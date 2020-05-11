中原大學要求老師「課堂上道歉」，他說了什麼惹怒中國學生和校方？

中原大學生物科技系副教授招名威，今（11）日偕同民進黨立委何志偉出面控訴，他於課堂上提出「2019新型冠狀病毒來自於武漢」引發班上的中國學生不滿，被校方要求道歉，且道歉內容不可提及是「中華民國」的教授，記者會一出引發社會各界關注。雖然校方表示將針對招名威「以片面資訊引發社會對立及誤解之事」保留法律追訴權，不過教育部長潘文忠稍早也在臉書上力挺，稱自己是「中華民國教育部長」，也強調不容許矮化國格。

事情是怎麼爆發的？

中原大學生物科技系副教授招名威，今年3月13日在課堂上推測病毒源自於中國武漢等一席話，引發班上的中國學生不滿，寫了一封信給校長，導致校方要求他在學生面前道歉。

不過由於招名威第一次道歉時，強調他作為中華民國的教授、不會歧視學生，也說課堂上分享的除了專業知識之外，還有老師的個人經驗，也強調某些經驗因為不同文化、不同背景，可能「說著無心、聽者有意」，結果遭到校方第2次約談。

校方表示，招名威的解決方法「提油救火」，「道歉時還強調自己是中華民國的教授，不必在課堂上講，那邊有陸生，講完大家哈哈笑，就不好了嘛......」「我當然是中華民國台灣教授，但我今天針對陸生上課，何必去強調這個呢？那是不是所有陸生通通get out？這個會讓人家...…一些想法，這個代表你聰明沒有智慧！」

校方並要求再一次道歉，不然不排除提請教學倫理委員會處理。

招名威於是再次在課堂上道歉。

校方為何要求道歉？

根據《自由時報》，針對要求老師公開道歉，中原大學今日上午也做出回應。

中原大學表示，任何老師在課堂上，若有非專業或與課程無關之言論，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改進並加強輔導。

中原大學表示，課程調查小組檢視招名威老師上課影片及詢問當事人，證明招老師確實在上課時講述內容與課程專業無關，並有針對學生發表不適當的言論。中原大學一向重視教學品質，若有學生反應教學品質相關事件，皆會輔導處理。

校方並強調，中原大學為中華民國的大學，所聘任一老師皆受中華民國的保障，無庸置疑。最後，中原大學一向以營造友善校園為教育使命，校方保障任何國家或地區學生的受教權。也針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，保留法律追訴權。

《聯合報》報導，中原校方也公布一部分內容，指控招名威於3月13日的課堂上，說出包括「陸生吃毒奶粉」、「在座的各位可能吃得比較少，透過攝影機的另外一個對岸同學，他們可能吃得比較多一點，對的，你知道嗎，就是在講你們。」、「在餐廳收餐盤，大賣場收垃圾的人，都是中南美洲人，看起來我們好像比他們高階一點，因為他們收垃圾」、「我們都被人歧視，好歹我們只比白種人低階一點，白種人跟我們講話，你一定畢恭畢敬，相信我，你一定會」等涉及種族的言論。

老師道歉的內容是什麼？

招名威第二次道歉的內容，表示他第一次道歉提到中華民國，態度可能不是很好，迫於現實無奈，重新再道歉一次。

招名威也坦承，第一，他指新型冠狀病毒來自武漢，其實這個地點目前有待商榷；第二，他推測中國死亡人數可能不只上千人至少上萬人，與WHO的死亡人數官方說法也不符。招名威說，學術可以有討論空間，但目前資訊不足的情況下，妄下定論可能太早，至於造成大陸同學的不舒服，他感到抱歉；第三，他也表示在課堂上討論到亞洲人在美國可能會被種族歧視的事情，純粹是他以前在美國實際的經驗。

不過根據招名威今日最新臉書聲明，除了上述3點道歉內容，著重在校方要求他2次在學生面前為此公開道歉，且內容不可提及我是「中華民國」的教授，否則就是在製造「兩岸對立」。

外界關注的重點是什麼？

陪同招名威召開記者會的民進黨立委何志偉表示，「民主與自由，在我們的高教體系被踐踏」；中原大學校方公然以政治目的，干涉高等教育學術自由，實在令人痛心，在自己的國家，民主自由的社會，在自由學風的課堂，「連中華民國都不能說，連武漢肺炎都不能提，連防疫都不能質疑，這是什麼莫名其妙的事！？」

何志偉說，身為台灣的學校，中原大學沒有幫忙宣傳台灣的優點，卻倒配合著意識形態，來箝制自己的教師、約談教師，要求教師在課堂上公開道歉；台灣是自由民主的生活、多元包容的社會、重視人權與法治的政治制度，跟中國截然不同。大學要求不能說自己國家的名字，不但不合理，且毫無意義，因為這是無法掩蓋的事實。

何志偉要求，相關行政單位務必保障大學教師的工作權益，避免不當行政處分，教育部與所有行政部會更應提高警覺，監控與防堵中國宣傳攻勢，並協助校園、民間建構適當的防衛能力。

而對此，教育部長潘文忠也特別於臉書上發文，強調自己是「中華民國的教育部長」，以身為中華民國教育體系一份字為榮，也希望學校秉持這樣信念，自己支持教授在任何地方說「我是中華民國的教授」。

潘文忠強調，台灣要維護學術自由，學術交流是必要的，但不容許矮化國格。教育部也在臉書發文呼籲，各方應尊重大學及教師的學術自由。

中原大學有多少中國學生？

根據教育部大專校院校務資訊公開平臺，中原大學於108學年度，一共有281名大陸學位生，佔境外生23%，佔整體學生1.7%。

在學學生數 ：1萬6217人

：1萬6217人 境外學位生數：1215人，包括外國學生（420人）、僑生（192人）、港澳生（322人）、陸生（281 人）

而根據教育部2月12日提供的資料，108學年度上學期的陸生有8353人、港澳生有1萬677人，但能在管制前抵台的陸生只有892人，只佔全部陸生的11%，港澳生也只有2705人，只佔25%。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範