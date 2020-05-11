靚太媽媽：「我和兒子的母親節活動，就是光顧黃店，來商場唱歌！」

靚太差不多五十歲，身型高佻纖瘦，長長頭髮紥了馬尾，碎花恤衫讓她顯得嬌柔，水磨牛仔裙又添時尚感，腳踏ballerina平底鞋又顯少女味，口罩下露出的皮膚化了淡粧，她整個造型站在尖沙嘴海港城商場，沒有違和感。事實上，她以前常常來。

「我真係好鍾意買衫，成日買，但去年六月之後，完全無心情買衫，無哂物慾。」這天，靚太媽媽與廿來歲的小兒子在海港城駐足，口中唸唸有詞，與群眾合唱《願榮光歸香港》，但母子站得有點後，背部貼着商店的巨型落地玻璃。

照片由作者提供

疫情在香港緩和，政府不斷強調要大搞「經濟復甦」，母親節是餐廳商戶掙的黃金機會，對於這個星期天，港九新界多個商場有人聚集喊人號，防暴警衝進商場舉槍驅散，官員都大肆批評示威者「阻着商戶做生意」，令香港經濟雪上加霜，更批評示威者令廣大市民想在母親節出外消費的氣氛受到影響。

不過，我卻在商場遇到這對母子。母親和兒子都支持反修例運動，這種臉譜，官方宣傳沒出現過。官方論述中，年輕人學壞，成年人大部份人都是「理性和平」，支持「止暴制亂」。

靚太說：「以前聽到這些論調會氣憤，現在當佢發噏風。好像我用自己的錢支持黃店，我喜歡排隊也要光顧黃店，你說我傻但我喜歡呀！這些錢是我的，我如何花誰有資格批評？」靚太說的是，近日親北京報章不斷批評「黃色經濟圈」。

一年內的大變

去年母親節，兒子送了一條被稱為「港女鍊」的貴價名牌手鍊給母親，那時母親很喜歡。一年過去，母親像換了一個人，「去年六月後，我的物慾輕咗好多，一星期出街食三次飯，全家一定揀黃店，連護膚品都要揀老闆係黃嘅才光顧。」

靚太說，以前自己不太關心時事，沒有登記做選民，去年就鐵定要投票。丈夫也同心同德，常因為公幹出差東南亞，為了回港投下區議會一票，特意押後公幹日程。「我丈夫一向關心時事，佔中我都有跟兒子去看一下，但平日都係唔多理政治，係買吓衫扮吓靚多。點知原來，你唔理政治，政治會來搞你。」

靚太嘲諷以前的自己無知：「我以前睇無線！（語氣裡是『你可以想像嗎？』）六月之後，我全時間去睇新聞，聽網台，留意時事消息。」

兒子說，自己工作忙，反而沒有母親那麼多時間去熟讀新聞。在兒子眼中，母親很眼淺，自從反修例運動後，只要看到年輕人被抓或受傷，母親就會哭成淚人，理大那一陣子，母親掉眼淚更多。在這個母親節，母子在記者面前談到心情，靚太也忍不住滴淚：

「我一講起就想喊，自己做阿媽，就望自己個仔無事，看到別人兒子有事，都好傷心。今年母親節願望，就係希望自己個仔同其他年輕人都平平安安，唔會畀警察拉。」她拿出紙巾，在口罩上拭滴下來的淚珠，淚水把化粧品也糊了。可是，這個晚上，警方在旺角拘捕了逾百人，不少是年輕人。

Photo Credit: Vincent Yu / AP Photo / 達志影像

靚太以前也喜歡買花回家裝飾家居，也很久沒有這個閒情，反而是在831之後，買花到太子站：「我那一陣子是天天去花墟買白花，天天到那裡獻花。」

母子兩人自稱和理非，這一天防暴警察要衝進商場，靚太仍然堅持要來：「即使是驚，但唔可以停下來，就會畀機會對方秋後算賬，唔可以放棄爭取。」

靚太也認識一些舊朋友政見不同：「有些人眼光好短視，別人幫佢爭取得到的東西他想要，但搞到佢地，破壞一些東西又不喜歡。民主不是天跌落來的！」

母親說出這種話，兒子滿臉感動，抓着母親的臂彎，把頭倚在母親肩上撒嬌：「所以我媽媽，今年變化好大，簡直美貎與智慧並重。」母親說，和兒子像朋友關係，去年七一，示威者衝入立法會，她也不明白年輕人為何要打爛東西：「我問個仔，佢解釋畀我聽，我會明白年輕人心態多一點。」

年輕就是罪名，父母擔驚受怕

母親節這天，午餐在黃店咖啡室吃，母子撐枱腳，晚餐還有大兒子及丈夫，一起再光顧另一黃店，中間的時間，就來參加商場活動。

廿來歲的兒子，大學畢業已在上班，兒子穿着和時下年青人一樣，深色上衣和短褲加球鞋揹背包。母子都同意，若兒子獨自出外，給警察截查的機會更高，跟母親一起安全一點。母親有意識要出來陪伴：「我係個仔嘅擋箭牌。佢自己一個，警察會由頭望到佢落腳，同我一齊，警察就只會望兩望。」

之前也有調查發現，反修例運動中，18至25歲二十多歲的年輕男性，佔被捕人士近一半。

靚太說，兩夫婦育有兩名年輕兒子，這一年做父母的心情很緊張。這天母子出來之前，兒子拿背包，心血來潮檢查裡面的物品，赫然發覺裡面有一包索帶，忘記拿出來，因為工作需要掛海報，故放在袋中已一星期。母親提高聲線說：「嘩，好驚呀，佢差啲攞咗出街，一包索帶現在都好大件事，你話呢種恐懼幾荒謬？」

兒子說，若揹背包加深色衣物，警察的眼光會停留在他身上特別久，這天出來，母親也勸他別穿全黑色的球鞋。「總之，年輕就有原罪，你話幾唔公平？」兩人嘆道。

有一次，兒子打球到晚上準備回家，但樓下有示威，防暴警察在樓下駐紥，夫婦特意聯絡兒子，在附近接兒子，再在外面逗留一會才回家。靚太形容：「這一年真是變得很快，我完全沒法想像，育了一個青年兒子，會整天擔驚受怕，好像有拐子佬把他傷害一樣。」

靚太甚至有餘力，去關顧一下其他年輕人：「我問啲後生仔，你們父母點樣？點知全都都是藍色，完全無得溝通。我同個仔溝通係，信任佢，聽佢解釋，我當佢係朋友。」兒子頻頻說自己：「好幸運」，逗得母親眼睛笑成彎月一樣。

兒子也算是和理非，若兒子選擇做「衝衝子」，母親如何？「做母親的當然想兒子企後啲，但做人不能那麼自私，別人的兒子受傷害自己也不好過，兒子若要去衝，做母親的也要接受。」說完又想哭了。

內地出生，視香港為家

靚太透露，自己在內地大城市出生，年輕時來港，在香港生活了三十年，視香港為家，也記得老人家說國內文革時的苦況：「我在香港生活三十年，覺得一向好自由，怎知這一兩年變化這麼快，無咗一國兩制，變咗一國一制。我個仔可以穿甚麼衣服，袋裡有甚麼東西，出外也擔心他被警察拉，生活都充滿恐懼，唔敢做呢樣唔敢做果樣，呢啲仲唔係自我審查？」

跟國內親友聯系，靚太都很無奈：「內地資訊洗哂腦，經常傳假傳息出來，我在網絡上也不方便說太多，虛應一下就算。」我反問她，內地有親人，仍然站出來，她那來的勇氣？

靚太語氣軟綿綿的：「這一年，果種壓逼感，果種失去自由的感覺，我完全沒法子想像，點解香港變到咁？雖然選舉好似無乜用，立法會又好似無乜用，但無用都要做，因為唔做就乜都冇。這個政府無希望啦，我們靠自己。」

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