電影學院畢業、成長期間見證香港電影業不斷衰落的人之口，實在令人反感。

誰不知努力的重要？努力就等於有回報嗎？有些行業問題，跟你努力與否無關。新導演無異是同輩少數的幸運兒，卻忘記了同輩、後輩甚至自己曾遇過的行業問題嗎？還是他們由讀書起經歷「ifva」、「鮮浪潮」、「首部劇情電影計劃」，沿路得到各前輩賞識，萬千寵愛於一身，卻不知大量同輩的垂死爭扎嗎？把成功看得太容易嗎？還是他們不敢得罪前輩，以影響工作發展呢？

浪潮無力，成浪需時

筆者曾於幾年前撰文提到，香港青年影人需探究新的電影語言和製作方法，以及改變以往香港電影業的陋習，香港電影才會有真真正正的新浪潮，否則都是曇花一現。

當現今新導演的成績不及他們的前輩，做不出四十年前「香港電影新浪潮」的成績時，也未能為香港電影原本的問題帶來改變，所謂「新新浪潮」，會否只是原本波平如鏡的湖面上出現小小波浪，顯眼卻毫無衝擊力呢？別怪筆者嚴苛，畢竟大眾對香港青年影人有所期望，期待青年影人對香港電影有較大的衝擊及突破。或者我們期待的浪潮，不會是現在的新晉導演帶動，我們還需等待。

Photo Credit: 陳亭聿

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

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