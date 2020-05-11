餐飲業擴大開放至250人 指揮中心：一桌8人採實名制

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，國內今日無新增病例，已經連續29日無本土個案。陳時中表示，台灣連續一段時間沒有本土個案，可以過得輕鬆一點，但也提到，中國、韓國有地區一放鬆又出現確診個案，呈現高度警戒，因此還是要有警覺，帶口罩、勤洗手、保持距離，都是必要的。

不過很不幸的，今日新增1例確診的死亡個案（為境外移入個案，案197，40多歲男性），本身無慢性病史，3月19日發病、3月21日就醫、3月24日確診，個案於入院時無肺炎，收治一般隔離病房，3月28日因呼吸喘，轉至加護病房隔離，在4月初就開始使用葉克膜治療，使用時間長，最後因多重器官衰竭，不幸於5月10日病逝。而與案197同樣感染武漢肺炎的妻子（案202），則於4月10日出院。

召集人張上淳表示，死亡病患不是老年人，也沒有慢性病史，但病變壞很快，失控的免疫反應「細胞激素風暴」也是背後重要原因之一。失控的免疫反應將導致非常厲害的肺炎，以致於呼吸器無法維持生命，只好用葉克膜，使用葉克膜非常久，後因為其他併發症造成敗血性休克，不幸死亡。張上淳指出，在醫療上，敗血性休克的致死率的確非常高。

我國目前共計有440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，368人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

餐飲業放寬限制，中型規模婚宴可望舉辦

此外，今日也公布餐飲業將從百人限制放寬到250人，一桌社交距離維持8人、維持走道1.5公尺，可以有30桌左右，也需要實名制登記入場。至於需要填寫什麼樣的資料，才不會觸犯個人隱私，陳時中表示將會與相關單位研擬討論，也表示將頒發「安心餐飲」標章給有做到規範的餐廳，提供民眾參考。

陳時中也說，這樣的放寬，中型規模的婚宴可以舉辦，考量未來想舉辦的大型婚宴還是很多，先從中型規模的開始試辦。

陳時中也表示，目前剛開放民眾入場觀賽的職棒因為入場秩序良好，人數將放寬至2000人，不過外界關心大甲媽祖遶境何時可開放，他則表示仍須考量安全距離戴口罩，目前還不贊成這麼快舉行這麼大型的活動。

陳時中也透露，文化部也正規劃，將開放國家展演場，細節還在討論中。不過也表示，個人防護不會放鬆，尚無口罩解禁的計劃，而目前也還無計劃與中國和港澳或他國開通旅遊，目前兩岸維持現有的5個航點，以貨運為主，客運為輔，協助兩岸空運。

不過，交通部目前正研擬防疫旅遊，交通部長林佳龍日前指出，連續一個月沒本土個案就將啟動「防疫旅遊」。陳時中今日表示，只要交通部規畫好就可以啟動，但一開始希望規模不要太大。

次氯酸水爭議大，指揮中心：不能拿來喝

旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，涉及廣告不實遭投訴，依違反《藥事法〉遭到開罰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，次氯酸水用在環境上面都沒有問題，是有一定的效果，但在食藥署認定是環境清潔用品，所以希望是用在環境清潔上。

至於和酒精何者消毒效果好？陳時中表示，都可以，但不要拿來喝。

5月中旬遠洋漁船返台潮，估有近3000船員

而台灣三大貨櫃之一的陽明海運，傳出往返歐美的一艘遠洋貨論有船員發燒，且船上未有口罩，緊急對外發出求救信，後得到英國支援。

為此副指揮官陳宗彥表示，陽明海運有部分船登錄在我國國籍，一部分在其他國籍，很多船因為貨運航線未必會回到國內。他進一步表示，遠洋漁船將在5月下旬到6月份有2波大型返國潮，估算船員約有2000 - 3000位，目前已經跟船商、漁業署做相關規劃，會落實一人一室居家檢疫標準，船上會有一部分人先留在船上，也是採一人一室；上陸地部分，會安排防疫旅館入住。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範