《狗臉歲月》小說選摘：這群放牛學生，終將成為大人沽名釣譽的祭品

文：陳胤

我在榕樹下踱步。今日受「杜鵑颱風」影響，風吹得急，樹枝沙沙作響，塵土與落葉滿天飛揚，我盡量以背風的方向行走，瞇著眼睛，我枯瘦的身體竟有飄然的感覺，幾次風較大時候，有點想回辦公室休息的衝動，但因沒有雨，甚至還有詭異的陽光從枝葉間透進來，一方面顧及新生還是盯緊些較好，另一方面也想到避免讓人又多個構陷的罪狀，於是很快地，我打消念頭。

昨晚，為老楊的事弄得灰頭土臉的，到現在還是疲憊不堪。

昨天下午第一節課，是老楊的英文課，聽同學說，上課不久，他就叫班上自習，然後自己坐在椅子上看起報紙，看著看著，竟趴在講桌上睡著了，同學們見狀，有的人就在底下竊竊私語，還有人模仿老楊的打呼聲搞笑，此時，坐在講桌前第一個位置的小宏，受同學的鼓動，竟用手掌屈成傳聲筒，不斷地低聲向老楊叫著「老猴！老猴！」，叫到全班哄堂大笑，老楊驚醒後，知道被戲弄了，惱羞成怒，隨手拿起課本用力丟向小宏，然後破口大罵……小宏嚇哭了，下課才發現眼角流血，有些撕裂傷，同學帶他去醫務室包紮後，已無大礙。

問題是，這些小子竟沒向我回報，直到晚上我接到女王的電話，才知道詳情，女王說，家長打電話給她，很生氣，說已去醫院驗傷，如果學校的處置沒讓他滿意的話，就要去提告，或者以暴制暴，所以女王就找老楊、家長會長、代表會主席、鍾主任、阿安老師與我，一行人大陣仗，趕緊提一盒高級水果登門道歉，所幸女王口才好，腰又夠軟，好說歹說，家長接受了。

事情算是圓滿了結，但晚上這樣一搞，累翻了。

剛開學看見課表，發現老楊是吾班英文老師時，當下直覺不可思議，他是補教名師，長期都帶好班教好班，怎麼會下凡來教我們後段班呢？

後來聽藺老說，才知道他準備這一年帶完國三後要退休，除了他的班外，其餘任教班級自願降級為後段班，本來想說這樣吾班豈不是賺到了，誰知他的降級，是為了擺爛休息，與上好班時斤斤計較成績的嘴臉相比，簡直判若兩人，我真的嚇到了，無法適應一個總西裝筆挺的人，可以這樣將自己的臉一刀兩斷，在後段班就變成如此不堪模樣。

但有人認為他很講義氣，沒選擇在好班擺爛，像飛機失事墜落前，選擇衝向無人之地一樣仁慈，或者，像一些人去醫院買個重病證明請長假待退。

我完全無法接受這種歪理與「義氣」，吾班是無人之地嗎？這些後段生，在他眼裡難道不是人嗎？而爛可以選擇爛一半，也算是台灣奇蹟吧。

我又想起，上學期，大概五月中吧，導辦貼出一張老楊兒子結婚的喜帖，許多同事紛紛送上禮金祝賀，照學校慣例，喜慶紅包都是看交情，包不包，包多少，自行決定，白包則是由人事統一強制收取五百元奠儀。老楊雖是前輩，但我與他沒私交，何況結婚的不是他，是他兒子，所以我就沒包紅包去。誰知，他辦完婚事回來，馬上翻臉，遇見我形同陌路，我主動向他打招呼，他連理都不理……我知道我得罪他了，會不會因此，他才故意向吾班擺爛來報復我呢？

我的白目行為，連藺老都搖頭：「你省這小錢，得罪了中X黨在柳河鄉最大跤[1]的選舉角頭，唉……」

我哪知啊？我只知道他開補習班而已，可見白目是天生的……

比起老楊，他姪子楊神，其實才是一顆可怕的炸彈。

是吾班太過調皮，也跟我一樣白目，才會去招惹「老猴」，誤踩地雷。楊神就不一樣了，即便不去招惹，也會自動爆炸，而且不定時，讓你無從防備。來柳中那麼久了，我還是無法解讀他喜怒無常的行為模式，超乎常人範圍，簡直神之子。我見到他總是畏懼三分，何況學生。

班長來跟我說，前天他又在班上玩起他的招牌遊戲，「嚇死人了！」她說，「一開始，生物老師剛進教室，我們向他行禮問好後就坐下，他看了笑笑，然後就叫我們起立，然後又坐下，又起立，又坐下，就這樣起立坐下一直喊，突然間就喊個不一樣的口號，連續兩個坐下，有人就做錯，逗得大家哈哈大笑，但是幾次後，突然他開始叫做錯動作的人到前面來，說要處罰，大家都以為在開玩笑，他竟然真的一巴掌打下去！我們都嚇壞了，他卻哈哈大笑，繼續要我們起立坐下……好幾個男生，都被他叫出去巴下去……」

這是他著名的恐怖遊戲，國一剛入學，不知天高地厚，都會被他「新生訓練」一番，但不是從此就免疫，三不五時，心血來潮他就會再來玩一次。心情不好時就大大不好玩了，他像是羊癲瘋發作，無預警直接就翻桌摔椅，保證讓你屁尿直流。

不過，平常上課，他會跟學生稱兄道弟，閒扯淡，然後，放牛吃草讓你鬧翻天也不管，所以天真的男同學，不會討厭他，反而覺得刺激好玩。有次我剛好在隔壁班上課，真的受不了，我猶豫一下還是跨過教室，故意當成沒老師在，大聲向學生開罵，事後再跟他道歉。還好，或許是我演戲成功，他沒記恨。

因有時他會開黃腔，女生就很討厭他，偏偏他又自命風流瀟灑，喜歡藉機接近漂亮女生，豬哥性帶很重，班上幾個早熟的美妹，常來抱怨「好恐怖喔！」。

阿華剛來柳中時，就跟我牢騷過：「那個楊神真討厭，看到我，還故意學我走路的樣子，連阿月與阿慈都學，他以為是老萊子娛親齁，恁祖媽就狠狠瞪他一眼！」

他的確長得還不賴，高大勻稱配上明顯的五官與微捲的頭髮，加上穿著也有型，不發作時，看起來頗有吸引異性的大叔魅力，對照矮胖禿頭的老楊，還真是無法將他們伯甥聯想在一起。

說也奇怪，他對異議份子的我，每次偶遇的短暫交談，總會刻意褒獎我：「讚啦！大家要像你這樣才行，他們都是一些術仔[2]，無啥潲[3]路用……」經常重複著內容，有時甚至離題，講到不知所云，而我又常陷入難以斷尾遁逃的窘境，他自得意滿地說：「哈，誰說要退休很難核准，我就跟他說，我每次看見人，就有殺人的衝動……哈哈哈，這樣他敢不准嗎？」

這種閃爍不定的眼神我很熟悉，表面與他哈啦哈啦，其實我是戒慎恐懼。但直覺他是聰明的，這樣的行徑，也讓上面不敢動他，這是高明的偽裝。

我的異議，對他而言，也是一種偽裝嗎？看見他，我便想著這個難解問題……

安頓班上學生午休後，獨自在班上前榕樹下踱步，是我這一年來的習慣。不同的是，去年在大樓西側，今年在東側；相同的是，陪伴我的都是坐立難安的後後段班級。

轉眼間，開學已過了一星期。前天，學校公佈了第一週整潔秩序成績，我新帶的班級，整潔第九名，秩序第十名，而全年級共十個班級。小愛在消息公佈時就來告訴我，雖牠表面上又故意調侃我一番，但我聽得見牠內心另外一個善意聲音：「恐怕你的災難又開始了！」。

我其實已有心理準備，他們那些當校長的，用的都是相同的手法，這不過舊戲重演罷了，只是有些不捨，對於這群和我結緣的、被體制棄置的放牛學生，他們終將成為大人沽名釣譽的祭品。我告訴小愛說：「早自習，午休，我幾乎全程陪著學生，而且我不覺得他們吵，最後一名，我也沒辦法……何況，這星期我只看到兩三位值日老師從班上走過……」

「是啊！把班級分成四、五段後再來比賽，這是什麼碗糕的比賽嘛！可憐的你，可憐的學生……」小愛說。

「對嘛，這才像人話。」我說：「不像學校說什麼鳥話──難道成績差，整潔秩序也跟著差嗎？」

「耶！耶！」小愛抗議我有「動物歧視」，動不動就以「鳥」作類比：「你不要老是把我們和那些假公濟私的貪婪鳥人……混為一談……」

話才說完，小愛警覺自己說溜了嘴，笑開了。我也開懷大笑。笑，無聲地迴蕩在班上前搖擺的榕樹下，蕭颯的風，瞬時吞噬了它。僅剩一支淒清的骸骨，獨自面對著生命的空茫。

早上，升上國二的舊班新導師，來問我小吉的事，讓我對教育又升起一股深沉的悲涼，關於人性，關於名利，關於體制，竟如此殘暴地加諸於一個弱勢者的身上……

小吉，是放牛班學生悲劇的典型之一。新生訓練第一天，他就缺席，第二天，第一節已過一大半，才在註冊組張組長的帶領下加入集合隊伍。她私下跟我說，他是個問題學生，家裡又沒人管，一位哥哥國小畢業即輟學，本來不願意來，幾經遊說才來校，她說小吉剛來就問：「班導，是男的還是女的？」她告訴他說是男的後，他就直搖頭，心裡好像說：「完了完了！」五十幾歲的張組長模仿維妙維肖的樣子，令人噴飯。

在隊伍中，我端詳一下小吉。個子瘦瘦小小的，約莫一百四十公分，臉也是小小的，連眼睛、鼻子、嘴巴都是，右側鼻翼與面頰交接處有顆黑痣，但眼神靈活，一副精明模樣；剛來的陌生，讓他有些靦腆，不過，任誰都可看出他潛力十足，日後必成為班上的要角。

開學後，果然立即大放異彩，出口成髒的江湖語言，與惡作劇的好動習性，讓他三不五時就要來辦公室向我報到，每每我問他，為何與人打架，他總說：「伊講話真?[4]！」

「你講話也真?！怎麼可以這樣就打人呢？他有罵你嗎？打你嗎？」我常狠狠如此訓他一頓。

「?」，在台語中通常用來形容動物發情的樣子，現在，小吉卻用它來表示人說話很嗆，想想，頗為傳神與有趣。其實在吾班，眾火爆型人物中，他只是個小跤的術仔，衝突中，他經常成為被毆打的對象，不服輸的性格，總是事後向對方嗆聲，要叫他中輟的哥哥去報仇，以致事情越演越烈。

因為，他家裡沒裝設電話，只有媽媽的手機，但又時常沒開機，所以很難聯絡到人，要進一步去了解他的家庭背景，變得有點難。

好心的訓育組長阿慈也來跟我說，小吉，國小是唸他哥哥服務的學校，聽說問題蠻大的，要我注意些。

過沒幾天，一個早上，我剛要去看早修，突然來一個彪形大漢說要找我，嚇我一大跳，以為我的白目又招惹誰了。還好，只是一場誤解。

他說他是小吉的阿伯，但不是親阿伯，是小吉爸爸的結拜兄弟，他好意地告訴我小吉的種種狀況，說小吉的爸爸在他國小五年級時即因病過世，家裡共九個兄弟姊妹，他排行最小，所以左右鄰舍都叫他「阿九仔」；姊姊們都嫁人離家了，一個哥哥國小畢業後即輟學在外頭廝混，而媽媽卻賦閒在家，整天與人賭博，不理家務，家裡生活開銷都仰賴嫁到臨鄉最小的姊姊供應；他說小吉雖不認識字，卻是個「奸巧」的小孩，很會說謊，「目神」銳利，表面上會對老師畢恭畢敬，骨子裡卻不是那回事，而且，手腳不乾淨，小學就時常有偷竊行為，他感嘆說，將來小吉必會像他哥哥一樣成為問題青少年，他要我盡量修理他不要緊，如果講不聽時，就抓他到他爸爸墓前罰跪—「他爸爸就埋在隔壁那裡！」他用手指著學校旁的公墓說。

小吉的阿伯是個卡車司機，目前住外縣市，不方便留下姓名與聯絡方式，要我以後有事可找小吉的姊姊溝通，說完給我她的電話便離開了，留下錯愕的我。

這樣一個陌生人，進來劈頭就對我劈哩啪啦說一大串話，甚至連他的名字都不知道，我能不錯愕嗎？他的話一直在我胃裡翻攪，有點消化不良。

如此的問題家庭，當然產生如此的問題小孩。所以，打架鬧事，與人嗆聲是司空見慣，任課老師常說他：「無彼个尻川，閣欲食彼个瀉藥！」──打不贏人家，卻又喜歡作怪，作業常缺繳，各項費用也繳不出來，加上偶爾順手牽羊的習性，致使他在班上人緣奇差，有一回，為了爭拿掃把與人推擠，而慘遭班上大哥們圍毆，還將他關入掃地工具儲藏間去。所幸有同學來向我報告，要不然恐怕會鬧出人命咧。

雖說他常被大哥們欺凌，但當他對於更弱小善良的同學，也會時常扮演施暴者的角色。弱肉強食，自然界殘酷的定律，也在國中後段班上演，你說，悲不悲哀？

輔導組長阿珠，上課時，喜歡開玩笑的她，無意間對愛吵鬧的小吉說：「看你，一副祕結[5]面祕結面的……」，沒想到這無意，卻星火燎原，從此，「祕結」就成了他的綽號，同學以此嘲笑他，也因此，「祕結」成為他與同學紛爭的亂源。於是，由互叫綽號所衍伸的衝突，一瀉千里，在吾班蔓延開來，舉凡「三八雞」、「竹筍蟲」、「紅糟肉」、「米粉頭」、「豬齒」……等等，不斷地上演一齣齣校園悲喜劇。

有一天，小吉與班上許多人在禽鳥園戲弄眾鳥時，他竟把一隻可憐孔雀的尾羽，狠狠拔起，同學們遂拿著鮮血淋漓的羽毛到訓導處告狀，當時的主任大聲公，一氣之下記了他一個小過。

屋漏偏逢連夜雨，下學期剛開學不久，竟發現班上午餐費遺失六千多元。幾經調查，毫無結果，但許多同學都暗暗指著小吉，說他最有嫌疑。

其實，根據我明查暗訪，最有嫌疑的，我不認為是他。但有些常與他對立的同學，因他國小有偷竊前科而反唇相譏，一些零星的衝突於是又展開。

事情總沒完沒了。

學期過了一半，他放學時，惡作劇弄壞了隔壁班同學的腳踏車，被索賠三百五十元，他付不出，苦主遂以五十元為酬勞委託班上小豐催討，小豐逮到機會以暴力脅迫還錢，那時已是上一天休兩天的小吉，索性就以此為藉口逃學。

那陣子，我經常看見他身上滿是瘀青，問他原因他也不說，只是低著頭。我打電話找到他媽媽，好不容易找到人，卻聽見媽媽說：「無法度，叫伊去讀冊，伊就毋去，拍伊伊嘛毋驚，無法度啦！」

訓導處的人說，他是聰明的，蹺課兩天後就會自動來學校，因連續三天未到，學校就可以舉報「中輟」，這樣或許順理成章就可解決掉燙手山芋，而我的心理是矛盾的，一方面希望他馬上消失以減少困擾與遭構陷的機會，另一方面，理智卻告訴我，他若中輟，以他的習性與家庭環境看，就等於提早毀了他。

此事件後，我嚴重告誡他，若不依規定來上課，將取消他的午餐補助，我也以此電告他媽媽，但當我在聽筒中恍然聽見沙沙的麻將聲，我知道，小吉撐不了多久，中輟，步上他哥哥後塵，是遲早的事。

學期結束了。我以為沒事了，誰知，這新學期才開始，幾個舊班的學生就跑來告訴我，小吉因偷機車被抓去關了，有些幸災樂禍的樣子。

鍾主任隨後也特地來告訴我這消息，笑笑的，還說小吉還當面在警局罵他媽媽。我卻板著臉孔說：「可憐啊！家庭已夠悲哀了，我們學校又沒有好好照顧他！」他悻悻然走了。當然我沒責怪他的意思，發發牢騷而已。

開學前，鍾主任奉命來與我溝通「留級」之事時，我就明白要他轉達上級：

「既然要強迫全校上第八節，對於那些不識字的學生，讓他花錢在普通班上自生自滅，是殘忍的；如果學校不強迫我上第八節，我願意花相同的時間，義務教他們，不收錢（因學校以沒經費作藉口）。」

結果，當然還是不行，惡補，老師與學生都不能有漏網之魚，這樣會群起效尤的……

那天，舊班新任導師，拿著一張中輟呈報單來問我一些小吉的資料：

「他爸爸呢？」她說。

「死了！」我說：「埋在學校旁的第一公墓。」

「你怎麼這樣清楚！」她淺笑著。

我也淺笑著，沒有再說話便離開了。

我的笑，其實是悲涼的，就像今日莫名的狂風，它自己也不知道自己的方向吧。

註釋

[1] 跤（kha）：腳，但此處語意為權力、勢力之意。

[2] 術仔（sut-á）：癟三，即「卑鄙、沒用的東西」。

[3] 潲（siâu）：引申為無聊、無用的事，加在詞句中使之成為粗俗的用語。

[4] ?（tshio）：形容雄性動物發情的樣子。

[5] 祕結（pì-kat）：便祕。

書籍介紹

本文摘錄自《狗臉歲月》，前衛出版

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作者：陳胤

台灣教育的「校園現形記」

麻辣鮮師與麻辣教師GTO的熱血教育從不存在現實中。

想在校園生存下來？

那只剩下醬缸文化與填鴨教育！

作者教學生涯中意外成為公視教改紀錄片：《魔鏡》的幕後腳本

2004年，九年一貫登場。同年公視的紀錄觀點，播出了教改系列紀錄片的首部曲：《魔鏡》，當中探討了台灣國中教改議題，片中觸碰了能力編班及考試文化等等問題，也揭露學校主流的升學主義價值，使得原本教育目的變成相當扭曲。

2020年，十二年國教已登場六年，會考已取代基測。小說《狗臉歲月》重磅問世，以小說筆法記錄下那荒誕且真實的教育現場，替已經十六年過去的台灣國中教育，留下一點蛛絲馬跡。

最貼近現實且充滿無能為力的國中教育第一現場

《狗臉歲月》中描述一名同時是國中教師，又同時是教改運動者的異議份子：蕭天助，他以實際教學行動，去衝撞抵抗傳統學校體制，試圖凸顯國中教育的荒謬與怪誕。然而當中卻剝開大小官僚、校長、老師、家長之間權慾、名位與私利的黑暗面。大人們展開道貌岸然的社交，把學校教育視為未來升職的跳板，更用加課、考試等等裹著糖衣的升學毒藥，理所當然的荼毒各個學生的未來。

作者本身即為歷經25年的國中教師教學生涯，從菜鳥代課老師做到資深待退教師，從老師做到「師公」，見證與參與過許多無力反抗，比小說情節還荒謬怪誕的教育惡夢，字字血淚且拳拳到肉。更與同事、家長、校長、教育局、縣政府展開一段幾乎沒有勝算的戰役，宛如大衛企圖扳倒巨人歌利亞般，然而結果事與願違……。

不只是上課下課而已，校園是醬缸文化的最初之地……

作者陳胤運用第一人稱觀點，以近乎絮絮叨叨的筆調，扮演著「蕭天助」一角，貼近敘述者也同時是旁觀者，在體制醬缸中有意識地抵抗，掀開與揭露教師界的虛假面具跟真實面貌。家長與民代間、老師與家長間、校長與縣府間，各方皆各懷鬼胎的進行一成不變的學校年度行事，只為了自身的利益。

無止盡的加課、惡補，假借各種動人的名稱，不管在校內校外，佔領了學生們的青春日常；還有一成不變的填鴨教育，與威權年代留下的思想教條，也透過形式主義至上的操作，讓學生在受教過程中，逐漸疏離我們的土地、母語與生活實境。

《狗臉歲月》在故事也旁及在地歷史與時事，點出當前國教失根漂浮，以及受政治牽連的亂象。因此，故事本身就是一段國中的歷史切面。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航