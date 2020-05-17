《職能治療師泰迪的42道教養心法》：如何培養孩子的「挫折忍受度」？

文：周晉逸

您家中的孩子是否常因為積木模型組裝不好、遊戲時輸了、與人互動溝通上不能順己意，抑或是比賽輸了，便會轉身不玩或大發脾氣呢？又或是稍微遇到難度較高的遊戲，或未曾碰過的事情，便站在一旁躊躇不前呢？家長們常常將這類行為的表現，歸咎於孩子沒耐心，所以才會有愛生氣等情緒表現。但孩子每當遇及較為批評式的言論，或是遇到不順心的狀況時就難以接受，原因真的有這麼單純嗎？

人的一生當中不可能一帆風順，做為父母我們都希望孩子在面對未來，能夠正向面對大大小小的挑戰，且有條不紊地處理各式壓力或緊張情緒。但是挫折忍受度需要後天訓練與反覆經驗積累的，爸爸媽媽們千萬不要認為這只是眼前小事，隨著孩子年齡增長自然就會學會調適。日後遭遇挫折或面對新環境時，可能容易更顯得焦慮、緊張或易怒。

了解孩子對事情的看法

孩子會認為自己表現不好而感到難過、出現情緒潰堤等負面情緒，主要多不是由於挫折事件的本身，而是孩子對於這件事的看法與想法。

其實父母親自身面對問題的心態至關重要，正視眼前的困難與癥結點，觀察下一步可以做些什麼。若家長面對問題與麻煩都習慣於先擱置，或一遇到突如其來的意外就破口大罵，甚至是以拖待變，孩子自然容易有樣學樣，遇到困難第一個浮上腦海的方式，就是採取逃避的態度，拖過一下是一下。

作為家長我們得學會以身作則，不要擔心在孩子面前出錯、犯錯很丟臉。當我們能夠毫不避諱地去分析這次的錯誤，並和孩子討論您是如何持續嘗試，並找到解決方法的跌跌撞撞的過程時，告訴孩子們這些感受，並不是只會發生在你身上而已，孩子更可以確信自己也可以像爸爸媽媽們一樣，逐一面對問題並解決它。

從小地方就該開始準備，而不是在孩子情緒崩盤後，家長才想著該如何收拾

找出最適當的挑戰很重要，家長平時就應該給孩子適時的挑戰，在孩子能力範圍內所及，鼓勵孩子多做一些，當孩子達到目標，別吝惜給予鼓勵與稱讚，也讓孩子從中獲得成就感，相當有助於孩子自信心的提升。

過程當中受挫，孩子當然可以把情緒發洩出來，學會如何表達很重要，即使是爸爸媽媽們遇到無法順利處理的公事、煩心的事積累，可能也會有生氣及哭泣的情形，更遑論孩子呢？

常見孩子在遊戲輸了之後大吵大鬧且生氣，會建議家長充分進行事前溝通，與引導孩子正確心態很重要。例如您可以這樣說：「弟弟／妹妹你說想玩大富翁，爸爸問你哦，等一下我們四個人一起玩，會不會有四個第一名？」

孩子過去若已經有玩過的經驗多會回答：「怎麼可能！有人會破產沒錢、有人會變成大富翁一直買房子」，我們都知道運氣和好的策略都會影響遊戲結果，引導孩子自己說出遊戲當中可能有人贏有人輸，任何人都有可能扭轉局勢這點很重要。當結果不盡孩子的意時，也較能夠坦然接受。結束之後也別忘了讓孩子表達今天的各種情緒，協助孩子能做正確的情緒管理。

沒有獨自面對挫折的孩子，是難以學會找出最合宜的問題解決能力

適時地袖手旁觀是門大學問，讓孩子找解決辦法。舉一狀況劇讓家長們參酌：您的孩子是否有在餐廳打翻水、打翻餐點或打破了杯子的經驗？當桌面杯盤狼藉、飲料灑落一地，作為家長您會怎麼處裡呢？

有些家長第一時間可能是指責孩子，說我剛剛不是提醒過你，還是您都親自幫孩子處理當下局面，並向店家道歉呢？較為理想的做法應該是要帶著孩子想辦法，一起收拾擦拭與清理，共同去向老闆道歉，甚至家長若已經有在給予孩子零用錢了，爸爸媽媽們幫忙賠償一部分，孩子也理應拿出自己的零用錢去做賠償。

因為爸爸媽媽已經提醒再先了，不要在餐廳裡奔跑或把碗盤推進去一點，但孩子仍然沒有遵守與注意。讓孩子學會承擔後果，這也能幫助孩子去思量往後面對問題，要如何才能善後與理出解決策略，而不單單是站在原地說我知道錯了。

現今家長們愈生愈少，對於孩子總是呵護備至，凡事都幫孩子打理好，也急著滿足孩子的各類需求，深害怕延誤到孩子，無形之中造成孩子一旦有需求或情緒上沒有被滿足，就覺得倍感挫折。自然而然當孩子反覆感覺到困難受挫、需要獨自面對挑戰時，第一個想到的方法就是逃避它。

當孩子面對挫折的經驗不足，家長卻想要孩子能獨自從失望、困境中學會站起，實在是強人所難

孩子面對挫折時，第一步我們應該試著同理孩子的生氣與難過心情，幫助孩子認識和覺察到當下帶給他的情緒與挫折。許多爸爸媽媽們在孩子面臨挫折或做不好時發脾氣，態度非常強硬、不耐煩，或是嘴上說：「別人都可以、這又沒有什麼、這有什麼好哭的？」均無助於緩和孩子當下的情緒與培養挫折忍受度。

當爸爸媽媽們習慣於一出現狀況就先責怪孩子，孩子會更容易萌生放棄念頭且愛發脾氣，甚至容易使孩子對自我價值產生懷疑。學習用正向言語取代指責，不過度批評，適時的協助，孩子才能漸漸有耐心。盡可能不要一開始就去挑剔孩子不好的部分，先著眼描述好的部分，讓孩子有成就感之後，才接著講不理想、可以再加強的地方。

第二步，分析過程、原因及該如何修正，可能是因為鬼抓人為什麼每次都是自己孩子當鬼、大富翁都沒有拿過第一名、明明很認真寫作業了卻總是被嫌棄寫得不好看，下次再進行時有哪些方式是可以改變及學習的。討論過程中請家長主動釋出給孩子理解「爸爸媽媽知道你已經很努力了」的訊號。

舉一家庭中常見的狀況劇：在孩子寫完作業後，家長在檢查孩子作業的時候常會說：「這邊寫錯了、這行歪七扭八，擦掉重寫！」鮮少有家長能夠說：「弟弟／妹妹你這一行寫得很漂亮、端正，我希望旁邊這行也能夠和它一樣」。

最後提醒爸爸媽媽們，3至4歲是培養挫折忍受力的關鍵時期，同樣的問題其實有多種解決方式。學習羅列出各種方式的優缺點及可能結果，才能夠成為孩子日後帶得走的能力。

相關書摘 ▶《職能治療師泰迪的42道教養心法》：孩子幾歲開始學「握筆」比較適合？

書籍介紹

《職能治療師泰迪的42道教養心法》，沐風文化出版

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作者：周晉逸

父母到底該如何克服難關，讓孩子與自己都能擺脫焦慮的情緒？

身為兒童發展促進專家，同時擔任《媽媽經》、《媽咪拜》、《女人迷》等等親子或女性平台駐站作者的泰迪(周晉逸)職能治療師，依多年實際診療經驗，將新手爸爸媽媽正身處其中的難題分類並列舉出42項，再以「專業職能知識」與「實際舉例」處理搭配的形式，隨著寶寶的身心發展脈絡一步一步去做延伸，提供育兒各種有效建議與訓練方式。

請各位爸爸媽媽不要洩氣！你不是不夠努力，只是還沒用對方法！此書不只提供育兒守則，更可以當作工具書、甚至說明書般的使用，希望多少幫助各爸媽疲憊與迷望的心情，發展與寶寶親密融洽的「心」關係。

Photo Credit：沐風文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航