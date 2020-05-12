穆斯林的身後人權：全球疫情肆虐下，土葬還是火化？

文：Rania（畢業於政大阿拉伯語文學系、以色列特拉維夫大學衝突管理研究所。於中東旅行、進修、工作數年，足跡遍布突尼西亞、埃及、杜拜、黎巴嫩、巴勒斯坦與以色列。去年於FlyingV募資平台發起「和平之樹 - 重建農民的橄欖家園」計劃。現為「綠中東」負責人）

新冠病毒起於去年12月中國武漢，隨後橫掃全世界。至今有近370萬例確診、25萬多人死亡，多集中在美國與英國、西班牙、義大利等歐洲國家。面對全球大瘟疫，各國政府積極防疫的同時，也開始必須謹慎處理病毒罹難者的後事。畢竟，誰都不想讓病毒「死」恢復然，再感染家屬、醫護，或禮儀人員。

新冠病毒罹難者大體，該如何處理？

在疫情影響下，台灣政府以「火化大體、簡化儀式、少人群聚」為原則來處理後事，但其他國家呢？

3月23日，英國國會對新冠病毒法案（Coronavirus Bill）內容進行激烈的辯論。原法案授權政府無須醫院批准或家屬同意，即可火化病毒罹難者遺體，造成國內的穆斯林與猶太團體強烈反彈。事隔一週，阿根廷政府逕自火化一名猶太罹難者大體，引起譁然。又過幾天，突尼西亞比塞大省（Bizert）出現大型示威，要求政府火化即將入土的病毒罹難者大體，防止疫情擴散，但受警方以催淚彈武力驅離告終。

4月中，斯里蘭卡政府強制火化三具穆斯林遺體，不僅遭其家屬強烈抗議，更引來世界人權組織嚴厲批評。

火葬還是土葬，為何如此分歧？

誰反對火葬？為什麼？

伊斯蘭與猶太教禁止火葬。

「你對火葬什麼看法？」我問了認識多年的黎巴嫩穆斯林朋友約瑟夫。「現在很多人選擇火葬，但這實在太可怕了，我希望我死後身體是可以被完整保存安置的。」伊斯蘭葬禮（al- Janazah）有三大基本原則：

第一，有別於現代火葬、樹葬、海葬等選擇，穆斯林謹遵土葬 [註一]。

第二，相較華人排場隆重的厚葬，伊斯蘭強調不論生前或貴族或平民，一律薄葬、速葬。穆斯林後事從簡，死者大體在清洗（ghusl）後，會由一條白布（kaffan）完整包裹，然後移至墓園進行集體祈禱儀式（salat al-janazah），並在24小時內入土為安。

第三，伊斯蘭要求尊重大體。先知穆罕默德曾說：「折斷死者的骨頭，如同在他生前折斷它一般」。見大體，如見其人，所以伊斯蘭也不鼓勵捐贈大體或器官，更不可以火燃之。此外，穆斯林普遍相信往生後，身體與靈魂仍能感應彼此，所以火化軀體之痛苦對他們是極度恐怖的。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

土葬會擴大傳染？世衛WHO怎麼說？

為避免恐慌，世界衛生組織（WHO）公告只要不接觸或親吻大體，土葬和火葬皆合乎衛生安全標準，不會傳染。於是，英國國會在激辯後修改原法案，開放土葬，尊重穆斯林與猶太團體的宗教信仰。

美國——目前帳面上全球疫情最嚴重的國家——也尊重死者家屬土葬之意願。北美伊斯蘭教法委員會（Fiqh Council of North America）進一步說明，若礙於感染疑慮而不便清洗大體，可改由土淨（tayammum）來清潔 [註二]，並開放線上直播祈禱儀式，讓因受人數限制而無法到場的家屬遠端參與，作法彈性合乎時宜。澳洲伊瑪目理事會（Australian National Imams Council）同樣也允許將罹難者大體放入防滲密封的塑膠袋中，再入土埋葬之變通作法。

但另一方面，雖然世衛已准許土葬，中國與斯里蘭卡仍堅持火化病毒罹難者大體，造成其國內的穆斯林社群極度憤怒與恐慌。台灣則根據衛福部的《嚴重特殊傳染性肺炎感染管制措施指引》，以火化為主，但「特殊情況」下可入土深埋。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

願所有的信仰都能尊重以待。在衛生條件許可下，尊重亡者信仰，讓家屬寧靜莊嚴地送至親走完最後一程，或許是在這場無情瘟疫下，我們有情眾生能給予的最大祝福。

註解

若罹難者於海上身亡，且無法全屍上岸下葬之特殊情況下，則可以海葬。 根據古蘭經，土淨是指在沒有乾淨的水源時，穆斯林改以純淨的沙土來清潔臉部、雙手後，再行禮拜的淨化方式。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航