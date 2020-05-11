文：Ms Fanny 羅兆愉（「心切自療室」主理人、專業心理輔導員、英國註冊音樂治療師、大學講師）

好多人嘅阿媽都一樣，日哦夜哦、樣樣都要管。

「衰仔，放完學又去咗邊呀？」

「凍呀！，又唔着多件衫！」（你都未嚟得切反應，佢再嚟一句）

「碗湯凍晒啦仲唔飲，阿媽今日去買咗乜乜乜乜……對你個乜鬼腎……總之就係對乜嘢五臟六腑都好……」

一年總有幾日可以好來好去，至少母親節、阿媽生日，勉為其難咁忍下你，唔「頂」返你，當你是皇后千依百順。

回到日常，「知啦！得啦！唔好咁煩啦！」

「砰！」有房匿入房，冇嘅落街避吓，搵返自己的個人空間，遠離「煩」囂。

以為結咗婚生埋仔會唔同，但只不過是換了對白，煩氣依舊。一個事業有成的中年爸爸分享，他的媽媽在街上一直「哦」他拿着西裝不夠好而起皺摺，非常尷尬。

學了心理學，做多了輔導工作，明白了人之間的和諧相處需要有適當的「心理距離」。換句話說，是一個人擁有自己的勢力範圍，如同動物死守地盤，不希望人任意闖入自己勢力範圍。不熟悉的當然不能靠近，生你的那個阿媽又是否例外？

德國哲學家叔本華的著作《附錄和補遺》（Parerga und Paralipomena）中，有一個關於刺蝟的寓言故事。一個寒冷的冬天，有幾隻刺蝟聚在一起互相取暖，彼此越是靠近時，身上的剌就會刺傷了對方，然後分開。抵擋不住寒氣時，又會再次靠近，如是者相同情況反覆發生。經過幾次的經驗後，刺蝟終於找到了適當的距離。

人際關係中的刺蝟，稱之為「刺蝟困境」（Hedgehog's dilemma）。人想互相靠近，但身上的刺又會傷害了對方。

「為了維持適當的距離而產生所謂的禮節，人能感受到溫度而又不被刺傷的距離。」

睇到這個刺蝟故事前，記起我從前是用玫瑰花形容我與母親的關係，美得想靠近，但又會被刺到、受傷。 （俾皇后知道用刺蝟來形容佢，下場係？）

上面提到的禮節，實質是什麼？在我的工作、生活經驗裡，我認為是對彼此的一份尊重。

尊重，亦即是維護對方的自尊感，作用就像骨骼裡的軟組織，能連接着骨駱的彼此而又不會互相磨損。媽媽心裡固然知道就算佢生你出來，你也是個獨立個體，隨着日漸長大，遲早有自己世界。阿媽的「煩」有時是想要在你身上確定她作為一位十月懷胎、養你照顧你的母親的超然地位，得到那份尊重。尤其你越長大，她越害怕失去那份尊重、那個位置。

對口對準了，「煩媽」即時變成另一個人。

忍耐，可讓她做一日皇后。

尊重，可讓她做一世皇后。

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