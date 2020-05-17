《日本第一速讀王教你讀得快，記得住》：讀這麼快，真的知道書裡寫什麼嗎？

文：角田和將

快速看一到兩次的「一秒閱讀」

實際上該讀得多快，同時又能獲得深入理解，接下來就按照順序為大家說明。

首先，請盡可能用最快的速度，把整本書從頭到尾看一到兩次。讀的時候，要在腦中留意以下六個重點。

目標是平常閱讀時間的三分之一。 以一秒一行的速率看下去。 特別在意的地方先做記號，繼續往下讀。 幫助切換速讀模式的眼球運動。 比起「自我滿足」，應以「自我成長」為優先。 善用工具，降低「看起來很難」的門檻。

目標是平常閱讀時間的三分之一

具體的閱讀速度雖然會因閱讀的書籍不同而改變，內容對閱讀者來說愈熟悉的書，閱讀速度就會更快。總而言之，閱讀時請用「平常讀完一本書所需時間的三分之一讀完整本」為基準。

假設原本讀完一本書需要一個半小時，就得在30分鐘內看完一本書。如果讀的是一本超過300頁的厚重書籍，即使想快速閱讀，讀到一半注意力很可能無法持續集中，這種時候，就把整本書分成前半和後半，分成兩次閱讀。甚至一次只讀一個章節也沒關係。

閱讀時，不用從第一章開始按照順序讀，找尋自己感興趣的章節，從那裡開始讀就可以了。

當然，如果能用比這更快的速度閱讀，就用自己最快的速度，不必拘泥於三分之一這個基準。

Photo Credit：商周

以一秒一行的速率看下去

想像不出具體來說究竟該讀多快的人，可以只看每一行的第一個字和最後一個字，用這樣的方式讀下去。

看完每一行第一個字和最後一個字的時間，以不到一秒為準。

以感覺來說，就像飛快掃描一樣。

這時或許會有人質疑「讀得這麼快，根本不知道書裡寫了什麼，也完全記不起來吧」。不過，這點不用擔心。

比方說，看這一頁的第一行時，看完第一個字「這」，在移動視線去看最後一個字「來」時，視線會從這兩個字中間的整行上面掃過，每個字都會映入眼簾。

換句話說，就算沒有刻意去「讀取」，寫在中間的文字還是會進入視野。

我在速讀教室指導學生時，也曾有學生懷疑「讀得這麼快，會不會完全看不懂」。然而，當他再次閱讀同一本書，尤其是讀前半本時，就會遇到讓他想起「啊、我記得書裡有這個」的內容。

即使沒有讀得特別快，只要一本書讀過兩、三次或好幾次，一般人一定都曾有過這樣的經驗。

就像這樣，即使覺得自己閱讀當下完全不記得書中的內容，下次再讀同一本書時，還是會有「記得看過這個」的印象。這是因為，速讀時這些內容已經進入腦中了。

要是與自己面臨的課題有關，或是自己感興趣的內容，即使很快讀過去，大腦也會下意識挑出相關的詞彙和文章，日後試圖回想時，一定想得起「書裡的某某部分寫了關於這個的事」。

或許有人不相信，但確實如此，只要曾一度映入眼簾的資訊，一定會進入腦中一次。

但因為資訊情報會從進入腦中的那一刻開始逐漸忘記，所以人們容易感到「沒有進入腦中」。其實不是記不得，只是沒有把進入腦中的資訊情報拉出來而已。

因此，在我還常參加速讀檢定及速讀大賽時，就非常注重「在忘記之前讀完整本並寫下來（回答問題）」。

只要在映入眼簾的資訊情報變得無法從大腦中拉出來之前把問題回答完，就能繼續快速閱讀，留下更多正確答案了吧……我是這麼想的。

實際上，資訊情報在進入腦中的同時也開始逐漸遺忘，回答問題時並無法做到完美。但是，以結果來說，我還是達到能在速讀大會中獲得第一的水準。

不過說到底，就算能把所有映入眼簾的詞彙或文章完整寫出來，只要時間一久還是會忘記。

當時我還是上班族，在軟體業界工作，或許因為這個緣故，我總是認為「電腦能把全部內容記住，而且還比人腦記得更正確」，因此從未想過「要把速讀練到最高境界」。

然而，現在我「活用」速讀到了最高境界，在真正的意義上提升了理解能力，拜此之賜，人生也朝更好的方向轉變。

言歸正傳，幼年時期或學生時代，把教科書內容完全記住這件事，或許還是有其價值的。

但是，一旦進入社會之後，不只沒有教科書，就算有可做為參考的書籍，也不會直接把問題的答案寫在裡面，因此，即使把書本內容全部背下來，也沒有任何價值可言。

首先，請把整本書看過一遍，讓所有內容進入腦中。至於如何拉出進入腦中的資訊情報，如何培養「想起看過的內容」的能力，後面的章節會繼續說明。

Photo Credit：商周

特別在意的地方先做記號，繼續往下讀

閱讀時遇到特別在意的文章或詞彙，差點停下來思考的時候，請不要因為這樣就停下來或回頭翻看前面的內容，光是能堅持繼續往下讀，就能達到相當程度的速讀效果了。

序章也曾提過，閱讀速度慢的人常見的問題正是停止閱讀，停下來思考，導致專注力無法維持到讀完一整本書。

有些時候，閱讀時遇到的疑問，只要繼續往下讀就能獲得解答，半途停下來思考反而浪費時間。發現自己有這個毛病的人，請以培養「一口氣讀到底」的習慣為優先。

等體會過「一口氣讀到底」的成就感，就會產生「想閱讀更多！」的意願，自然得到「想閱讀更多，就需要讀得更快」的結論，進入快速閱讀的狀態。

如果無論如何都放不下對書中某部分的疑惑，可以先貼上便利貼做記號，繼續往下讀到底。

在做這類記號的時候，請不要用折書頁或螢光筆劃線的方式。

為什麼說不要折書頁或用螢光筆劃線呢？這是因為日後重讀這本書時，如果書上有折頁痕跡或劃線，將很難避免視線特別注意這些地方。

閱讀之後發揮想像，實際付諸行動，累積更多經驗再回頭讀同一本書，理解力會比第一次閱讀時提高許多。第一次閱讀時不懂的地方看得懂了，也可能會發現第一次閱讀時沒有注意到的要點。

對自己而言，一本好書就是每一次閱讀，都能讀出符合當下自己需要的新靈感或新發現，幫助自己獲得新的觀點。但是，前一次閱讀時已經理解的內容，就算再重複讀十次，獲得的也只是一樣的共鳴。

只有發現從前閱讀時沒察覺的意義，才能從中掌握自我成長的機會。

自我成長前還沒發現的重點，當然不可能事先折書頁或劃線做記號。回頭看同一本書時，折書頁或劃線做記號的地方一定都是已經理解的內容。要是無論如何都習慣做這類記號的話，只好買兩本一樣的書了。

書籍介紹

《日本第一速讀王教你讀得快 記得住 月讀30本的超強讀書術》，商周出版

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作者：角田和將

譯者：邱香凝

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Photo Credit：商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航