專訪當代傳奇劇場行政總監林秀偉：肺炎疫情下的重擊，劇團的變與不變

Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste of death but once. —威廉．莎士比亞（William Shakespeare）《凱撒大帝》

拜訪當代傳奇劇場行政總監林秀偉的時候，劇團的幾位青年演員正在林秀偉於臺北市中正區的舞蹈教室排練。3月下旬起，新北市政府宣佈轄下公共場館持續閉館，包括當代傳奇劇場進駐的板橋435藝文特區，當代傳奇劇場進而無法使用自身在園區的排練空間。「現在他們練功、排練就只好先到我的舞蹈教室這邊」林秀偉提到「只是說這裡晚上還有課程」，總是不像往常一樣方便。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 青年演員練功

當代傳奇劇場原本今年要在第48屆香港藝術節演出由藝術總監吳興國和上海崑曲名家張軍連袂登台，以京崑藝術詮釋莎士比亞同名劇作的《凱撒》。原定3月中旬於香港首演，國內首演則排在六月的臺中國家歌劇院，現在卻因為新冠疫情的關係不得不取消。「但是我們團裡的年輕演員，我們也不希望就這樣虛耗他們的時間」因此還是固定安排年輕演員的課程、練功進度。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 林秀偉

成立於1986年，由國家文藝獎得主吳興國帶領一班青年京劇演員創立的當代傳奇劇場，三十餘年前以一齣京劇改編莎翁《馬克白》的《慾望城國》驚動臺灣戲曲界，打開臺灣新編京劇的嶄新扉頁。以京崑戲曲藝術詮釋東西方文學經典，並融合現代舞、流行樂、音樂劇等跨界形式，巡演足跡跨越近20國，是國內新編戲曲的指標品牌團隊。

《凱撒》是當代傳奇劇場睽違兩年的全新創作，卻不巧與現在一片焚燒的新冠疫情撞個正著，從二月初香港藝術節宣布取消，到三月國內爆發的NSO客席音樂家染疫事件，表演藝術界呈現雪崩式的逐步停擺，《凱撒》的首演也就一口氣從3月延到9月。而在疫情發展瞬時萬變的時候，演出該不該延？製作進度、行銷期程該怎麼調整？每一個決定都是跟時間賽跑。「我們幾乎是第一時間聽到這個消息，就決定（六月）不要演了，有點自我了斷的感覺」林秀偉自嘲。

在NSO-Brett事件爆發後，各界還在討論梅花座怎麼排、六大指標怎麼做的時候，當代傳奇劇場便於一周內決定六月於臺中國家歌劇院的國內首演先行取消「而且當時歌劇院其實也很坦白的說可能到時候政府還是說不能辦，那我就想我為什麼要等你『到時候』？」

當然演出延期仍是一個沉重的決定，除了已投注的製作或行銷資源、期程改動所衍生的行政成本之外，同時也牽涉了整個劇團的營運步調。而作為香港藝術節委託創作節目，《凱撒》第一個面臨的挑戰就是製作費的短收「《凱撒》的製作費非常龐大」影像、科技技術、音樂都已經完成好一部份，我們在上海都已經找了音樂家完成錄音供藝術家排練時使用。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供

「這樣下來都要花到800到1000萬的製作費」林秀偉提到「我們本來是預計三月中旬香港藝術節演出，那其實在三月初幾乎所有東西（音樂、服裝、佈景……等）都做完了，很多款項都準備要付了，那目前演出延期了，香港藝術節只支付了第一期的款項，剩餘的費用要到2021演出結束後才會撥款。本來五月上海也有邀演，也會負擔一部份的製作費。，那現在也取消了。」意即已產生的節目製作費，有大半部分要等到2021才能回收。幾百萬的資金缺口目前仍待紓困政策的協助。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 《凱撒》創作會議

疫情牽動國際情勢，演出計畫大搬風

而演出延期除了造成已經消耗的成本無法即時回收、劇團要重新規劃演出製作期程之外，對《凱撒》這麼一齣全新製作而言，如何在首演便創造成功的話題與迴響，爭取國內外更多的邀演機會，同樣是一個重要的功課。香港藝術節不是唯一一個取消的國際藝文盛事，百年歷史的英國愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）月初宣布取消，震驚國際藝壇；原定六月由臺北表演藝術中心主辦，國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts, ISPA）年會亦考量疫情影響而宣布取消今年的年會。

《凱撒》作為當代傳奇劇場的新作，原本要趁六月ISPA年會時邀請與會成員至臺中國家歌劇院欣賞國內首演，再算上因香港藝術節取消的場次，等同於一次失去兩個向國際策展人及藝術總監展現作品的交流機會。「其實我們去年十月在上海國際藝術節已經做過一個DEMO的演出了」林秀偉提到「當時ISPA的人（各國的藝術經紀、策展人等）也在上海欣賞過這個節目，原本也邀請它們6月來欣賞（臺中場），但是因為疫情他們也來不了。」。

同時，節目延期也勢必會壓縮藝術節的未來檔期。意即，要將2020的展演順延至2021，勢必會與原本就規畫於2021執行的節目互相擠壓，就藝術節主辦方的角度來看有其行政上的困難，做為邀請團隊也難免會擔心自己的檔期能否照計畫執行。

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 吳興國與林秀偉

因此，林秀偉特別感激香港藝術節在處理節目異動上的誠意和效率「香港藝術節的節目總監本來就很欣賞吳興國和張軍，他們其實第一時間就和我們確認說，保留到明年一樣的時間方不方便，之後新的邀請函馬上就寄來了。」

而即便是尚未取消或是2021年的演出規劃，考量現在各國政府都在為了各自的防疫功課焦頭爛額，現在也不可能再就演出規劃、製作費用、檔期時間等合作細節多作洽談。「我們本來也正在跟智利、羅馬尼亞、上海、紐約談邀演，現在也停了。我們寄信過去幾乎都是問候，也不太能再去談演出的事，畢竟現在各國（疫情）都很艱難，你還要跟人家談演出費多少還是怎樣的話，我覺得是很不禮貌。所以你最多就是抱著一個開放的態度，然後一個關懷的角度。」

林秀偉也提到「我們前陣子一直在徵行政人員，尤其是外語能力夠好、可以處理國際事務的人。本來人都徵到了，但是我們後來也不敢讓他進來，因為他進來也沒事做啊。坦白說是對他很不好意思，只能拜託他說等疫情結束，如果到時候他還願意來的話再請他來上班。」

全球封閉中，雲端排練成解方

回到《凱撒》的製作現場，在現在各國機場、航線大量停擺的狀態裡，要怎麼與人在上海的張軍討論、排練也是個大難題。對此，劇團目前只能以視訊的方式聯繫每一位藝術家，在網路上完成創作工作。

「我特別感謝張軍老師」林秀偉提到「他（為了凱撒）犧牲了很多邀演，就是為了和吳老師合作，這點讓我非常感動。也有人問我說，如果現在狀況這樣，張軍老師來不了，那我們要換人嗎？我說基本不考慮。包括像張軍老師只要我們跟他說要今天晚上視訊排練，他馬上就把時間留下來，我就覺得這個態度是非常好的。」

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 吳興國視訊工作

而除了張軍，作曲家許舒亞、服裝設計賴宣吾，也都長居對岸，林秀偉同樣感謝每一位合作藝術家的全力配合「包括像許舒亞老師也是一樣，他們都盡最大的力量在配合這個作品。賴宣吾老師也是，他該交件（的服裝）都很快就做出來了，我們真的都遇到很好的藝術家。」

而林秀偉也坦言，因為首演時間延後了將近兩季，《凱撒》的藝術家們也因而有更多時間將作品修飾得更臻精美「對藝術家而言，其實也等於說有機會和時間把作品修得更好」包括已完成的音樂、服裝等，也藉著這一段時間多有調整。「兩個演員也可以經過更多的討論，我們還特地租了空總的場地，把佈景搬進去排練。」

當然，疫情對整個演出期程的衝擊仍然十分巨大，特別是票房行銷這一塊相對格外辛苦。即便《凱撒》的演出日期晚至九月，在現今社會對於各類文娛活動皆戒慎恐懼的氛圍之下，要推廣票房是寸步難行「這段時間坦白說做什麼都是白做、都是白花錢，以往可以安排的宣傳通告，學校或社團的講座因為疫情的關係都做不了，九月的票房一定也會是個很大的挑戰。」林秀偉把《凱撒》的票房行銷比喻成一座城堡，在步步進逼、態勢險峻的疫情恐慌下節節防守「有點且戰且走的感覺吧。」

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 林秀偉

停演不停工，沉潛修身只為下回登台

除了經濟上的無以為繼，這波瘟疫下的劇場關門更讓許多劇場人感到前途一片茫然。表演藝術無論創作、表演、技術，甚至是行政、研究都需要曠日廢時而造價高昂的訓練成本。而此時產業宣告停擺，表演者、創作者、劇場技術工作者，甚至是藝文記者、藝術評論人皆近乎停工。

而為了生計，許多表演藝術從業人員不得不另謀生路，朝其他產業求職。當然，這波身不由己的轉行不是不可逆的，許多表演人都還在等待回到劇場的那一天。但許多舞者、表演者半年數月沒機會表演、跳舞，身體就可能會退化、生硬，即便動腦為主的創作者、藝術家也需要舞台滋養，否則士別三日靈感也會枯竭。換言之，即便假以時日，疫情告終、劇場重啟，這群被迫轉行的人要再回到舞台上也並非易事。

就此，即便演出接近停擺，當代傳奇劇場也並沒有讓麾下的表演者、行政人員虛耗時光。當代傳奇劇場於2016年成立青年團：興傳奇青年劇場，今年獲文化部推薦，將於2020法國外亞維儂藝術節演出《少年三岔口》，利用疫情活動暫停的時間，這群平均年齡25歲的演員也得以琢磨細修這個作品，並且針對自身的技術、表演加強訓練「現在每個月他們需要向藝術總監匯報一次自己本月的訓練成果，同時我們也盡可能幫他們安排一些舞蹈、語文、學理的課程。」

除了督促演員利用演出活動減少的時間增進學養、技藝，當代傳奇劇場的另外一個功課，則是將當代傳奇劇場逾三十年的作品紀錄、布景道具、服裝資產逐一清點，為將來的數位典藏做準備「我們現在同時利用這段時間整理吳興國老師的文物資料、影音、戲服，慢慢建立起我們的數位資料庫。」

災難下的體質健檢，等待白日來臨

這次疫情對藝文界的衝擊甚鉅，容易聚集人群、重視現場體驗與互動的表演藝術更是浪頭尖上，而正是這麼嚴峻的環境條件，讓表演藝術產業金玉其外的虛弱體質敗露無疑。缺乏勞權意識的工作環境、極度倚賴補贊助的財務結構，這些沉痾多年的產業問題一口氣浮上檯面。許多表演團隊被迫停工，其他還能持續活動的團隊，除了開發線上展演、課程開辦等替代營運模式以自力救濟，不少業者也開始反思自身營運的健康狀況。

大部分的表演團隊都過著游牧民族般的生活，四處租用排練場地或倉儲空間。當代傳奇劇場雖然有自己的排練場和倉庫，但此次疫情的衝擊，也讓林秀偉深刻體會到一個發展基地對演藝團隊的重要性「我們同時在準備一些振興方案。當代傳奇有三十幾年的歷史、二十幾齣作品，這段時間我們也在想這些年來、這麼多藝術家參與的作品，怎麼樣可以繼續延伸他們的價值。」

林秀偉以無獨有偶工作室於宜蘭的利澤國際偶戲藝術村和十鼓擊樂團於臺南的十鼓仁糖文創園區為例，一個文創基地可以用較為多元、複合式的概念經營，除了表演藝術以外還可以延伸出娛樂、教育、社區推廣的經營面向，擴展藝術家與作品的能量。「其實基地的想法我們想了十幾年，但是這次疫情讓我迫切地感覺到，當代傳奇需要一個基地。」

而其中最大的挑戰仍是場地，日前松山文創園區就被抨擊場租翻倍，遭質疑展演空間變成商業空間。讓人感嘆在寸土寸金的臺灣島，還剩下多少空間能不受地價思考的拘束，讓藝文團體深耕。「很多人說，現在的文創園區都是掛羊頭賣狗肉，像現在我常常感覺政府根本沒有作文創的決心。現在這些文創園區幾乎都沒有藝文團隊進駐，歷歷可數。」

林秀偉坦言爭取過程中的失落與失望「現在幾乎每個文創園區都包給企業作，結果就是一成不變。」她認為在這波疫情衝擊之下，公部門更應該省思國內藝文乃至於文創產業的策略與方向，是否這些閒置空間、古蹟活化的案件可以多讓藝文團隊主導「這些企業可能都已經有自己的百貨、商圈，為什麼一定要給他們經營呢？」

Photo Credit: 當代傳奇劇場提供 吳興國

藝術家的生命功課，以創作回應世界

回憶起2003年的SARS，當時的當代傳奇劇場剛復團兩年[1]，規模和編制都比今日要小的多。「當年我們劇團只有兩個（專職）演員，戴立吾跟錢宇珊，然後行政大概五個吧，不像現在養了要20個人。」當時一來編制較今日小得多，且SARS疫情的持續時間也沒有現在的新冠肺炎來的長，自然也沒有今日這麼大的虧損「當年劇團主要是《李爾在此》這個作品有很多國外的邀演，在（SARS）那幾個月也沒有說很大的虧損。」

反而是當時混亂的社會狀態激發藝術家新的創作靈感「那時候吳興國為了團裡這兩個演員做了一個很小型的作品《兄妹串戲》，其實也不是為了要省錢還是什麼，他只是想說災難當前、及時行樂吧，所以就做了一個比較輕鬆娛樂的小節目。」林秀偉也提到，當時疫情對社會的影響，多少也讓吳興國進入一個感性的低潮「反而是利用創作讓自己的情緒能夠翻轉過來。」無論時局是好是壞、環境是熱或冷，作品仍然是藝術家反思社會、回應世界最直觀的方式。

同樣的，林秀偉也認為《凱撒》的創作與演出有他獨特的使命。近年山雨欲來的國內政局、國際秩序，在這波疫情的壟罩下又掀起四處波瀾。「《凱撒》是探討當代現象的作品，包括領導者應該要具備什麼樣的智慧、包括什麼是真正的自由與民主。到底我們現在看到的民主自由是在一個利益協調之下的一種權宜、或是人性裡頭源初的平等？其實在這個變動的時代推出這個作品，我們也覺得有很不一樣的意義。」在混亂時局中堅持演出和創作，反映的是藝術家們對作品與美的責任感，也是一股對社會現狀的反思和詰問。

[1]當代傳奇劇場曾於1998年10月宣布暫停活動，後於2001年推出吳興國獨腳戲《李爾在此》宣告復團。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航