《在傷口上重生》：大馬「五一三種族衝突」後，馬來人、華人、印度人之間和睦的光景再也回不去了

哈山，1945年出生於馬來西亞吉打的一個印裔穆斯林家庭，自小在檳城長大。19歲時，他自高中畢業，次年隻身來到吉隆坡，在當時僅有的一家商場——羅賓遜百貨商店（Robinsons Department Store）工作。四年後，他在1968年加入國家電影局。

1969年五一三事件發生時，他年僅24歲，就住在甘榜峇魯的禧路 （Hale Road）。

證人口述：國家電影局員工哈山穆塔里（Hassan Muthalib）

採訪時間：2017年7 月1日、2017年8月12日

記錄/撰寫：覃心皓、傅向紅

中譯：鄧婉晴

當年，我只是個不理政治的年輕人

1969年，我在國家電影局（Filem Negara Malaysia）工作，主要職務是為電影配字幕。我還記得5月13日當天早上，我和幾位著名導演和編劇在剪接室工作，他們在議論著傍晚可能會有一場遊行，向民主行動黨和民政黨示威，因為他們在全國大選拿下多個議席後舉辦的勝利遊行對馬來人不敬，包括爬上羅里（貨車），對著馬來人露出屁股，叫他們「滾回鄉下」。（註釋一） 他們打算在拉惹慕達路（Jalan Raja Muda）拿督哈倫伊德利斯 （Datuk Harun Idris）的豪宅聚集，那條路的一端就連著秋傑路 （Jalan Chow Kit）。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為吉隆坡秋傑市場（Chow Kit market），1969年的五一三事件爆發的地帶之一。

我當時住在甘榜峇魯的一端，很靠近禧路的華人店屋區。那裡的馬來人居住在一邊，華人則住在另一邊。在華人區那頭，也就是我住的房子正對面，有一條很小的砂石路，就是今天的蘇丹伊斯邁路 （Jalan Sultan Ismail）。

那時候我對政治一無所知，只是個年輕人，剛剛來到吉隆坡，一心只想賺錢找吃，甚至不知道自己的人生應該追求什麼。

5月13日當天，我們如常上班。（起初）街上的氣氛並沒有緊繃，也沒有暴動，但大約下午3點，我開始聽到謠言說，「衝突將會發生」。我的老闆吳明發先生（中文音譯，Goh Meng Huat）——他是葉亞來的後裔之一——勸我們「最好早點回家」。於是我坐在同事的摩多車後座，一起回去甘榜峇魯。在我們差不多到孟沙路（Jalan Bangsar）時，我看見兩個華人男子騎著摩多車越過我們。坐在後座的人，不斷用手勢示意路邊的店主拉閘關門。

我大約5點回到家，但我很想知道遊行怎樣了，也想看看拿督哈倫家裡的集會，因此準備再次外出。我一離開家門，來到大馬路，就看見一個騎著摩多的華人男子在路上飛馳而過。一些馬來青年對他拋擲各式各樣的東西，他都一一躲開，然後從我身旁飛過。看見這情況，我決定留在家裡，打開電視追踪新聞。我們看到東姑阿都拉曼的演說，他頒布了全國戒嚴令。

那天晚上，我們依然不知道到底發生了什麼事。很多陌生人在我們家周圍聚集，路燈全部熄滅了，烏漆麻黑，伸手不見五指。我們站在陽台，家裡只有一些石頭和瓶子可以當武器。在禧路，一眾年輕的馬來人聚在一邊，華人聚在另一 邊，互相叫囂，但是沒有人越過那條馬路衝到對方的陣營。有馬來人燒華人區的排屋，燒的時候還有人在裡頭。整整一個多星期，人體燒焦的味道漂浮在空氣中，非常可怕。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為1969年5月17日，吉隆坡自13日發生種族衝突事件後的場景。

餓得抓起加央罐頭打開就吃

那天晚上，我們不知道可以做什麼，害怕得連睡也不敢睡。第二天早上，也就是5月14號大概10點，兩輛吉普車停在我們家門前，車上的製服人員下車後，沒有任何事前警告，就開始向站在路對面的華人開槍。我想他們是接到了特別指令才這樣做的，因為馬路的這一端也有同樣是在戒嚴時期還站在路上的馬來人，他們卻視若無睹。

那天下午，政府實施解嚴，讓人們可以回家或買食物。我站在大路，看到我們家後的河岸對面，有一個寮屋區。我看到一個華人老太太，大概50多歲，不太能走路，在她要越過砂石路走進村子的時候，一個看起來只有12歲左右的馬來男孩，拿著巴冷刀從她背後砍下去。她就這樣整個人跪倒在地上。我沒辦法再看下去，只能快快回到家裡。

很多之前滯留在外的人，都終於回到家。我的一個朋友回家的時候，手裡拿著一個拗彎了的水管，（看起來）像是用來打過什麼人。但其實，他是一個個性很好的男子。

我們沒有東西可以吃，所以只好出去，在禧路街尾闖進一家華人雜貨店。我們用手抓起所有拿得到的食物，我拿了一罐加央（馬來西亞常見的甜點材料），開了罐子就直接吃。一個朋友拿了米粉回家，但沒有人煮過米粉，沒有浸泡就直接開煮，結果煮出來像是一堆電線。也有人去追抓一個（馬來）阿姨的雞。我們相當幸運，因為不久之後，附近一家馬來店就開門營業，我們才有吃的。

路上到處是帶著武器的警察巡邏。一兩天過後，我帶著相機走去秋傑路拍照，也沒有被警察或士兵阻止。我聽說在路的另一端，很多馬來人在華人區被打死。 （聽到消息後） 我們在甘榜峇魯的清真寺聚集，很多人在排隊簽名拿步槍。我看到一條長長的隊伍，但我沒有報名。

Photo Credit：AP/達志影像 五一三事件爆發後，馬來西亞官方出動了軍警巡邏。

警局走廊都是槍和鐵棒

我們在家裡藏了好幾把巴冷刀（開山刀），以防萬一。有一晚大約凌晨3點，便衣警察突擊我們家，要找外地人口。我立即把那些巴冷刀藏起來，放到窗外的廁所屋頂，再用帆布蓋起來。

我們被要求出示身份證。因為有些睡在陽台的人，不是本地人，我們也不認識他們。一開始這間房子只有我們四個人住。那些外地人全部非常年輕，最多25、26歲。他們全都被警察帶走。好笑的是，我當時身上其實沒有身份證，還好警察忘了問我。

大約一個星期後，我和朋友一起去甘榜班丹（Kampung Pandan），我的馬來武術（silat）師父的家。他告訴我們，他們將要去八丁燕帶（Batang Berjuntai）見一位巫師，取得紅色腰帶（註釋2），以防衝突又再發生。我決定跟著去。我們到怡保路（Jalan Ipoh）和冼都路（Jalan Sentul）的交界處，準備在戲院隔壁的華人店屋外接另外兩人上車。但那裡的華人見到我們在那裡， 一定是太害怕了，有人到我們站著的地方對面的冼都警局報案。那裡的警長接到報案，親自出來要我們跟他回警局。

他的部下在我們車裡找到一把短劍，那是我的馬來武術師父給我們的護身符，宣稱可以令人變得刀槍不入，還有一些檸檬。我們被盤問了三個小時，也告訴了他我們要去哪裡，以及為什麼要去那裡。在警長通知甘榜峇魯的村長後， 我們終於可以離開。在我們走進警局的時候，我看到走廊上都是被充公的槍和鐵棒，數量無法估計。

Photo Credit：AP/達志影像 1969年5月21日，馬來西亞軍方派發糧食救濟在13日爆發種族衝突事件後失去家園的災民。

國家電影局的片子被銷毀

五一三事件發生以後，國家電影局的總幹事設立了一個行動室，召集了一支團隊到街上，用35毫米的膠片進行錄影。他和其他各個族群的高階職員，每天輪流，每幾個小時就在簿子上記錄當天發生的事。實際上，錄影師有拍過幾段打鬥的場景，但後來有人告訴我，有關部門銷毀了那些影片記錄。

這個電影局的總幹事，也是我後來的導師。他曾經是136部隊的成員，思想獨立開明。然而當國家行動理事會在1969年成立以後，他就被要求提早退休。五一三事件以前，他有權決定國家電影局應該為國家拍什麼樣的影片；但是在五一三事件之後，新聞部成了影片主題的最高決策單位。

我們在事發一個星期後就回到公司上班。一個住在甘榜格靈芝（Kampung Kerinchi） 的同事告訴我們，有一個老爪哇男人懂得做護身符。那時候的甘榜格靈芝是一片森林，晚上去那裡是很可怕的。我們從他那拿到這些護身符，而且真的很靈。戴著它，我們感覺什麼都不怕。

在甘榜格靈芝，一個朋友也遇到一個老人，老人預言說未來將不會再有馬來人和華人的衝突。他的預言是對的，因為在1988 年，更大的衝突發生在巫統黨內的A隊和B隊之間，之後還有烈火莫熄。如今的政治衝突更糟。

今天的馬來人已經不再是六〇年代的馬來人了。新經濟政策劇烈地改變了他們的文化，也把他們變成了資本家。如今他們很多人貪污腐敗，甚至欺騙自己的族人。

國家電影局自1964年創立以來，無論是華人、馬來人、 印度人、歐亞人還是歐洲人，都和睦共事，毫無問題。大家就像是一家人，一起出遊，進行本地拍攝，到彼此家裡做客。在五一三事件之後，這樣的光景已經不再。隨著種族主義抬頭，我也在1995年正式離開國家電影局，提早在49歲退休，因為我再也無法在這部門成長，或有更多貢獻。

在五一三事件以前，我們看到馬哈迪醫生寫給東姑的信，以影印的方式在馬來人社群之間傳閱。我不記得我們是怎樣拿到副本的，但我肯定那是（有人）故意散佈的。現在回想，早在國家行動理事會啟動時，我已經開始看出許多端倪。五一三事件是一場計劃好的政治謀反，要踢東姑出局， 因為他被視為迎合華人。這在東姑自己的訪問和國外的秘密報告中也得到了證實。東姑並沒有允許華人在大選後進行勝利遊行，但有人在他背後默許事情發生。

註釋：

根據哈山口述，「滾回鄉下」的馬來文原文為 「balik kampung」。 原文是 selendang merah，是一條綁在腰間的紅色腰帶。馬來傳統信仰相信它能保護肉身免於傷害。

延伸觀影：

以下為哈山穆塔里在2019年接受馬國媒體R.AGE採訪的影片

書籍介紹

《在傷口上重生：五一三事件個人口述敘事》，Gerakbudaya文運出版。

作者：五一三事件口述歷史小組 編

這部回憶錄記載了真人真事。

十九個口述故事，記載一個時代的創傷記憶

《在傷口上重生：五一三事件個人口述敘事》收集了19個，由26人口述的五一三故事。所謂五一三，是指馬來西亞在1969年第三屆全國大選後第三天爆發的一場街頭暴力事件。雖然暴動只維持短短兩週，卻改變了許多人的生命和國家的發展路徑。

口述者包括死難者家屬、親歷者以及警官。這場突如其來的災難，半個世紀以來，在他們心中留下了怎樣的創傷印記？他們又如何與之展開一生的內在對話？在多元族群的社會中，我們該如何和平共存、共處？創傷後的和解之路又該如何開啟？本書除了嘗試記錄，更希望透過口述者一次次的述說，讓療愈與對話變得可能。

黃錦樹推薦序

由“五一三事件口述歷史小組”製作整理出版的《在傷口上重生：五一三事件個人口述敘事》在各方面都是個創舉，因為五一三事件一直以來在學術上幾乎是不可觸的，口述史在大馬也還是個相對陌生的形式……這批口述證言數量並不多，但得來不易。畢竟回憶重大傷害如同撕開已結痂的傷口，因此採集受害家屬的證言本身面臨嚴峻的倫理考驗。

為何說？為何不說？這都涉及說故事的倫理，及​​個人對歷史的責任。因為未曾經歷者沒有權力做證言。

Photo Credit：Gerakbudaya文運出版

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元