「佛系防疫」逐漸失守，芬蘭的公衛戰場還缺了什麼？

文：陳煥雅

正當全世界紛紛發起模仿芬蘭的「1.5公尺距離」對抗「COVID－19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）的運動之際，在日常生活一向冷靜守規矩，保持「芬蘭式社交距離」的北國芬蘭，在這次全球新冠肺炎疫情中真的安全無憂嗎？

根據芬蘭阿爾託大學、芬蘭氣象研究所、VTT技術研究中心和赫爾辛基大學最新的聯合研究，指出咳嗽或打噴嚏射出的微小液體會懸浮在空氣數分鐘。美國MIT研究也指出，噴出液體最長距離可達8公尺，目前1.5－2公尺的安全距離並不夠。

全球最年輕總理的第一場仗，成果不盡完美

初期謹慎防疫，遠勝過後來的亡羊補牢，這回歐美防疫就是敗在最初的輕忽態度。本來擁有地理位置邊陲、人口密度低，以及一向保持社交距離等一手好牌的芬蘭政府，卻因為輕忽病毒嚴重性，差點釀成大災禍。

由全世界最年輕女總理──馬林（Sanna Marin）所領導的芬蘭政府團隊，上任後打的第一場戰役並不如預期，也反映多數芬蘭人對於防疫看法，還是「那不過是比較嚴重的流感罷了」的態度。讓少數芬蘭人和我們旅居在此的台灣人與亞洲人，搖頭直呼不可思議。

Photo credit: @陳煥雅 醫院護士們定期消毒，以降低病毒存在風險（Photo credit: @陳煥雅）

Photo credit: @陳煥雅 醫院將所有紙本的宣傳物移走，減少病毒停留在物件上的機會（Photo credit: @陳煥雅）

依據芬蘭健康福利局（THL）4月21日的最新報導，數據顯示就芬蘭人口（554萬3233人）而言，目前已完成6萬1800份的新冠肺炎測試，其中4014例感染，死亡數141人。平均每10萬居民中，有72例確診病例。疫情集中於大赫爾辛基首都地區，在歐盟中尚屬疫情較平和的國家。

根據芬蘭國家衛生和THL的估計，實際感染人數可能高出20－30倍。目前，只有重病、高危人群和社會衛生工作者正接受檢測，沒有足夠的試劑給每個人檢測。

抵擋首波疫情，守不住歐洲邊境的隱性擴散

一月底爆發新冠肺炎傳染時，因流行地距芬蘭甚遠，加上芬航在初期便機警地縮減大部分的中國航線，因此僅有一例中國至北芬蘭拉普蘭區的武漢遊客境外移入，成功防堵第一次大傳染，卻躲不過下一波病毒侵襲。

原因在於擴散至歐洲的新冠病毒變異得更加強大，不分年紀重症病患比例增加。許多無症狀感染者在不知情的狀況下持續將病毒傳染給更多人。

二月中旬正好是芬蘭的滑雪假，許多芬蘭人都至西班牙、義大利避寒度假，許多從重災區──北義回來的芬蘭人已感染，再加上多數歐洲政府輕忽新冠病毒的傳染性，只要求國民洗手卻不鼓勵戴口罩；甚至在北義傳出嚴峻疫情時，芬蘭機場也沒有為返國的旅客進行檢疫，就放任他們返家自行隔離更沒有進行任何公共衛教，錯失防疫黃金期。

這些旅客中有兩位婦女身體極度不適，且自行到醫院進行檢測。然而，這段期間他們的家人都在外頭自由活動，果不其然，隔沒多久全家都呈現陽性反應。

芬蘭政府這才開始警覺，但檢疫和防疫的態度依舊鬆懈，同時過於信任人性。最讓人詫異的是，居家隔離也執行得不徹底，檢驗陽性者在家隔離，而陰性的家人卻繼續去上班，完全是考驗人性的策略。短短一個多禮拜就擴散累積40個確診個案，造成數百人在家隔離、學校關閉。

芬蘭政府意識到事態嚴重性後，陸續推出各項便民的服務，舉如：新冠病毒諮詢專線116、117、駕車得來速「Drive in」檢驗通道，疫情進一步惡化時也會減少或關閉首都的大眾運輸系統等措施，為得就是快點挽救失控的疫情。

疫情告急，芬蘭宣布進入國家緊急狀態

芬蘭當局自二月中旬至三月上旬這段期間，針對疫情喊出的「我們準備好了」，其實根本漏洞百出。從承認需要改進，再至蓋牌不驗輕症，希望將醫療空間留給重症及70歲以上的老人，類似整個歐洲「佛系防疫法」的縮影。

延宕至3月16日，芬蘭政府終於宣佈進入國家緊急狀態，訂立了19項緊急立法：禁止10人以上聚會、關閉各級學校並採遠距教學，關閉公共娛樂設施、關閉疆界、鼓勵企業員工在家工作等。並依國家緊急狀態法公布：政府投入50億歐元經費以支持企業，以及對市政、社會和醫療保健費用的紓困支持，芬蘭防疫才總算跟上腳步。

這期間芬蘭人民歷經恐懼不安、搶購囤積衛生紙與乾貨，甚至有不肖人士假藉新冠肺炎調查，向老人詐欺2000歐元的社會案件。

Photo credit: @陳煥雅 許多商店也在門口貼上暫停營業的公告（Photo credit: @陳煥雅）

至今芬蘭防疫仍缺乏「主動積極性」。現任芬蘭總統紹利・尼尼斯托（Sauli Niinistö）在三月底，禁不住公開發表一篇名為「Nyrkin」的諫言信致總理馬林，信中強調芬蘭政府應盡速組織「COVID－19專業危機小組」查明問題所在、獲取資訊、收集公共和私人專業知識。並彙報給政府，讓政府能並提出因應措施。

疫情失序：「防疫」 vs. 「隱私」哪項更重要？

疫情擴散的主因，可以歸咎有許多不遵守政府緊急動令的民眾。不顧公共聚會之限令，執意前往渡假勝地旅遊，造成群聚感染；甚至更有拒絕服從國家緊急限令的叛逆老人們。

Photo credit: @陳煥雅 即使許多商店因為疫情關閉，還是有不少人在廣場上的露天帳篷外享受咖啡（Photo credit: @陳煥雅）

這些光怪陸離的現象，都不是我先前認識的芬蘭，但居然全在我眼前發生。不僅芬蘭如此，而是全歐洲都呈現這種失序狀態。

近期芬蘭交通部長提出透過電信app，追蹤新冠肺炎感染者以作為防治措施的根據，在追求個人隱私的芬蘭當然引起民眾申訴。儘管國家安全總長強調此舉沒有違法，但對於沒有經歷SARS事件的芬蘭民眾，由於沒有經驗才輕視這個看不見的敵人──病毒。同時「公民自律」與「獲得正確資訊」，在這場世界公衛保衛戰上顯得格外重要。

Photo Credit : 英語島雜誌 芬蘭政府透過手機簡訊，讓民眾可以即時收到緊急限令等資訊。

就四月近期進行的民調顯示，馬林總理的防疫措施逐漸受到民眾肯定，其所屬政黨社會民主黨（STP）的支持率在一個月內上升3.3％。這是好消息，但仍存在許多芬蘭專家與政府防疫不同調的現象，及經濟上的隱憂。一向擅長長遠縝密規畫的芬蘭，在這場公衛保衛戰裡還需要更多彈性與應變能力才行。

現在世界各國紛紛仿效「芬蘭式社交距離」，然而芬蘭人民此刻迫切需要學習的卻是「自律」、「盡可能地待在家中，減少社交外出，不要隨意群眾聚集」。隨著天氣逐漸變暖和，春暖花開，5月1日迎來芬蘭最大的慶祝節日之一「勞工節」，加上六月仲夏節的到來，屆時人心浮動，可能又會引起一波感染。

芬蘭航空員工，暫時摘下翅膀投入救護工作

目前有少數芬蘭地方政府向裁縫師訂製布口罩，分送給家庭護理工作人員使用。他們瞭解布口罩的防護效果有限，但仍勝於完全不使用口罩防疫。此外，芬蘭政府徵召兩家國內企業投入呼吸防護面罩的生產行列，預計五月開始大規模生產朝自給自足的目標邁進，以應付每日龐大的數量需求。

奧盧大學醫學院教授及主任醫生Petri Lehenkari，都發聲呼籲芬蘭民眾除了洗手消毒，最好也戴上口罩防疫。若未來再有疾病再度大流行，或意識到自己可能有流感症狀時，說不定我們見到的奇觀景象，將會是保護自己與他人而戴著口罩外出的歐美人士。

航空業在這次新冠肺炎疫情中受創最重，許多空服員失業放無薪假。芬蘭航空的空服員更當起醫院護士。對此芬航表示因許多員工都接受過衛生部門的培訓，其中有67位員工對Mehiläinen醫院提供的就業機會有興趣，其中一部分更開始在該醫院工作，待無薪假過後再返回公司上班。除護士工作外，芬航亦協助員工在這段期間轉職從事企業管理、數位服務以及個人助理的工作。

瘟疫終會過去，我們該學會什麼？

全球化的世界，考驗每位世界公民的公德心與愛心，永遠沒有最好的防疫辦法，只有適不適合自己國家的方法。奉洗手消毒為圭臬的歐洲「佛系防疫」少了恐懼，卻多了死亡機率；亞洲密不透氣的「嚴密防疫」，少了感染者卻也少了人與人之間的同理心與尊重，還多了苛責、汙名化他人及謾罵。

保護彼此的「口罩文化」，雖保護疫情人心卻顯得疏離遙遠，團結之餘，人與人之間也要彼此體諒與保有柔軟的心。相信這場世界保衛戰過後，會徹底改變歐美國家對許多事物的看法。就如同17年前的台灣，在SARS疫情過後，提升國家公衛政策與相關醫療資源，並在新冠肺炎爆發初期就成功遏止疫情擴散。

此次新冠肺炎疫情的衝擊，使得我們每一個人擁有重新省思社會核心價值的寶貴機會。以往我們一味追求「總體經濟成長」以及「個體物質享受」，長期犧牲環境生活品質，甚至忽視親情、精神健康的重要性，進而慢慢提升至從謾罵與不信任。

在恐懼中看見人們真正的需求，重新建立良好的飲食衛生習慣，打造強壯體魄與免疫力，重新檢討人類與環境、生態如何和諧共存的關係，以及疫情造成許多人面臨無薪假與失業的難題。如何保有思考彈性及轉業計劃，我想，這些都是新冠肺炎給予我們寶貴的一課吧！

Photo Credit : 英語島雜誌

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航